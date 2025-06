Paolo Fox: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të tregojnë kujdes këtë të diel 8 qershor

Të dielën, qielli hap dyer për ndjesi të thella, qartësi emocionale dhe zgjedhje që kërkojnë maturi.

Disa shenja do përjetojnë ndriçim të brendshëm, të tjerat do ndihen si në një stacion ku gjithçka ngadalësohet për të gjetur një ritëm më të qartë.

Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të ecin me më shumë kujdes sipas Paolo Fox:

🌞 3 shenjat më me fat

♎ Peshorja – Qetësi dhe harmoni në çdo hap

Kjo e diel ju vendos në qendër të një drite të butë e dashamirëse. Yjet ju dhurojnë qetësi, bukuri dhe dëshirën për pajtim. Marrëdhëniet ndërnjerëzore përmirësohen ndjeshëm, veçanërisht pas ndonjë tensioni të ditëve të kaluara. Për ju që jeni vetëm, një takim i papritur mund të ndryshojë atmosferën emocionale. Këtë të diel çdo detaj delikat, një fjalë e bukur apo një prekje artistike, ka vlerë të jashtëzakonshme. Është dita për të ndjekur estetikën e shpirtit dhe për të rritur butësisht lidhjet e zemrës.

♓ Peshqit – Intuitë, dashuri dhe art që flet

Një ditë si ëndërr për ju që jeni shpirtërorë dhe të lidhur me botën e padukshme. Hëna ju mbështet me ndjeshmëri të thellë dhe frymëzim. Jeni të hapur për dashuri të sinqertë dhe për ndjenja që rrjedhin pa pengesa. Për beqarët, një takim romantik në vend të pazakontë mund të ndezë diçka të veçantë. Arti, muzika dhe ëndrrat ju udhëheqin këtë të diel. Mos mendoni me logjikë – ndiqni zemrën. E diela është dita për të parë brenda vetes dhe për të shprehur shpirtin tuaj pa frikë.

♈ Dashi – Forcë, dritë dhe një fillim i ri

Energjia diellore është me ju dhe ndiheni të fuqishëm, të frymëzuar dhe gati për veprim. Një takim apo një ide mund të trazojë zemrën dhe të ndezë dëshirën për të nisur një kapitull të ri. Në dashuri, bëni kujdes me fjalët, por mos u përmbani nga ndjenjat. Në punë, një mendim i guximshëm mund të sjellë sukses në ditët në vijim. Ecni me vendosmëri, por dëgjoni edhe intuitën – ajo është mjeti më i saktë që keni për të zbuluar të vërtetën.

—

⚠️ 3 shenjat që duhet të kenë kujdes

♏ Akrepi – Fuqi e thellë, por e brishtë

Dita sjell ndjesi të forta dhe reflektime të thella. Mund të ndiheni të ndjeshëm, të përfshirë në mendime që ju lodhin shpirtin. Në dashuri, mos u trembni të tregoni anën tuaj të brishtë – mund të afrojë më shumë sesa të largojë. Në punë, shmangni vendimet e ngutshme – është më mirë të vëzhgoni sesa të veproni. Mos i neglizhoni sinjalet që trupi ju dërgon. Pushoni, meditoni dhe dëgjoni atë zë të brendshëm që zakonisht e mbani të heshtur – ka diçka për t’ju thënë.

♐ Shigjetari – Koha për reflektim, jo për shpejtim

Ju jeni zakonisht shpirt i lirë dhe aventurier, por yjet kërkojnë një ritëm më të ngadaltë. Është një ditë për t’u kthyer nga vetja, për të dëgjuar zemrën dhe për të vlerësuar atë që keni, jo atë që ju mungon. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do të qartësojë ndjesitë. Në punë, një ide e re është premtuese, por ka nevojë për kohë. Mos nxitoni. Në vend që të kërkoni përgjigje jashtë vetes, më mirë është t’i kërkoni brenda.

♋ Gaforrja – Ndjeshmëri që duhet përqafuar me kujdes

Lëvizjet e hënës ju prekin thellë dhe ndjenjat mund të përshkallëzohen. Në marrëdhënie, mund të keni tendencë të jeni më të ndjeshëm se zakonisht – gjë që mund të sjellë keqkuptime nëse nuk jeni të kujdesshëm me fjalët. Mos e merrni çdo gjë personale. Këtë të diel, qetësia është aleati juaj më i mirë. Mos kërkoni të zgjidhni gjithçka menjëherë. Merrni frymë, flisni me butësi dhe kujdesuni për shpirtin tuaj me dashuri. /noa.al

