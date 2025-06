Top 3 Shenjat më me Fat nga Paolo Fox për sot, e mërkurë 11 Qershor 2025

Kur qielli hap dyer të reja, janë disa që dinë si t’i kalojnë me kurajë, dritë dhe bekim. Sot, yjet u buzëqeshin fort këtyre tre shenjave.

♌ Luani – Kurora është në vendin e saj

Energjia e Marsit ju ndez si zjarr: sot ndiheni të parezistueshëm dhe gati për të bërë ndryshime të mëdha. Në punë, merrni vëmendje, respekt dhe ndoshta një propozim që s’e prisnit. Në dashuri, rrezatoni magnetizëm – por nëse e kombinoni me ndjeshmëri, fitoni më shumë se thjesht admirues. Sot është dita juaj për të ndërtuar, për të impresionuar dhe për të lënë gjurmë. Karta e tarotit “Dielli” është një bekim i rrallë: gjithçka që prekni mund të lulëzojë.

—

♊ Binjakët – Magjia e fjalës është arma juaj

Mërkuri është i kthjellët dhe në anën tuaj. Sot keni forcën për të bindur, për të folur drejt dhe për të kthyer një situatë të paqartë në një mundësi të artë. Në dashuri, dialogu është çelësi: zgjidhni fjalët me kujdes dhe mund të shëroni, afroni dhe magjepsni. Në punë, nënshkrimi i një kontrate, një takim vendimtar apo një projekt i ri mund të kthehen në burim suksesi. Karta e “Magjistarit” tregon që çdo gjë që mendoni, mund ta bëni realitet.

—

♐ Shigjetari – Një dritare që çon larg

Dita sjell optimizëm, vizion dhe ndjenja pozitive. Projektet që lidhen me udhëtime, studime apo eksperienca të reja janë të mbushura me energji të mirë. Në dashuri, liria juaj nuk pengon afërsinë – përkundrazi, e pasuron. Në punë, një lajm i papritur, një ndihmë apo një ide brilante ju çon në drejtimin e duhur. Karta e “Yllit” është shenjë e mbrojtjes dhe shpresës: jeni në rrugën e duhur, mjafton të ecni me besim.

—

Top 3 shenjat më pak me fat – 11 Qershor 2025

Jo çdo ditë është për sprint: disa ditë janë për të ngadalësuar, për të reflektuar dhe për të mësuar nga sfidat. Këto shenja kanë nevojë për më shumë kujdes sot.

♏ Akrepi – Në heshtje ndodhin luftërat më të mëdha

Jeni në mes të një transformimi të thellë emocional. Në dashuri, mund të ndiheni të lënduar, të paqartë ose të zhytur në dyshime. Në punë, lodhja ju bën të ngadalë dhe dyshues, edhe pse intuita juaj është ende e fortë. Karta e “Vdekjes” nuk është e keqe – ajo paralajmëron fundin e diçkaje të vjetër dhe rilindjen, por procesi është i dhimbshëm. Sot merrni frymë thellë, hiqni dorë nga kontrolli, dhe lini universin të bëjë të vetën.

—

♋ Gaforrja – Zemra ka nevojë për mbrojtje

Ndjeshmëria juaj është sot e lartë dhe delikate. Çdo fjalë mund të duket më e rëndë, çdo heshtje më e dhimbshme. Në marrëdhënie ndjeni mungesë stabiliteti ose dëshirë për më shumë lidhje emocionale që mungon. Në punë, është mirë të mos përfshiheni në tensione. Karta e “Priftëreshës” ju thotë të dëgjoni veten dhe të mos reagoni menjëherë. Sot është ditë për t’u përkujdesur për shpirtin, jo për të luftuar.

—

♑ Bricjapi – Forca pa ndjeshmëri nuk mjafton

Në punë jeni të fokusuar dhe të suksesshëm, por në dashuri mund të jeni të ftohtë, të mbyllur ose shumë racionalë. Kjo distancë krijon përplasje. Përveç kësaj, tensionet në shtëpi apo me të afërm mund të ndikojnë në humorin tuaj. Karta e “Botës” paralajmëron për një fund që duhet pranuar – ndoshta një zakon, një marrëdhënie ose një mënyrë sjelljeje që nuk funksionon më. Sot duhet të mësoni të lini diçka pas për të bërë vend për diçka më të mirë. /noa.al

