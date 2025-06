3 shenjat me fat dhe 3 më pak me fat për muajin korrik 2025, sipas Paolo Fox

Ky muaj veror sjell për disa shenja një kombinim të rrallë mes energjisë pozitive, ndikimeve të favorshme planetare dhe mundësive reale për përmirësim në dashuri, punë dhe jetën personale.

Të lindurit në këto tre shenja do ndihen më të motivuar, më të sigurt dhe më të hapur ndaj gjërave të reja.

Disa do marrin lajme të mira, të tjerë do bëjnë kthesa të rëndësishme që sjellin përfitime afatgjata.

🌟 Shenjat me më shumë fat në korrik 2025

♐ 1. Shigjetari – Frymëzim, energji dhe kthesë pozitive

Dashuria: Takime të reja, emocione të freskëta dhe rikthim i pasionit në lidhjet afatgjata. Liria dhe spontaniteti janë çelësi.

Puna: Lajme të mira pas datës 15. Mundësi për projekte jashtë vendit ose punë me natyrë krijuese.

Shëndeti: Gjendje energjike. Kujdes vetëm me pagjumësinë ose lodhjen nga udhëtimet.

Fati: Në rritje. Datat rreth 21 korrik sjellin një shans të madh për ndryshim pozitiv. ➡️ Korriku është muaji yt. Vepro, kërko dhe beso – yjet janë me ty.

♉ 2. Demi – Stabilitet dhe përfitime konkrete

Dashuria: Rritje e ndjenjave, sidomos në marrëdhënie të qëndrueshme. Për beqarët: takim me dikë që mendon si ju.

Puna: Pas datës 10, hapen dyer për financa më të mira. Marrëveshje të reja ose propozime që duhen vlerësuar me kujdes.

Shëndeti: Qetësi mendore dhe përmirësim i ritmeve të përditshme.

Fati: Shtohet ngadalë, por me qëndrueshmëri. Koha për të ruajtur dhe për të investuar.

➡️ Muaji korrik ju jep siguri dhe vendime të mençura për të ardhmen.

♒ 3. Ujori – Risi, lidhje të papritura dhe ide fituese

Dashuria: Një takim i ri apo një lidhje ekzistuese rifiton shkëlqimin falë komunikimit të hapur dhe spontanitetit.

Puna: Frymëzim i madh dhe ide të guximshme. Një projekt personal mund të kthehet në sukses.

Shëndeti: Përmirësim në gjumë dhe energji. Kujdes me lodhjen nga ekranet.

Fati: Rritet sidomos pas datës 10. Një mundësi jashtë skemës zakonshme mund të sjellë sukses.

➡️ Të qenit ndryshe është superfuqia juaj këtë muaj. Mos kini frikë të provoni.

—

⚠️ Shenjat më pak me fat në korrik 2025

Hyrje:

Jo të gjitha shenjat do përjetojnë një korrik të lehtë. Disa do ndihen të lodhur emocionalisht, të pasigurt për vendime të rëndësishme apo do kenë konflikte të vogla që kërkojnë maturi dhe qetësi. Këto shenja duhet ta marrin muajin si një fazë reflektimi dhe jo si kohë për veprime të mëdha.

♑ 1. Bricjapi – Presion dhe nevoja për vetëkujdes

Dashuria: Komunikimi në çift bëhet i vështirë. Nevojitet më shumë durim dhe tolerancë.

Puna: Ngarkesë dhe përgjegjësi të shtuara. Kujdes me lodhjen mendore.

Shëndeti: Shenja të stresit dhe tensionit në trup. Relaksimi është i domosdoshëm.

Fati: Luhatës. Duhet të shmangni vendimet e nxituara.

➡️ Mos u izoloni. Merrni kohë për veten dhe mos i neglizhoni shenjat që trupi apo mendja po ju dërgojnë.

♓ 2. Peshqit – Ndjeshmëri e lartë dhe iluzione emocionale

Dashuria: Rrezik idealizimi. Mund të lëndoheni nëse nuk vendosni kufij të shëndetshëm.

Puna: Dilema dhe pavendosmëri. Jo koha më e mirë për të bërë ndryshime të mëdha.

Shëndeti: Ulje-ngritje emocionale, pagjumësi. Kujdes me ushqimin emocional.

Fati: Mesatar. Kërko ndihmë kur ndihesh i paqartë.

➡️ Mos ëndërroni aq shumë sa të harroni realitetin. Vendosni këmbët në tokë.

♍ 3. Virgjëresha – Analizë e tepërt dhe ngadalësim i ritmit

Dashuria: Dilema, dyshime dhe frikë për të shprehur ndjenjat.

Puna: Vonesa, keqkuptime, dhe ndjesia se jeni duke punuar shumë për pak rezultat.

Shëndeti: Mund të shfaqen shqetësime të vogla nga ankthi.

Fati: I dobët në pjesën e parë të muajit, por përmirësohet pas datës 25.

➡️ Bëni më pak, por më me vetëdije. Korriku nuk është për garë, por për mirëkuptim. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për Muajin Korrik 2025. Parashikimet e detajuara për secilën shenjë në dashuri, punë, shëndet dhe fat