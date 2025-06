Horoskopi i Paolo Fox për të hënën, 9 qershor 2025 – Pasqyra zodiakale për çdo shenjë

Të dashur lexues, dita e hënë, 9 qershor 2025, hapet me një frymë të thellë qiellore dhe një ftesë për t’u kthyer drejt vetes. Yjet flasin qartë për dëshirën për riorientim, për vendime të qarta, por edhe për ndjeshmëri të shtuar.

Kjo ditë e parë e javës na sjell sinjale të rëndësishme për ndjenjat, punën, dhe atë që fshehim në thellësi të shpirtit.

Le të zbulojmë së bashku se çfarë thonë yjet për secilën shenjë sipas Paolo Fox.

Dashi ♈ – Zjarr: 21 mars – 20 prill

Të hënën, Dashi ndjen energjinë diellore të derdhet fuqishëm në jetën profesionale. Është një ditë ideale për të nisur një projekt të ri apo për të shprehur një ide të guximshme – yjet janë në anën tuaj. Në dashuri, megjithatë, këshillohet ngadalësim. Zemra rreh fort, por jo çdo ndjenjë është ajo që duket. Mos merrni vendime të nxituara, veçanërisht në marrëdhënie delikate. Mbrëmja mund të sjellë një takim domethënës, ndoshta me dikë nga e kaluara. Hëna në aspekt të mirë ju shtyn drejt reflektimit dhe qetësisë. Paolo Fox ju kujton: veproni me guxim, ndjeni me thellësi.

Demi ♉ – Tokë: 21 prill – 20 maj

Demi këtë të hënë është i ndjeshëm ndaj çdo detaji. Hëna ndriçon shtëpinë e ndjenjave dhe ju bën më intuitiv se zakonisht. Kjo është pozitive për dashurinë: ndjenjat e pathëna gjejnë më në fund shprehje. Në punë, shmangni konfliktet – ndikimi i Mërkurit është i vështirë dhe fjalët mund të kthehen në thikë. Mos u ngutni për vendime: durimi do të shpërblehet deri në fund të muajit. Një zgjedhje e rëndësishme po ju pret – dëgjoni instinktin. Dilni në ajër të pastër ose kontaktoni dikë që e keni në zemër. Qielli është mburoja juaj, por kërkon që mendimi dhe veprimi të jenë në harmoni.

Binjakët ♊ – Ajër: 21 maj – 21 qershor

E hëna fillon me një dëshirë të fortë për të thyer rutinën. Jeni plot gjallëri mendore dhe kreativitet – ideal për takime, ide të reja dhe rrjete të reja shoqërore. Kujdes megjithatë të mos shpërndaheni në shumë drejtime. Në dashuri, Venusi ju mbron, por kërkon ndershmëri: mos fshiheni pas humorit. Flisni me zemrën, jo vetëm me mendjen. Një pajtim me një të afërm mund t’ju sjellë paqe të brendshme. Ëndrrat dhe idetë për të ardhmen marrin formë. Paolo Fox ju këshillon: hapni derën e ndryshimit dhe mos kini frikë nga e panjohura. Dita është e frytshme për të shkruar, për të ndarë dhe për të ëndërruar.

Gaforrja ♋ – Ujë: 22 qershor – 22 korrik

Të hënën, ndjeshmëria juaj është në kulm. Yjet ju japin një ndjeshmëri të thellë, gati mistike. Kujdesni për veten – ndikimet e jashtme mund t’ju shqetësojnë lehtësisht. Në dashuri, kërkoni qartësi dhe shprehni ndjesitë tuaja me butësi. Në punë, tregohuni të vëmendshëm ndaj premtimeve që nuk mbahen. Karta e Perandoreshës tregon për krijimtari dhe intuitë – janë pikat tuaja të forta këtë ditë. Paolo Fox ju këshillon të besoni në instinktin tuaj, veçanërisht kur merrni vendime praktike. Mos i shpërfillni sinjalet apo ëndrrat – ato fshehin mesazhe me vlerë. Dilni për një shëtitje në natyrë dhe gjeni veten në heshtje. Zemra ju udhëzon më mirë se mendja sot.

Luani ♌ – Zjarr: 23 korrik – 22 gusht

Një ditë e fuqishme ju pret, i dashur Luan. Marsi në aspekt të mirë ju jep forcë dhe iniciativë. Në punë shkëlqeni, dhe të tjerët e vënë re. Kujdes në dashuri: çiftet duhet të shmangin tonet e ngritura. Beqarët ndihen tërhequr nga marrëdhënie pasionante por të ndërlikuara. Karta e Qerres sinjalizon përparim – por vetëm nëse kontrolloni impulset. Paolo Fox ju këshillon të balanconi dëshirën dhe ndjenjat. Jo gjithçka fitohet me forcë: ndonjëherë mjafton një shikim për të fituar zemrën që kërkoni. Veproni me klas, dita është për fitore elegante.

