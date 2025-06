Horoskopi i Paolo Fox për Muajin Korrik 2025. Parashikimet e detajuara për secilën shenjë në dashuri, punë, shëndet dhe fat

Muaji korrik sjell një ndërrim energjish për të gjithë ne. Jemi në zemër të verës, me një klimë astrologjike që nxit lëvizje, ndryshime dhe vendime të rëndësishme. Dielli ndriçon më shumë vetëdijen tonë dhe na fton të rikthehemi te vetja, ndërsa ndikimi i Hënës së plotë dhe lëvizjet e Venusit sjellin thellime në marrëdhënie, dëshira më të qarta dhe ndjeshmëri të lartë.

Ky është një muaj ku shumë lidhje forcohen ose sfidohen, projektet e punës kërkojnë durim dhe zgjuarsi, dhe shëndeti lidhet drejtpërdrejt me ekuilibrin emocional. Disa do ndihen më të lirë dhe krijues, të tjerë do përballen me dilema që kërkojnë maturi. Por një gjë është e sigurt: çdo shenjë ka mundësinë të përmirësojë jetën e saj, nëse vepron me vetëdije.

Në këtë horoskop mujor të Paolo Fox, do të gjeni për secilën shenjë këshillat më të vlefshme për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin – të përkthyera ekskluzivisht nga noa.al

♈ Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Muaji korrik është energjik dhe i mbushur me pasion për ju, Dashi. Do ndiheni më të gjallë, më të motivuar dhe të gatshëm për të marrë iniciativa, sidomos në dashuri. Beqarët mund të kenë një takim interesant gjatë një udhëtimi apo në një vend të papritur – prandaj mos qëndroni në shtëpi. Çiftet do duhet të gjejnë ekuilibrin mes dëshirave personale dhe detyrimeve të përbashkëta. Në punë, jeni të motivuar, por Saturni ju paralajmëron: mos i bëni gjërat me nxitim. Çdo hap duhet menduar mirë. Shëndeti: përmirësim i ndjeshëm, por kujdes me ushqimin dhe orët pa gjumë. Fati: më shumë mundësi pas datës 15. Këshilla e muajit: mos nxitoni, por ndiqni instinktin – ai do ju çojë drejt zgjedhjeve të sakta.

—

♉ Demi (21 Prill – 20 Maj)

Korriku ju sjell qetësi dhe përforcim të marrëdhënieve, falë ndikimit të Venusit që ndodhet në pozicion të favorshëm. Në dashuri jeni më të hapur, më të përkushtuar dhe më të ndjeshëm. Ata që janë në çift do përjetojnë një afrim emocional, ndërsa ata që kanë pasur mosmarrëveshje do kenë mundësi të rikthejnë harmoninë. Beqarët mund të afrohen me dikë që e kanë njohur prej kohësh. Në punë, gjërat lëvizin ngadalë në fillim të muajit, por pas datës 15 vijnë lajme të mira – sidomos për ata që presin një intervistë apo përgjigje pune.

Shëndeti: ruajeni qetësinë mendore, shmangni stresin dhe jepni vetes pushime të vogla.

Fati: i qëndrueshëm, sidomos nëse jeni të kujdesshëm me financat.

Këshilla e muajit: investoni në atë që ju sjell paqe, jo në atë që duket me shkëlqim.

—

♊ Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Ky muaj është i gjallë dhe plot me mundësi për ju. Jeni më komunikues, më socialë dhe më të hapur ndaj njohjeve të reja. Në dashuri, beqarët do përjetojnë flirtime dhe mund të kenë disa mundësi për lidhje interesante – por jo të gjitha do jenë serioze. Çiftet do përmirësojnë marrëdhënien nëse flasin hapur dhe pa fshehje. Në punë, korriku sjell propozime dhe kontakte që mund të sjellin bashkëpunime afatgjata. Pjesa e dytë e muajit është shumë më aktive profesionalisht.

Shëndeti: pas një fillimi të lodhshëm, rikuperoni energjitë. Kujdesuni për pushimin mendor.

Fati: luhatet, por rritet ndjeshëm pas datës 20.

