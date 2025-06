Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë 11 qershor 2025: Akrepat lëvizin, Hëna ndriçon mendjen dhe zemrën. Çfarë rezervojnë yjet për secilën shenjë?

Në këtë udhëtim të pandërprerë mes yjeve dhe shpresave, dita e mërkurë na pret me mesazhe qiellore të koduara në lëvizjet e Hënës dhe ndezjet e Marsit. Është një ditë që fton për reflektim, veprim dhe ndjenja të thella.

Hëna kalon përmes shenjës së Virgjëreshës, duke na ftuar të bëjmë rend, të flasim me maturi dhe të dëgjojmë intuitën që na udhëheq. Marsi ndez dëshirat dhe na shtyn të guxojmë më shumë.

Për disa, dita sjell vendime që s’duhen më shtyrë. Për të tjerë, një fjalë e thjeshtë do të thotë gjithçka. Çdo shenjë mbart një udhëzim – një thirrje për të besuar, për të pranuar ose për të vepruar. Lexoni më poshtë për të zbuluar se çfarë kanë përgatitur yjet për ju…

Dashi ♈ (21 mars – 20 prill)

Zjarri juaj i brendshëm ndizet përsëri fuqishëm. Energjia e planetit Mars ju jep vendosmëri dhe guxim – jeni të gatshëm për sfida të reja në punë. Mos kini frikë nga përballjet: ajo që sot duket si pengesë, sot kthehet në mundësi. Në dashuri, emocionet janë të forta, por ruani qetësinë dhe mos u nxitoni. Hëna ju ndihmon të mendoni para se të flisni. Karta e tarotit “Karroca” tregon se jeni në lëvizje drejt fitoreve. Besojini intuitës – ajo është udhërrëfyesi juaj. Një takim i papritur sjell fat.

—

Demi ♉ (21 prill – 20 maj)

Qielli ju ofron një energji të qëndrueshme dhe të qetë. Hëna, në harmoni me shenjën tuaj, sjell qartësi dhe ndjeshmëri në marrëdhënie. Do të ndiheni emocionalisht të ekuilibruar dhe do të përballoni më mirë një çështje financiare. Në dashuri kërkoni siguri – shprehini dëshirat tuaja me butësi. Në punë, një mundësi e re del në horizont, por kërkon durim. Karta e tarotit “Përmbajtja” ju këshillon të ruani ekuilibrin. Shijoni të tashmen dhe mos ndiqni ëndrra të paarritshme.

—

Binjakët ♊ (21 maj – 21 qershor)

Ajri bëhet i lehtë dhe i gjallë, ashtu si karakteri juaj. Planeti Mërkur ju dhuron kthjelltësi dhe dëshirë për të komunikuar. Sot është dita ideale për biseda të rëndësishme, veçanërisht në punë. Në dashuri, është momenti për të demonstruar ndjenjat – fjalët tuaja kanë ndikim. Kujdes me shpërqendrimin që mund të sjellë Hëna. Karta e tarotit “Magjistari” ju kujton që i keni të gjitha mjetet për të ndryshuar drejtim. Fati është me ju – mjafton të veproni me zgjuarsi.

—

Gaforrja ♋ (22 qershor – 22 korrik)

Hëna – mbretëresha juaj qiellore – ju shtyn të shikoni brenda vetes. Sot është ditë për reflektim emocional dhe ndriçim të dëshirave. Në dashuri kërkoni lidhje më të thella. Nëse jeni në një marrëdhënie, mund të ndjeni nevojën për më shumë afërsi. Nëse jeni vetëm, një ndjenjë e re mund të lindë. Në punë, shmangni konfliktet dhe dëgjoni më shumë. Karta e tarotit “Priftëresha” tregon urtësinë tuaj të brendshme. Merrni kohë për veten dhe ushqeni shpirtin me qetësi dhe art.

—

Luani ♌ (23 korrik – 22 gusht)

Energjia e Marsit ju bën magnetikë dhe të mbushur me pasion. Në punë do të ndiheni të fuqishëm dhe të vlerësuar. Merrni vendime të rëndësishme dhe përfitoni nga çdo mundësi. Në dashuri, zemra rreh fort, por kujdes të mos dominoni partnerin/en. Karta e tarotit “Dielli” sjell sukses dhe qartësi. Përdoreni forcën tuaj me dinjitet. Shmangni konfliktet dhe fokusohuni në krijimtari. Sot mund të ndërtoni diçka me vlerë – në dashuri, në art ose në jetë.