Virgjëresha ♍ – Tokë: 23 gusht – 22 shtator

Kjo e hënë është një ditë për sqarime të thella, brenda dhe jashtë. Jeni më të menduar, por edhe më të ndriçuar në intuitë. Mos i shtyni më vendimet e rëndësishme në punë – sot keni qartësi për të përballuar çdo sfidë. Në dashuri, marrëdhëniet në krizë kërkojnë kurajën e bisedës. Karta e Papeshës flet për një të vërtetë që ndodhet në heshtje – dëgjojeni. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor. Leximi, meditimi, apo edhe të shkruani ndjenjat tuaja do t’ju bëjnë mirë. Qielli nuk kërkon përsosmëri nga ju, por autenticitet. Sot është ditë për vetëdije dhe reflektim.

Peshorja ♎ – Ajër: 23 shtator – 22 tetor

E dashur Peshore, më në fund ndjen se qetësia që ke kërkuar po merr formë. Kjo e hënë sjell shenja pajtimi dhe marrëveshjesh të reja. Nëse ka pasur përplasje në familje apo në çift, tani është momenti për t’i zbutur tensionet. Yjet janë në anën tënde për të gjetur fjalët e duhura. Në punë, një lajm i mirë apo një kthesë pozitive është në horizont. Karta e të Dashuruarit flet për një zgjedhje të rëndësishme – mos prit më shumë se ç’duhet. Dashuria mund të lulëzojë edhe kur duket e humbur. Një ditë për të rindërtuar urat dhe për të parë përpara me hijeshi. Frymëzohu dhe hap zemrën.

Akrepi ♏ – Ujë: 23 tetor – 22 nëntor

Akrep, intensiteti yt është çelësi për të përballuar një sfidë emocionale këtë të hënë. Një temë delikate të kërkon ta shikosh në sy – vetëm duke e përballuar frikën mund ta shndërrosh në forcë. Në dashuri, Venusi kërkon ndershmëri dhe thellësi: loja mbaron këtu. Në punë, ruaj qetësinë me eprorët – maturia në komunikim do të shmangë keqkuptime. Karta e Vdekjes nuk duhet të trembë: ajo flet për rilindje. Paolo Fox të fton të mbyllësh një derë që nuk të shërben më dhe të hapësh një të re, me të vërtetën tënde si udhërrëfyes. Shkruaj, pastro, fillo nga e para. Është dita për një kthesë të fuqishme.

Shigjetari ♐ – Zjarr: 23 nëntor – 21 dhjetor

Shigjetar, kjo e hënë do të të mbushë me etje për dije dhe përvoja të reja. Kërkon horizonte të reja për mendjen dhe shpirtin. Në punë, mund të vijnë lajme të mira nga jashtë apo përmes internetit. Në dashuri, një mesazh i papritur mund të ndezë emocionet për beqarët. Karta e Rrotës së Fatit tregon se ndryshimi është afër. Lejo entuziazmin të të udhëheqë, por mos harro një minimum kujdesi ekonomik. Është një ditë e favorshme për vendime, udhëtime, studime dhe takime që lënë gjurmë. Qielli është hapur për ty – prano dhuratat që sjell.

Bricjapi ♑ – Tokë: 22 dhjetor – 20 janar

Bricjap, qielli të fton të lëshosh kontrollin dhe të dëgjosh kufijtë e trupit dhe shpirtit. Kjo e hënë të gjen të përkushtuar, por edhe të lodhur. Në dashuri, çiftet kanë nevojë për të rigjetur afërsinë – gjestet e vogla vlejnë më shumë se fjalët. Karta e Hermitit tregon se vetmia nuk është ndëshkim, por shërim. Kthehu drejt vetes. Në punë, mos u ngut: rezultatet po vijnë, por me kohën e tyre. Një telefonatë në mbrëmje mund të të japë një dritë të re. Dita është për reflektim dhe për të kuptuar ku je dhe pse po ecën në këtë rrugë.

Ujori ♒ – Ajër: 21 janar – 19 shkurt

Ujor, kjo e hënë është e mbushur me ide dhe intuitë. Je frymëzuar, por mund të shpërhapesh lehtësisht – fokusoju vetëm një qëllimi. Në dashuri, qielli mbështet lidhjet e reja: nëse po njeh dikë, lëre veten të lirë. Harro të shkuarën. Karta e Yllit tregon shpresë dhe vizion – beso te ëndrrat, edhe ato që duken të pamundura. Në punë, pritet një zhvillim në fushën dixhitale apo të komunikimit. Mos e nënvlerëso një ide të çuditshme – ajo mund të të çojë larg. Sot është dita për të mbjellë të ardhmen me lehtësi dhe besim.

Peshqit ♓ – Ujë: 20 shkurt – 20 mars

Të dashur Peshq, një rrymë e thellë emocionale ju përfshin këtë të hënë. Ndërsa zemra fluturon, mbani këmbët në tokë. Është koha për të sqaruar një situatë dashurie që ka mbetur pezull. Karta e Hënës ju fton të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Në punë, përpjekjet e së kaluarës më në fund japin fryte. Mos shpërfillni sinjalet e vogla – çdo detaj ka rëndësi. Dedikoni kohë artit, muzikës apo krijimtarisë – aty gjendet shërimi juaj. Dita është për të falur, për të përqafuar veten dhe për t’u hapur ndaj ndjenjave që ju bëjnë më të vërtetë. /noa.al