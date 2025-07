Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 5 korrik 2025: Parashikimet për të gjitha shenjat

Të dashur miq të yjeve, mirë se erdhët në horoskopin tim për ditën e sotme, e shtunë 5 korrik 2025. Energjitë astrale janë në lëvizje dhe çdo gjë mund të ndodhë. Çelësi i ditës është të dëgjoni instinktin dhe sinjalet që ju rrethojnë.

Dashi ♈

(21 Mars – 20 Prill)

Kjo është një ditë e fortë për rimëkëmbje dhe veprim. Sot ndiheni më të motivuar se zakonisht dhe keni energji për të përfunduar gjëra të rëndësishme. Nëse keni një intervistë pune apo një vendim të madh për të marrë, veproni para pasdites. Në dashuri, pasionet e vjetra mund të rizgjohen. Mos e forconi rrjedhën e gjërave, por lejojini të ndodhin natyrshëm. Kontakti me njerëz të shenjave të Zjarrit (Luani, Shigjetari) është veçanërisht i favorshëm sot.

—

Demi ♉

(21 Prill – 20 Maj)

Sot është një ditë reflektimi. Ndiheni emocionalë dhe ndoshta pak nostalgjikë. Mund t’ju rikthehen kujtime të dashurisë nga e kaluara ose ndjenja e nevojës për siguri emocionale. Mos i shmangni këto ndjesi, por mos humbni kontaktin me realitetin. Në punë, gjithçka ecën me ritëm të ngadaltë por të sigurt. Një mundësi e fshehur mund të vijë nga një rrugë e papritur – mos e nënvlerësoni. Mbrëmja është ideale për kontakte që kanë rëndësi shpirtërore.

—

Binjakët ♊

(21 Maj – 21 Qershor)

Ditë e mbushur me ndryshime pozitive. Energjia e ajrit sjell mundësi për komunikim, ide të reja dhe takime të këndshme. Shkruani, flisni, ndani idetë tuaja – do të keni sukses. Në dashuri, mund të ndodhë një ndjesi e papritur, një "dashuri me shikim të parë". Ata që janë në një marrëdhënie mund të arrijnë një ekuilibër të ri. Në punë, një ide që dukej e çuditshme mund të rezultojë shumë fitimprurëse. Mos e lini veten të ndikohet nga opinioni i të tjerëve.

—

Gaforrja ♋

(22 Qershor – 22 Korrik)

Një ditë emocionale dhe e ndjeshme. Keni nevojë për pak qetësi, për të qëndruar me veten dhe për të reflektuar. Në dashuri, është koha për butësi dhe mirëkuptim. Nëse ka pasur keqkuptime, sot është mundësia për t’i zgjidhur. Në punë, kushtoni vëmendje detajeve – mos lini asgjë pas dore. Intuita juaj është shumë e fortë sot dhe mund të merrni sinjale të rëndësishme nga ëndrrat ose ndjesitë e brendshme.

—

Luani ♌

(23 Korrik – 22 Gusht)

Ditë e ndritur për ju. Sot ndiheni në formë të shkëlqyer dhe të gatshëm për të shkëlqyer në çdo fushë. Në dashuri, mos u përmbani: nëse ndjeni diçka për dikë, tregojeni. Në punë, jeni karizmatikë dhe liderë, por mos e merrni gjithçka përsipër vetë – mësoni të delegoni. Është dita ideale për të festuar, për të organizuar diçka speciale apo për të ndarë një moment të bukur me të tjerët. Jeni në qendër të vëmendjes, përdoreni me mençuri.

—

Virgjëresha ♍

(23 Gusht – 22 Shtator)

Ditë për të vendosur rregull dhe për të dëgjuar edhe zemrën, jo vetëm mendjen. Disa mendime që ju kanë lodhur kohët e fundit mund të zgjidhen sot me pak qartësi dhe durim. Në dashuri, mund të zgjidhen mosmarrëveshje të vogla nëse flisni hapur dhe pa frikë. Në punë, një ide që ju vjen papritur mund të ketë vlerë – mos e shpërfillni. Merreni ditën me qetësi, shijoni artin, natyrën, ose kohën me njerëz që ju kuptojnë.

