Horoskopi ditor nga Paolo Fox – E Diel, 6 Korrik 2025. Pasqyra zodiakale për të gjitha shenjat

Të dashur lexues, si çdo ditë, edhe të dielën 6 korrik 2025, yjet na flasin me gjuhën e fatit. Nëse kërkoni përgjigje për dashurinë, punën apo shëndetin, ky horoskop ditor nga Paolo Fox do t’ju japë sinjale të vlefshme për të përjetuar ditën me qartësi dhe vetëdije.

Dashi ♈ Zjarri – 21 Mars deri 20 Prill

Energjia e Diellit dhe e Hënës të shtyjnë drejt nismave të reja. Ky është një moment ku vendosmëria jote shpërblehet me surpriza, sidomos në marrëdhënie. Nëse ndihesh i pasigurt në ndjenja, e diela do të sjellë kthjelltësi dhe ndoshta edhe një dashuri të re. Në punë, mund të shfaqet një mundësi e papritur – dëgjo instinktin tënd. Ndihesh më i fortë dhe kjo përmirëson edhe shëndetin. Kaloni kohë në natyrë dhe merr frymë thellë. Është dita ideale për të kthyer faqe dhe për të nisur një kapitull të ri.

—

Demi ♉ Toka – 21 Prill deri 20 Maj

Dita do jetë e ngarkuar emocionalisht, por me shumë kënaqësi. Hëna të bën më reflektiv dhe tërhequr. Dashuria kërkon sinqeritet – thuaje të vërtetën me delikatesë. Marrëdhëniet e forta do forcohen, por beqarët mund të ndihen të vetmuar. Në punë, gjithçka ecën me ritëm të qëndrueshëm, por mos anashkalo një mundësi krijuese që po afron. Shëndeti kërkon më shumë kujdes, veçanërisht në ushqim. Trupi yt po të dërgon sinjale. Ki durim dhe beso në rrugën tënde – një ndryshim pozitiv është në horizont.

—

Binjakët ♊ Ajri – 21 Maj deri 21 Qershor

Dita e diel sjell për ty dyer të reja drejt njohjes së vetvetes. Merkuri të ndihmon të shprehesh qartë dhe me ndikim. Marrëdhëniet përmirësohen – do ketë mesazhe, takime dhe sqarime. Dashuria rizgjon pasionin. Në punë, ndjen një valë frymëzimi, sidomos nëse je i angazhuar në media apo art. Kujdes nga pritshmëritë e tepërta. Ke nevojë për pushim mendor – një shëtitje ose një libër do të ndihmojë shumë. Dita është e mbushur me energji dhe intuitë – prano risitë me lehtësi.

—

Gaforrja ♋ Uji – 22 Qershor deri 22 Korrik

Qielli të përkëdhel me ndjeshmëri të lartë. Hëna të mbron dhe të shtyn të dëgjosh zemrën. Në dashuri, emocionet janë më të forta se fjalët – dëgjo ato. Nëse je në një marrëdhënie, do ndjesh afërsi të thellë; nëse je beqar, një person i veçantë mund të hyjë në jetën tënde. Në punë ka një ngadalësim, por është koha e duhur për të reflektuar mbi planet afatgjata. Është dita e introspeksionit – përkushtohu ndaj vetes dhe shëndetit emocional. Jepi vetes butësi dhe qetësi.

—

Luani ♌ Zjarri – 23 Korrik deri 22 Gusht

Dielli vazhdon të ndriçojë rrugën tënde dhe të jep një magnetizëm të fuqishëm. Je në kulmin tënd – në dashuri, mund të fitosh zemrën e dikujt me vetëm një vështrim. Është koha për të guxuar dhe për të treguar ndjenjat pa frikë. Në punë, një projekt që kishte ngecur rifillon. Ke energji për të realizuar gjithçka, nëse beson në vete. Shëndeti është i mirë, por mos e tepro. Shijo arritjet e tua – kjo është një ditë për të festuar sukseset dhe për të ndriçuar në çdo aspekt.

—

Virgjëresha ♍ Toka – 23 Gusht deri 22 Shtator

E diela është dita e duhur për të vendosur rregull dhe për të bërë qartësi. Merkuri të ndihmon të vëresh çdo detaj. Në dashuri, mund të ndjesh nevojë për reflektim, por kjo forcon lidhjet që kanë vërtet kuptim. Beqarët mund të ndihen të mbyllur, por një ndryshim po vjen nga brenda. Në punë je i përqendruar dhe efikas – do kesh një ide që mund të bëhet çelësi i suksesit. Shëndeti është në përmirësim, por ki kujdes ndaj trupit. Është dita ideale për t’u përkujdesur për veten me qetësi dhe për të dëgjuar nevojat e shpirtit.

