Horoskopi Javor nga Branko: 9 – 15 Qershor 2025. Të gjitha shenjat e zodiakut

Të dashur miq të yjeve, mirë se vini në një udhëtim të ri mes yjeve e konstelacioneve! Kjo javë sjell kërcime planetare midis emocioneve të ndryshueshme dhe kthesave të papritura.

Secila shenjë përjeton ritmet e veta mes ndjeshmërisë, vendimeve, qartësisë dhe transformimeve të brendshme.

Disa shenja do të ndiejnë energji të reja që i çojnë përpara, ndërsa të tjerat do të përballen me sfida që kërkojnë durim dhe urtësi. Çelësi? Të dëgjoni zërin e zemrës.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Një javë e gjallë dhe dinamike, i dashur Dash! Energjia e Marsit të shtyn përpara si një dash i vërtetë, plot vrull dhe vendosmëri. Është momenti për të guxuar në punë: propozime të reja apo detyra të rëndësishme mund të të rivendosin në qendër të vëmendjes. Në dashuri, Marsi ndez pasionin, por bëj kujdes me shpërthimet e zemërimit. Çiftet rigjejnë afërsinë, ndërsa beqarët mund të kenë një takim intriguese të martën. Dita më e favorshme është e enjtja, kur gjithçka rrjedh natyrshëm. E shtuna, përkundrazi, sjell një ndikim të vështirë nga Hëna dhe mund të të bëjë nervoz. Këshilla e horoskopit: kanalizo fuqinë tënde me mençuri. Karta e Tarotit, Magjistari, të flet: ke gjithçka që të duhet, përdore me zemër dhe mendje.

—

Demi (21 prill – 20 maj)

Demi i ëmbël, qielli yt bëhet më i qetë! Pas një periudhe të trazuar, më në fund vjen një javë më e qëndrueshme. Yjet flasin për paqe, sidomos në çështjet e zemrës. Venusi të buzëqesh dhe të fton të shijosh kënaqësitë e thjeshta: një darkë e mirë, një përqafim, një gotë verë. Në punë kërkohet durim, por fundjava sjell lajme të mira. Dita më e mirë do të jetë e diela, me një Hënë që të mbështet dhe të bën ëndërrimtar. Kujdes të mërkurën: një situatë e papritur mund të të sprovojë durimin. Këshilla e javës: dëgjo shqisat e tua. Karta e Papeshës të udhëzon: beso në intuitën tënde dhe mos e detyro asgjë me forcë.

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Binjakë, java jote do të jetë një vorbull fjalësh, idesh dhe lëvizjesh. Merkuri të dhuron elokuencë dhe shkëlqim mendor: përdori këto dhunti për të sqaruar keqkuptime ose për të nisur projekte të reja. Në dashuri, megjithatë, mund të ndjesh pak paqëndrueshmëri. Çiftet përballen me një të vërtetë të fshehur, ndërsa beqarët do të ndodhen përballë një zgjedhjeje. Dita më sfiduese? E hëna, me ndikime që krijojnë turbullira. E premtja do të jetë e shkëlqyer: një ftesë, një surprizë apo një telefonatë do të të ngrohë zemrën. Këshilla: fol me zemër. Karta e Dashnorëve të kujton: zgjidh me vetëdije.

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

I dashur Gaforre, horoskopi i javës të fton të lësh veten në rrjedhën e emocioneve. Dielli dhe Venusi ndezin ndjeshmërinë tënde, duke të bërë magnetik dhe joshës. Është koha ideale për të shprehur ndjenja ose për të ringjallur një lidhje. Në punë, mund të marrësh një vlerësim që të mbush me kënaqësi. E mërkura është dita më e mirë për të sqaruar dhe për të ndërtuar. Kujdes të shtunën: Hëna përballë mund të të bëjë të ndihesh i pambrojtur. Mos u tremb: është vetëm një kalim i përkohshëm. Karta e Hënës të pëshpërit: mos ki frikë nga errësira, aty gjendet drita jote. Kjo javë është një ftesë për ta rizbuluar veten.

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luani krenar, këtë javë je ylli i skenës. Dielli të ndriçon, ndërsa Marsi të jep guxim dhe iniciativë. Është një periudhë shumë e mirë për të marrë vendime të rëndësishme, sidomos në karrierë. Ëndrrat e tua mund të marrin formë konkrete. Në dashuri, megjithatë, duhet më shumë dëgjim: çiftet rrezikojnë të bëhen shumë imponues. Beqarët tërheqin me karizëm, por jo të gjithë janë të sinqertë. Dita më e mirë është e enjtja, me Hënën në pozicion të favorshëm. Kujdes të martën: një keqkuptim mund të prishë balancat. Këshilla e javës: mbaj në kontroll egon. Karta e Diellit të ndriçon: jep dashuri dhe do të marrësh dritë nga të tjerët.