Këshilla e muajit: mos u shpërndani në shumë drejtime – përqendrohuni aty ku ndjeni që vlen.

—

♋ Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

Muaji juaj personal! Dielli në shenjën tuaj ju dhuron forcë emocionale dhe një magnetizëm që të tjerët e ndiejnë. Në dashuri jeni tërheqës dhe të ndjeshëm – çiftet ndihen më afër, ndërsa beqarët do kenë mundësi takimesh që fillojnë rastësisht por prekin thellë. Në punë, ka shumë lëvizje dhe ndoshta një vendim që kërkon guxim. Mos e shtyni – shanset janë në anën tuaj, sidomos rreth datës së Hënës së Plotë.

Shëndeti: është i mirë, por merrni kohë për veten – meditimi, qetësia dhe vetmia janë të dobishme këtë muaj.

Fati: i qëndrueshëm, por i lidhur me ndjeshmërinë tuaj – dëgjoni ëndrrat.

Këshilla e muajit: përdorni emocionet si fuqi, jo si dobësi – mos kini frikë të jeni vetvetja.

—

♌ Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Muaji i ngrohjes dhe përgatitjes për të shkëlqyer. Ende nuk jeni në kulmin tuaj, por korriku sjell rritje graduale të vetëbesimit dhe mundësive. Në dashuri jeni pasionantë – çiftet kanë momente të bukura bashkë, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje që u trazon emocionet. Në punë, pjesa e parë e muajit është e ngadaltë, por pas datës 20 vjen një mundësi që duhet kapur menjëherë.

Shëndeti: i qëndrueshëm, por keni nevojë për më pak stres dhe më shumë gjumë cilësor.

Fati: në rritje të ngadaltë – veçanërisht në marrëdhënie me njerëz të rinj.

Këshilla e muajit: përdoreni energjinë tuaj për të krijuar, jo për të imponuar – ndikoni me zemër, jo me forcë.

—

♍ Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Ky është një muaj reflektimi dhe i ngadaltë. Jo gjithçka do të shkojë sipas planeve, por në vend që të zhgënjeheni, mësoni të prisni. Në dashuri, marrëdhëniet që nuk janë të bazuara në sinqeritet mund të përballen me biseda të vështira. Nëse jeni beqarë, ka dyshime që ju pengojnë të afroheni me dikë të ri – por java e fundit e muajit sjell lehtësim dhe hapje të energjisë. Në punë, ka vonesa apo keqkuptime që kërkojnë durim.

Shëndeti: do përmirësohet nëse vendosni një rutinë më të shëndetshme në ushqim dhe gjumë.

Fati: i butë, por i pranishëm – më shumë në fund të muajit.

Këshilla e muajit: mos u fokusoni vetëm te gabimet. Edhe gjërat e vogla që shkojnë mirë janë fitore.

—

♎ Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Korriku ju sjell një frymë të re ekuilibri, por jo pa sfida. Në dashuri, çiftet duhet të mësojnë të dëgjojnë më shumë njëri-tjetrin – pa gjykime dhe pa ndërprerje. Disa marrëdhënie do testohen nga keqkuptime të vogla. Beqarët mund të ndihen tërhequr nga dikush që i magjeps me shpejtësi, por kujdes: jo çdo shkëndijë ndez zjarr të vërtetë. Në punë, ky është muaji për të bërë analiza të qarta dhe për të ndërtuar strategji të reja – do ketë mundësi pas datës 18.

Shëndeti: në përgjithësi i mirë, por praktika si joga apo meditimi do ju ndihmojnë të qëndroni të qetë dhe të përqendruar.

Fati: përmirësohet ndjeshëm në pjesën e dytë të muajit.

Këshilla e muajit: mos prisni që të tjerët të jenë gjithmonë në balancë – ruajeni tuajën dhe do ndikoni edhe të tjerët.

