Paolo Fox: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – E hënë, 9 qershor 2025

🌌 Një ditë që hap rrugë të reja për disa dhe kërkon durim e kthjelltësi për të tjerët. Ja cilat janë shenjat më të ndriçuara dhe cilat duhet të ecin me më shumë kujdes

Kjo e hënë nis me një frymë të re në qiellin astrologjik, ku disa shenja përfitojnë nga një valë pozitive që sjell lehtësim, energji të bukur dhe mundësi të reja për përparim në jetën personale dhe profesionale.

Ndërkohë, disa të tjera përballen me prova të brendshme, dilema ose sfida që duhen përballuar me maturi, vëmendje dhe besim të qetë. Yjet nuk duan t’ju ndalojnë, por t’ju mësojnë të lëvizni me mençuri. Le të shohim më poshtë si ndahen fatet e kësaj dite.

—

🌟 3 shenjat më me fat të ditës

♐ Shigjetari

Energjia e kësaj të hëne është për ty si një fllad i freskët që të zgjon nga një gjumë i gjatë. Do ndjesh entuziazëm, dëshirë për të mësuar, për të udhëtuar, për të komunikuar. Lajme të mira mund të vijnë nga larg ose në mënyrë të papritur. Në dashuri, edhe një fjalë e vetme mund të ndezë një shkëndijë. Për beqarët, një mesazh apo takim mund të hapë rrugë të reja emocionale. Ndryshimi është në prag, dhe nëse i hap zemrën ditës, do të marrësh më shumë sesa pret.

♎ Peshorja

Pas një periudhe tensioni të brendshëm, më në fund dita sjell qetësi dhe mundësinë për t’u pajtuar me të tjerët – apo me veten. Do dish të gjesh fjalët e duhura dhe do të të dëgjojnë. Puna sjell një lajm të mirë ose një hap përpara. Dashuria merr frymë më lirshëm, edhe për ata që e kishin humbur besimin. Është dita kur bukuria e shpirtit dhe mirësia kanë fuqi të shërojnë. Mos prit më gjatë: vepro me butësi, por me vendosmëri.

♒ Ujori

Kjo është një ditë ku ide të çuditshme mund të kthehen në ide të shkëlqyera. Do ndihesh i frymëzuar, i lidhur me universin dhe me dëshirën për të krijuar diçka të re. Në marrëdhënie të reja ndjen një ngrohtësi të veçantë. Për beqarët, mund të lindë një pëlqim i veçantë. Kujdesu për ëndrrat e tua dhe mos i neglizho frymëzimet që vijnë papritur: universi po të flet. Sill në jetë atë që ke ndjerë thellë prej kohësh.

—

⚠️ 3 shenjat që duhet të kenë kujdes

♏ Akrepi

Dita të vë përballë një ndjesie të fortë: diçka po ndryshon. Një çështje e pazgjidhur del përsëri në sipërfaqe. Mos e shmang, por mos vepro me nxitim. Ke aftësinë të shohësh përtej sipërfaqes, ndaj përdore me kujdes. Në dashuri, kërko sinqeritet dhe mos lejo që heshtja të krijojë distancë. Në punë, një bisedë me një epror mund të jetë e ndërlikuar. Është një ditë për të lënë pas atë që nuk të shërben më dhe për të përgatitur terrenin për një fillim të ri.

♑ Bricjapi

Mund të ndihesh i lodhur, sikur je duke ecur kundër erës. Yjet të ftojnë të ndalesh për pak, të shikosh se çfarë ke arritur dhe çfarë të mungon. Marrëdhëniet kanë nevojë për më shumë kujdes: mos i shty ndjenjat nën sipërfaqe, por gjej mënyrën për t’u afruar. Në punë, pritjet e tua janë të larta, por për momentin duhet të pranosh ritmin që ka jeta. Mos bëj gjithçka vetë – edhe pushimi është një detyrë kur je lodhur shumë.

♋ Gaforrja

Ndjeshmëria jote e zakonshme është e theksuar këtë të hënë. Mund të ndjesh pasiguri ose të luhatesh në vendime që duhen marrë. Në dashuri, është koha për t’i vënë gjërat në dritë dhe për të folur qartë. Mos lejo që gjërat e vogla të bëhen pengesë. Në punë, ruaj qetësinë dhe mos beso premtime të paqarta. Krijimtaria është streha jote sot – merre kohën për t’u lidhur me atë që të sjell paqe dhe frymëzim. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për të hënën, 9 qershor 2025 – Pasqyra zodiakale për çdo shenjë