—

Peshorja ♎

(23 Shtator – 22 Tetor)

Sot ndiheni mes ëndrrës dhe realitetit. Hëna ju bën më të ndjeshëm, por edhe më të frymëzuar. Është një ditë e mirë për të ngadalësuar ritmin dhe për të dëgjuar veten. Mos kini frikë nga emocionet e thella. Në dashuri, një gjest i vogël sot ka më shumë vlerë se shumë fjalë. Nëse jeni në çift, do të ndjeni më shumë butësi dhe afërsi. Në punë mund të ketë paqartësi, por shumë shpejt gjërat do të bëhen më të qarta. Kushtojini kohë vetes: një shëtitje, një muzikë e dashur apo një aromë që ju qetëson. Magjia gjendet në gjërat e vogla.

—

Akrepi ♏

(23 Tetor – 22 Nëntor)

Një ditë e fuqishme për ju. Yjet ju japin forcë për të bërë një ndryshim të rëndësishëm brenda vetes. Në dashuri, nëse jeni lënduar më parë, sot mund ta lini pas atë plagë dhe të ndjeni sërish emocionin. Nëse jeni beqar, ka dikush që ju sheh me admirim – mos e shpërfillni ndjesinë. Në punë është koha për të lënë pas gjërat që nuk ju shërbejnë më. Karta e ditës është "Vdekja", që nuk nënkupton fund, por rilindje. Si feniksi, ngriheni mbi gjithçka. Mbrëmja parashikohet pasionante dhe plot energji tërheqëse.

—

Shigjetari ♐

(23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Sot është një ditë për aventura dhe për të zbuluar diçka të re. Do të ndiheni të gjallë dhe optimistë. Në dashuri, mos planifikoni shumë: një ftesë spontane ose një takim i papritur mund të kthehet në diçka të bukur. Beqarët mund të takojnë dikë ndryshe nga zakonisht. Në punë, dëgjoni instinktin – edhe një fjali që dëgjoni rastësisht mund të ndezë një ide të shkëlqyer. Mos e frenoni veten, por ruani një dozë maturie. Karta e "Të Marrit" ju kujton të jeni guximtarë, por edhe të lehtë në shpirt.

—

Bricjapi ♑

(22 Dhjetor – 20 Janar)

Një ditë për reflektim dhe riorganizim. Sot mendoni më thellë dhe kërkoni që gjithçka rreth jush të ketë kuptim dhe qëndrueshmëri. Në dashuri, mos u izoloni shumë – hapuni qoftë edhe pak. Nëse jeni në çift, ndjeni nevojën për më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Në punë duhet përqendrim dhe disiplinë. Karta e ditës është "Gjykimi", që tregon një vendim të rëndësishëm që po afrohet. Bëhuni gati ta merrni me përgjegjësi. Mbrëmja sjell momente interesante – edhe një bisedë e thjeshtë mund të ndryshojë gjithçka.

—

Ujori ♒

(21 Janar – 19 Shkurt)

Sot keni dëshirë të dilni nga rutina. Do të keni ide të reja dhe takime të papritura që ju nxisin mendjen. Në dashuri, bëni diçka ndryshe për partnerin – një surprizë e vogël mund të sjellë shumë lumturi. Beqarët janë në avantazh: ka mundësi për flirt dhe njohje të reja. Në punë, është koha për të provuar diçka inovative. Karta e ditës është "Ylli", që ju inkurajon të mos keni frikë të shkëlqeni. Shpërndani dritën tuaj tek ata që ju rrethojnë.

—

Peshqit ♓

(20 Shkurt – 20 Mars)

Një ditë shumë e ndjeshme dhe e thellë për ju. Sot e ndjeni veten më të lidhur me botën shpirtërore. Në dashuri, tregoni atë që ndjeni – është momenti i duhur për sqarime dhe afrim. Në punë, një ëndërr mund të fillojë të realizohet nëse besoni mjaftueshëm. Karta e ditës është "Qerreja", që tregon se është koha për të marrë drejtimin. Intuita dhe ndjeshmëria juaj janë armët më të forta sot. Mbrëmja është perfekte për krijimtari, qetësi dhe dashuri.