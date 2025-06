Branko: Ja 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – Java 9–15 Qershor 2025

Si çdo javë, yjet na ndihmojnë të kuptojmë se cilat shenja ndodhen në valën e mbarësisë dhe cilat do të përballen me prova që kërkojnë vëmendje, qetësi dhe durim.

Lexoni më poshtë përzgjedhjen e javës nga astrologu i njohur italo-slloven, Branko Vatovec

🌟 3 shenjat më me fat të javës

1. Luani

Kjo javë të vë në qendër të skenës. Me Diellin dhe Marsin në krah, ndihesh energjik, i vendosur dhe plot guxim për të marrë vendime të mëdha në punë. Karizma jote ndriçon edhe në dashuri, por duhet të tregosh më shumë dëgjim. E enjtja është dita jote me fat. Karta e Diellit të bekon me sukses dhe vlerësim.

2. Dashi

Një javë plot vrull e sfida pozitive. Marsi të mbështet dhe të shtyn përpara në çdo fushë, sidomos në punë ku rihapet një mundësi e madhe. Edhe në dashuri, pasioni ndizet. Kujdes vetëm me nervozizmin. E enjtja është dita kur gjithçka shkon mirë. Magjistari i Tarotit të jep fuqinë për të ndërtuar gjithçka me mençuri.

3. Ujori

Kreativiteti, miqësitë dhe marrëdhëniet janë në kulmin e tyre. Java sjell mundësi të reja në punë dhe ndjenja të bukura në dashuri, me mundësi edhe për një dashuri të papritur. E marta është dita më fatlume. Karta e Yllit ndriçon rrugën tënde: besoji vizionit tënd.

—

⚠️ 3 shenjat që duhet të kenë kujdes këtë javë

1. Akrepi

Javë e fortë dhe e thellë, por me shpërthime emocionale. Në dashuri, xhelozia dhe tensionet mund të prishin balancën. E enjtja sjell përplasje me Hënën që risjell plagë të vjetra. Këshilla: mos u kap pas së shkuarës. Kulla e Tarotit të fton të rrëzosh atë që s’të shërben më.

2. Peshqit

Ndjenja ka, por mungon qartësia. Komunikimi në çift është i vështirë dhe vetëdija emocionale kërkon përpunim. E premtja është ditë kritike: mos merr vendime të nxituara. E diela sjell më shumë paqe. Karta e Eremitit të këshillon të kërkosh brenda vetes.

3. Binjakët

Shumë fjalë dhe shumë ide, por ndjenja konfuzioni në dashuri mund të sjellë pavendosmëri. E hëna është dita më delikate për ty. Karta e Dashnorëve të nxit të zgjedhësh me vetëdije dhe të komunikosh me ndershmëri. Kujdes me zgjedhjet impulsive. /noa.al

Horoskopi Javor nga Branko: 9 – 15 Qershor 2025. Të gjitha shenjat e zodiakut