—

Peshorja ♎ Ajri – 23 Shtator deri 22 Tetor

E dashur Peshore, e diela do të të sjellë një energji të butë dhe të ekuilibruar. Në dashuri, çdo gjë bëhet më poetike: çiftet rifitojnë ëmbëlsinë, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim që duket sikur vjen nga fati. Jeta sentimentale do të ndriçohet nga një ndjenjë harmonie të brendshme. Në punë, po i afrohesh një faze suksesi, por duhet të bësh qartësi me veten për prioritetet. Karta e ditës është Matësia – do të të udhëheqin durimi dhe mençuria. Shëndeti përmirësohet me këtë paqe të brendshme. Është dita ideale për t’i dhënë vetes një moment vetëm për të shijuar artin, bukurinë, dhe ajrin e pastër. Lëre zemrën të të udhëheqë dhe gjithçka do rrjedhë më lehtë.

—

Akrepi ♏ Uji – 23 Tetor deri 22 Nëntor

I dashur Akrep, sot pritet të ndihesh si Magjistari: plot me fuqi të brendshme, intuitë të thellë dhe ide që dalin nga asgjëja. Në dashuri, do ndjesh thellësi emocionale dhe ndjenja të pastra – një përqafim do vlejë më shumë se një bisedë e gjatë. Nëse je në çift, e diela do jetë intensive; nëse je beqar, mund të rikthehet dikush nga e kaluara. Puna mund të jetë sfiduese, por ti ke të gjitha aftësitë për të përballuar çdo situatë. Dëgjo intuitën dhe sinjalet e universes. Shëndeti është i mirë, por ke nevojë për qetësi dhe izolim për t’u rigjeneruar. Besoji instinktit – dita mund të sjellë një përgjigje që ke pritur prej kohësh.

—

Shigjetari ♐ Zjarri – 23 Nëntor deri 21 Dhjetor

I dashur Shigjetar, sot do ndjesh një thirrje për udhëtim – qoftë në botën reale apo atë shpirtërore. Kërkon stimuj të rinj dhe e diela është perfekte për këtë. Në dashuri, lejo vetes të jesh i hapur – çiftet mund të fillojnë një projekt të përbashkët, ndërsa beqarët do ndiejnë një lidhje të veçantë me dikë që s’kishin menduar. Në punë, një mundësi vjen nga jashtë ose nga një kontakt i huaj. Karta e ditës është Qerreja – je në lëvizje dhe asgjë nuk të ndal. Kujdes me stresin ose teprimin me ushqim. Liria është fjalëkyçe: edhe një shëtitje e thjeshtë mund të hapë horizonte të reja. Ji i guximshëm dhe fati do të të shpërblejë.

—

Bricjapi ♑ Toka – 22 Dhjetor deri 20 Janar

I dashur Bricjap, e diela është dita kur këmbëngulja jote shpërblehet. Saturni të jep forcë dhe qartësi. Në dashuri, mos fol shumë – veprimet vlejnë më shumë. Çiftet e qëndrueshme do forcohen më tej, ndërsa beqarët janë më të rezervuar, duke vëzhguar me kujdes. Në punë, do arrish shumë nëse përqendrohesh dhe shmang shpërqendrimet. Karta e ditës është Hermiti – urtësia vjen nga brenda teje. Shëndeti është i mirë, por mund të ndjesh nevojën për pak vetmi për të rifituar energjitë. Kalojë ditën me ritëm të qetë, me përkushtim ndaj asaj që ke ndërtuar dhe ndaj vetes.

—

Ujori ♒ Ajri – 21 Janar deri 19 Shkurt

I dashur Ujor, e diela do të të befasojë me çudira dhe situata të pazakonta. Në dashuri, gjithçka bëhet e paparashikueshme por emocionuese – çiftet argëtohen më shumë, beqarët mund të bien në dashuri papritur. Në punë, lind një ide e veçantë dhe origjinale – mos e neglizho, edhe nëse të duket “çmenduri”. Karta jote është Ylli – je plot frymëzim dhe ide për të ardhmen. Shëndeti po përmirësohet, ndaj lëvizi, kërcen, qesh. Dita është ideale për të thyer rutinën. Lëre intuitën të të udhëheqë – mund të shohësh mrekulli atje ku nuk i pret.

—

Peshqit ♓ Uji – 20 Shkurt deri 20 Mars

Këtë të diel pritet të ndjesh emocione të thella – zemra jote bëhet busulla që të orienton. Hëna të lidh me ëndrra, kujtime dhe ndjeshmëri. Në dashuri, mund të ndjesh një përqafim të fatit – çiftet jetojnë momente të ëmbla, ndërsa beqarët do ndiejnë një ndjesi të veçantë vetëm nga një shikim. Në punë, empatia jote do jetë vlerë – dikush mund të të kërkojë ndihmë ose këshillë. Karta e ditës është Hëna – dëgjo botën tënde të brendshme dhe mbaj shënim ëndrrat. Shëndeti lidhet ngushtë me humorin – qëndro pranë njerëzve që të bëjnë të ndihesh mirë. E diela do të jetë ditë e lidhjes shpirtërore me gjithësinë. /noa.al