—

♏ Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

Për ju Akrepa, korriku është si një ujë i thellë që fsheh zbulesa. Në dashuri, emocionet janë të forta dhe jo gjithmonë të lehta për t’u menaxhuar. Çiftet do ndiejnë tensione xhelozie, por edhe pasion të thelluar – gjithçka varet nga mënyra si komunikoni. Beqarët janë shumë tërheqës, por mund të tërheqin njerëz që nuk i kuptojnë vërtet. Në punë, jeni të përqendruar dhe kërkues, por jini më të butë me veten – nuk keni pse të jeni gjithmonë perfektë.

Shëndeti: energjia ju bie herë pas here për shkak të stresit dhe nxehtësisë.

Fati: i luhatshëm, por një ëndërr ose ndjesi intuitive mund të jetë vendimtare.

Këshilla e muajit: çfarë nuk ju shërben më, duhet lënë pas – vetëm kështu bëheni gati për të rilindur.

—

♐ Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Korriku fryn si një erë e ngrohtë në drejtimin tuaj, duke ju çliruar nga ngarkesat emocionale. Dashuria është e gjallë dhe beqarët kanë më shumë shanse për njohje të reja, spontane dhe plot jetë. Çiftet duhet të ruajnë hapësirat e njëri-tjetrit, për të forcuar lidhjen në vend që ta kufizojnë. Në punë, është momenti për të treguar guxim – projektet që nisni tani mund të sjellin rezultate afatgjata.

Shëndeti: në përmirësim, por kujdes me qëndrimin në diell dhe zakonet e natës.

Fati: në rritje – veçanërisht në fund të muajit.

Këshilla e muajit: ndiqni atë që ju ngjall entuziazëm, pa frikë nga e panjohura.

—

♑ Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Ky muaj është një provë durimi për ju, por me rezultate të mira nëse veproni me mençuri. Në dashuri, lidhjet e reja mund të ndihen të paqëndrueshme – kërkojnë më shumë përkushtim. Lidhjet e vjetra, nëse kanë bazë të fortë, do kalojnë çdo test nëpërmjet dialogut të sinqertë. Në punë, presioni rritet, por ju dini të përballeni – sukseset do vijnë në fund të muajit për ata që nuk dorëzohen.

Shëndeti: dëgjoni trupin tuaj – nëse jeni të lodhur, pushoni.

Fati: i pranishëm, sidomos nëse nuk i nënvlerësoni detajet.

Këshilla e muajit: në qetësi lind forca – përdoreni urtësinë dhe mos lini pas dore anën emocionale.

—

♒ Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

Korriku është muaji juaj për të dalë nga zona e rehatisë. Në dashuri, ka gjallëri dhe larmi – takime të reja, komunikime befasuese apo një kthim nga e kaluara që ju çudit. Çiftet mund të përmirësojnë marrëdhënien nëse sjellin diçka ndryshe në rutinën e përditshme. Në punë, një ide “e çmendur” mund të rezultojë e suksesshme – dëgjoni intuitën tuaj, është më e fortë se kurrë.

Shëndeti: i mirë në përgjithësi, por shmangni ekspozimin e tepërt ndaj teknologjisë dhe rifitoni cilësinë e gjumit.

Fati: shumë i favorshëm midis datave 10–21.

Këshilla e muajit: jini vetvetja – e ardhmja ju thërret, mos kini frikë të ndiheni “të ndryshëm”.

—

♓ Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Korriku për ju është një muaj i butë dhe introspektiv. Në dashuri, keni nevojë për afërsi të thellë dhe mirëkuptim – por rrezikoni të idealizoni shumë dhe të zhgënjeheni. Qëndroni të pranishëm në realitet. Çiftet kanë nevojë për heshtje të qeta dhe ndjeshmëri të përbashkët. Në punë, vendimet e rëndësishme nuk duhet të shtyhen – por as të merren me nxitim.

Shëndeti: ruajeni ekuilibrin mendor dhe fizik, përndryshe mund të përjetoni lodhje apo çrregullime gjumi.

Fati: i paparashikueshëm, por fundi i muajit mund të sjellë një takim apo mundësi të vlefshme.

Këshilla e muajit: mësoni të dalloni realen nga iluzioni – forca juaj është intuita, por edhe përballja me realitetin është çlirim. /noa.al