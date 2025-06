Paolo Fox: E premte, 27 qershor 2025, këto janë 3 shenjat më me fat dhe 3 më të pafavorshme

Në këtë ditë të premte, Hëna në Peshore sjell energji për pastrim mendor, qartësi emocionale dhe vendime që kërkojnë ekuilibër.

Ndërsa disa shenja ndihen të përkëdhelura nga yjet, të tjerat do të përballen me sfida që kërkojnë durim dhe kujdes.

Më poshtë gjeni përzgjedhjen e 3 shenjave më me fat dhe 3 më të pafavorshme sipas parashikimeve të Paolo Fox për 27 qershor 2025:

✅ 3 shenjat më me fat të ditës:

1. Gaforrja ♋

🌟 Qielli është shumë pozitiv për ju!

Jupiteri në shenjën tuaj sjell sukses në provime, intervista dhe projekte. Emocione të bukura dhe mundësi të reja në dashuri – vera sapo ka filluar dhe premton shumë.

2. Binjakët ♊

💫 Mërkuri dhe Hëna ju favorizojnë!

Energjia është e fortë, projektet ecin përpara dhe për beqarët është momenti ideal për njohje të reja. Mos u izoloni – jeta po ju fton të dilni dhe të shijoni çdo mundësi.

3. Shigjetari ♐

⚡ Jupiteri nuk është më në kundërshtim dhe kjo ju çliron emocionalisht. Dita sjell përparim në punë dhe ndjenja të gjalla në dashuri. Është koha për t’u hapur dhe për të ndërtuar marrëdhënie më të thella.

—

⚠️ 3 shenjat më të pafavorshme të ditës:

1. Demi ♉

😓 Stresi financiar dhe disa keqkuptime në dashuri mund të ju rëndojnë. Kujdes me shpenzimet dhe shmangni debatet për gjëra të së kaluarës – më mirë heshtja sesa sherri i panevojshëm.

2. Akrepi ♏

💥 Marrëdhëniet janë të tensionuara dhe përgjegjësitë po ju shtypin. Mungesa e mbështetjes nga Venusi i bën lidhjet të brishta. Mos e teproni me kritikën – është koha për qetësi dhe reflektim.

3. Peshorja ♎

🌀 Dita nis me nervozizëm dhe lodhje mendore. Keni pasur ngarkesë në punë apo shëndet, ndaj fokusohuni vetëm te gjërat urgjente. Pasdite do të ndiheni më të kthjellët, por kujdes me energjinë që shpërdoroni. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për të premten, 27 qershor 2025 – Parashikimi për secilën shenjë