—

Virgjëresha ♍ (23 gusht – 22 shtator)

Hëna ndodhet në shenjën tënde dhe ndriçon mendimet, ndjenjat dhe veprimet e tua. Sot është ditë për të vendosur rregull – si brenda vetes, ashtu edhe në jetën praktike. Në dashuri, mos u mbyll në vetvete, por kërko dialog të sinqertë. Në punë, vendimet e marra me logjikë do të sjellin përfitime afatgjata. Karta e tarotit “Gjykimi” tregon rilindje dhe mundësi për një fillim të ri. Besoji vizionit tënd, por shmang të qenit i/e ngurtë. Kujdesu për mirëqenien tënde të brendshme me aktivitete të qeta si ecje, frymëmarrje e thellë apo meditim.

—

Peshorja ♎ (23 shtator – 22 tetor)

Sot yjet kërkojnë që të rigjesh ekuilibrin tënd të brendshëm. Ndjenjat dhe mendimet duan të harmonizohen. Në dashuri, nëse je në një lidhje, kushtoji kohë dhe përkujdesje partnerit/es. Nëse je vetëm, mund të ndodhë një takim i papritur e i veçantë. Në punë, mos lejo që opinionet e të tjerëve të ndikojnë në vendimet e tua. Karta e tarotit “Drejtësia” simbolizon qartësi dhe peshim të drejtë të situatave. Mos e shtyj një bisedë të rëndësishme. Dita është perfekte për të vendosur rregull në jetën e përditshme dhe për të ushqyer shpirtin përmes artit apo muzikës.

—

Akrepi ♏ (23 tetor – 22 nëntor)

Energjitë qiellore të kërkojnë sot të thellohesh dhe të ndryshosh. Je në një proces të brendshëm pastrimi emocional, sidomos në marrëdhënie. Mos ki frikë të zbulosh të vërtetat e tua më të thella. Në punë, mos lejo që lodhja të pengojë instinktin – jeni pranë një kthese. Karta e tarotit “Vdekja” nuk është negative: simbolizon rilindje dhe transformim. Dita sjell shenja dhe sinjale – dëgjoji. Përkushtohu ndaj trupit dhe mendjes me qetësi, ndoshta me një çaj bimor dhe pak relaks në mbrëmje. Po ndryshon për mirë.

—

Shigjetari ♐ (23 nëntor – 21 dhjetor)

Keni një shpirt eksplorues, sot hapet një dritare për optimizëm dhe rritje. Projektet për udhëtime, studime apo ndryshime marrin formë konkrete. Në dashuri, spontaneiteti do të sjellë gëzim dhe lehtësi. Në punë, merr sinjale pozitive nga dikush që nuk e prisje. Karta e tarotit “Ylli” sjell shpresë dhe mbrojtje. Ndërto me besim, por mos harro detajet. Sot është ditë e mirë për të nisur një projekt të ri ose për të nënshkruar marrëveshje. Lidhja me natyrën do t’ju qetësojë – dil në mëngjes ose pasdite për të thithur ajër të pastër.

—

Bricjapi ♑ (22 dhjetor – 20 janar)

Energjia yjore të jep sot forcë dhe përqendrim të lartë. Në fushën profesionale, mund të bësh hapa të mëdhenj. Puna do të shpërblehet. Në dashuri, është koha për të shfaqur më shumë butësi – mos qëndro i ftohtë. Karta e tarotit “Bota” tregon arritje dhe përmbushje. Mbyll një kapitull që nuk të shërben më dhe hap rrugën për një të ardhme të qartë. Menaxho financat me kujdes dhe dëgjo këshillat e atyre që të duan të mirën. Jepi vetes edhe një kënaqësi të vogël – një dhuratë apo një pushim të merituar.

—

Ujori ♒ (21 janar – 19 shkurt)

Qielli të flet me ide të reja dhe impulse krijuese. Sot është ditë për të menduar ndryshe, për të dalë jashtë skemave të zakonshme. Në dashuri, kërkon lidhje të thellë shpirtërore – dhe po, mund ta gjesh. Nëse je në çift, ndaj momente të vërteta. Në punë, propozimet tuaja më origjinale mund të kenë sukses. Karta e tarotit “Eremiti” të fton të dëgjosh brendinë tënde – mençuria është aty. Sot është një ditë e mirë për të përqendruar energjinë në një projekt personal që ke lënë pezull. Ki besim në vetvete.

—

Peshqit ♓ (20 shkurt – 20 mars)

Sot je veçanërisht i ndjeshëm dhe i lidhur me ndjenjat e tua më të thella. Hëna të ndihmon të kuptosh një emocion që ka kohë që kërkon zgjidhje. Në dashuri, butësia dhe ndjeshmëria janë çelësi – një fjalë e ëmbël mund të ndryshojë gjithçka. Në punë, një çështje e pazgjidhur mund të marrë fund sajë intuitës tënde. Karta e tarotit “Hëna” sjell magji dhe mister. Ndiqe zemrën, por qëndro i kthjellët. Sot është ditë e mrekullueshme për të krijuar – për të shkruar, vizatuar apo pse jo, thjesht për të ëndërruar. /noa.al