3 shenjat më me fat dhe 3 më të pafavorshmet për sot – E Shtunë, 5 Korrik 2025 – Sipas Paolo Fox

Dita e sotme sjell një kombinim të fuqishëm emocionesh dhe vendimesh të rëndësishme.

Disa shenja do përjetojnë rritje të ndjeshme në fushën e dashurisë dhe punës, ndërsa të tjerat do përballen me ndjeshmëri të lartë, paqartësi ose lodhje mendore.

Ja cilët janë më me fat dhe cilët duhet të tregojnë kujdes sot.

Më me fat për sot është Luani. Energjia juaj është në kulm. Në dashuri, jeni bindës dhe të parezistueshëm – nëse doni të fitoni dikë, sot është dita. Në punë, diçka që keni nisur javët e fundit po jep rezultat dhe vlerësoheni për atë që bëni. Mos u mbingarkoni, por tregoni lidership duke ndarë detyrat. Çdo gjë që nisni sot, ka potencial të sjellë fitime dhe sukses personal.

Shigjetari është gjithashtu në listën e fatit. Keni një ditë të mbushur me energji pozitive dhe ngjarje të papritura që ju bëjnë të ndiheni të gjallë. Një ftesë e papritur ose një takim i rastësishëm mund të sjellë emocion të fortë për beqarët. Në punë, edhe një fjali që dëgjoni nga dikush tjetër mund t’ju frymëzojë për një ide me vlerë. Mos kini frikë të dilni nga rutina – sot jeni në avantazh.

Ujori është ndër shenjat që spikasin sot. Keni ide të qarta dhe intuitë të fortë. Në dashuri, mund të surprizoni partnerin me një gjest ndryshe, që forcon lidhjen. Beqarët janë tërheqës dhe të hapur ndaj njohjeve të reja. Në punë, është dita e duhur për të eksperimentuar me një qasje të re. Mos e mbani veten pas – drita juaj personale është ajo që do të tërheqë mundësitë.

Ndër shenjat që duhet të kenë më shumë kujdes sot është Gaforrja. Jeni shumë emocionalë dhe çdo gjë mund ta përjetoni më thellë se zakonisht. Keni nevojë për pak qetësi dhe distancë nga gjërat që ju ngarkojnë. Në dashuri, mund të keqkuptoni një qëndrim apo një fjalë – mos reagoni menjëherë. Në punë, përpiquni të mos shpërqendroheni dhe të mos merrni vendime të rëndësishme.

Virgjëresha përballet me një ditë të ngarkuar mendërisht. Po përpiqeni të kontrolloni gjithçka, por gjërat nuk po ecin sipas planit. Në dashuri, ndiheni sikur nuk po kuptoheni dhe kjo mund të sjellë tensione të vogla. Në punë, edhe pse jeni të përpiktë, ndiheni sikur po punoni pa rezultat të menjëhershëm. Më mirë të shtyni çdo vendim të madh për një ditë tjetër.

Peshorja është ndër më të brishtat sot. Ndikimi i Hënës ju bën të ndjeshëm dhe të pasigurt. Në dashuri, nuk arrini të kuptoni mirë qëndrimet e partnerit, dhe kjo mund të krijojë shqetësim të brendshëm. Në punë, mungesa e qartësisë ju pengon të merrni drejtimin që doni. Është ditë e mirë për t’u tërhequr pak, për të reflektuar dhe për të mos u ngarkuar me shumë përgjegjësi. /noa.al