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Virgjëresha e mençur, qielli yt ndriçon! Pas disa ditësh tensioni, horoskopi i javës të sjell qartësi dhe organizim. Në punë gjithçka rikthehet në rregull, sidomos nëse bashkëpunon me shenja të ajrit. Në dashuri, mos u tremb të hapesh: sinqeriteti shpërblehet, edhe kur të frikëson. Beqarët mund të bëjnë takime interesante në ambiente kulturore apo gjatë një udhëtimi. Dita më e mirë është e marta, ideale për të vepruar. Të shtunën, përpiqu të mos të të tërheqin ankthi apo shqetësimet e së shkuarës. Këshilla e Tarotit vjen nga karta e Ekuilibrit: kërko balancë dhe durim, ndiq rrjedhën pa u përpjekur ta kontrollosh gjithçka. Beso: përgjigjet do të vijnë vetë.

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

E dashur Peshore, kjo javë nis me një Hënë të ëmbël që të prek butësisht shqisat. Ditët rrjedhin qetë dhe sjellin raste të bukura për shoqëri, si dhe harmoni në marrëdhënie. Në dashuri, Venusi të qëndron pranë: çiftet përjetojnë momente përkëdheljeje e ndjeshmërie, ndërsa beqarët mund të marrin një mesazh të papritur që i ngjall emocione. Në punë, gjithçka ecën mirë, për aq kohë sa nuk ngre pritshmëri të tepërta. E premtja është dita jote e artë. Kujdes të dielën: mund të ndihesh e lodhur apo bosh. Gjej kohë për veten. Këshilla e javës: kultivo bukurinë e brendshme. Karta e Tarotit, Drejtësia, të fton të ndjekësh ekuilibrin tënd të brendshëm – çdo gjë do të rikthehet në vendin e vet.

—

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrepi i thellë, kjo javë është intensive – ashtu siç të pëlqen ty. Marsi të dhuron forcë dhe pasion, por edhe një dozë të rritur impulsiviteti. Puna ngjitet në lartësi, sidomos nëse merresh me krijimtari, kërkime apo analiza të thelluara. Në dashuri, qielli është më i trazuar: çiftet do të përballen me ndjenja xhelozie apo diskutime të forta. Beqarët tërheqin me magnetizëm, por nuk kanë besim të lehtë. E enjtja është dita më sfiduese, kur Hëna risjell plagë të vjetra. E diela është rigjeneruese dhe ideale për t’u lëshuar. Këshilla e horoskopit: lësho atë që nuk të shërben më. Karta e Kullës të kujton se nga rrënojat mund të lindin fillime të reja.

—

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetar, një erë e re po fryn në drejtimin tënd. Merkuri të zgjon dëshirën për udhëtime, studime dhe eksplorim. Puna të frymëzon dhe ka mundësi që të të vijë një ofertë interesante nga larg. Në dashuri, zemrat e lira ndihen të frymëzuara, ndërsa çiftet gjejnë sërish lehtësinë dhe buzëqeshjen. Dita më e mirë është e hëna, me një Hënë të gjallë e pozitive. Kujdes të premten: një fjalë e thënë pa menduar mund të lëndojë dikë që e do. Këshilla: çdo udhëtim nis me një hap. Karta e Qerres të udhëheq: ndjek zemrën tënde, por mos harro busullën e arsyes.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

I qëndrueshëm Bricjap, je nën vështrimin vigjilent të Saturnit, por mos ki frikë: është një mësues i rreptë, por i drejtë. Kjo javë kërkon konkretësi dhe përqendrim. Në punë, një cikël mbyllet: mund të përfundojë një projekt apo kontratë, duke hapur hapësira për mundësi të reja. Në dashuri, provo të mos kontrollosh gjithçka: ai që të do, ka nevojë të ndjejë liri. E mërkura është perfekte për të marrë një vendim të rëndësishëm. E shtuna sjell tensione në familje. Këshilla e javës: Karta e Perandorit të kujton të jesh i fortë dhe i mençur njëkohësisht – udhëhiq me zemër. Mos e vrapo kohën, ec pranë saj.

—

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ujor krijues, kjo javë të sjell një frymë të re rinovimi dhe dëshirë për ndryshim. Merkuri dhe Venusi të japin shkëlqim në komunikim dhe miqësi – është periudha e duhur për lidhje të reja e projekte krijuese. Në dashuri, beqarët mund të përjetojnë një dashuri me shikim të parë, ndërsa çiftet bëjnë plane për të ardhmen. Në punë mund të lindin bashkëpunime të reja interesante. E marta është dita më me fat. Kujdes të enjten: mund të ndihesh i keqkuptuar. Këshilla e javës: mos u mbyll në heshtje. Karta e Yllit ndriçon rrugën tënde – ndiq vizionin tënd, edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë menjëherë. E ardhmja gjendet tashmë brenda teje.

—

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Të dashur Peshq, java është romantike, por kërkon përqendrim dhe qartësi. Yjet të ftojnë në një udhëtim të brendshëm: është koha të kuptosh çfarë dëshiron me të vërtetë. Në dashuri, ndjenjat janë të forta, por komunikimi ka nevojë për përmirësim. Çiftet përballen me një moment reflektimi, ndërsa beqarët duhet të sqarojnë veten se çfarë po kërkojnë. E premtja është dita më delikate: shmang vendimet impulsive. E diela sjell qetësi dhe frymëzim të ri. Këshilla e javës: notoni në detin e ndjenjave pa u mbytur në dyshime. Karta e Vetmitarit të fton të kërkosh të vërtetën brenda vetes. Çdo valë të çon më afër bregut. /noa.al