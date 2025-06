Horoskopi i të dielës nga Paolo Fox: 8 qershori sjell një kthesë për ndjenjat – surpriza të mëdha për Binjakët, Gaforren dhe Dashin!

Të dielën, më 8 qershor 2025, qielli ndizet nga tingujt e një vallëzimi qiellor ku planeti i dashurisë, Venusi, dhe drita e butë e Hënës bashkëveprojnë për të sjellë ndjeshmëri, ndriçim dhe zgjedhje që prekin zemrën. Paolo Fox na fton të ndalemi për një çast, të dëgjojmë zërin e brendshëm dhe të kuptojmë ku jemi në udhëtimin tonë personal.

Disa shenja do të ndiejnë fuqishëm nevojën për të komunikuar ndjenjat e tyre, të tjerët do të gjejnë përgjigje në heshtje, në një përqafim, në një ëndërr të natës. Kjo është një ditë për të dashuruar, për të falur, për të zgjedhur pa nxitim… dhe për të pranuar atë që yjet duan të na tregojnë.

Zbuloni tani çfarë rezervojnë yjet për secilën shenjë më 8 qershor – dhe mos harroni: ndonjë mesazh mund të vijë edhe në heshtje, edhe në një ëndërr…

—

♈ Dashi Zjarri – 21 Mars deri më 20 Prill

Dita e diel ndriçohet nga prania e Diellit në shenjën tuaj, si një pishtar që zbardh rrugët e së ardhmes. Do të ndiheni energjikë, gati për betejë, por njëkohësisht edhe të frymëzuar nga ide të reja. Një takim i papritur mund t’ju tronditë ndjenjat dhe t’ju bëjë të mendoni thellë mbi rolin tuaj në këtë botë. Në dashuri, shmangni reagimet impulsive – fjalët e thëna me nxitim mund të lëndojnë. Në punë, një ide e re mund të çelë horizonte të mëdha. Ecni në natyrë, dëgjoni heshtjen dhe gjejeni përgjigjen që kërkoni. Intuita do të jetë aleati juaj më i mirë.

—

♉ Demi Toka – 21 Prill deri më 20 Maj

Hëna dhe Afërdita ju mbulojnë me ëmbëlsi dhe ju dhurojnë një ndjeshmëri të rrallë. Kjo e diel ka për t’u shndërruar në ditën e dashurisë për ju. Zemrat e vetmuara do të gjejnë guximin të shprehin ndjenjat e fshehura, ndërsa çiftet do të përjetojnë çaste të rralla afërsie. Mos kini frikë të hapeni, edhe nëse zëri ju dridhet. Në aspektin profesional, ngadalësoni ritmin: kjo është ditë pushimi, jo garë. Lejojeni veten të shijojë bukurinë, muzikën, aromat. Një ëndërr nate mund t’ju japë një mesazh të thellë. Mos e shtytni jetën – ajo ecën në kohën dhe ritmin tuaj.

—

♊ Binjakët Ajri – 21 Maj deri më 21 Qershor

Qielli ju flet me zë të lehtë dhe përkëdhelës, ashtu siç ju pëlqen. Kjo e diel do të sjellë biseda të rëndësishme dhe qartësim marrëdhëniesh. Nëse ditët e fundit ka pasur keqkuptime, sot është dita e duhur për të sqaruar gjithçka. Dashuria bëhet më e lehtë, më e freskët, por ruani sinqeritetin – fjalët e dyfishta mund të lënë hije. Hapni zemrën ndaj të vërtetave të vogla. Në punë, një lajm i papritur do të sjellë optimizëm. Një telefonatë ose një mesazh do të ndezë emocionin. Mos e mbyllni veten – fryma juaj e lirë do ta bëjë këtë ditë magjike.

—

♋ Gaforrja Uji – 22 Qershor deri më 22 Korrik

Hëna, aleatja juaj qiellore, është në një pozicion që ju mbush me ndjeshmëri dhe butësi. Këtë të diel zemra juaj do të flasë qartë. Pas ditëve të turbullta, më në fund ndiheni të qetë dhe gati për të përqafuar atë që ju bën mirë. Një përqafim, një vështrim i thellë, një gjest i vogël do të mjaftojnë për të zhbërë çdo dyshim në dashuri. Të vetmuarit mund të hasin dikë që duket si i ardhur nga një ëndërr. Mos shtyni asgjë, mos ushtroni presion – gjërat më të bukura ndodhin kur nuk i kërkojmë. Marrëdhëniet familjare do të zbuten. Kujdesuni për trupin dhe shpirtin. Kjo është dita juaj e rilindjes.

—

♌ Luani Zjarri – 23 Korrik deri më 22 Gusht

Bëni vend për zërin tuaj të brendshëm, por lëreni të dalë me butësi. Marsi ju dhuron energji të jashtëzakonshme, por Hëna ju nxit të ktheni vështrimin nga vetja. Miqësitë dhe ndjenjat sot mund të ndërthuren në mënyra befasuese – dikush që e kishit parë si mik mund të shfaqet ndryshe. Kini kujdes ndaj shenjave – ato nuk janë rastësi. Në punë apo projekte personale, kini kujdes nga vendimet e nxituara. Dëgjoni zërin e brendshëm që kërkon kohë. Kjo është një ditë për lavdi, por edhe për sinqeritet. Yjet ju ndriçojnë, por ju vendosni ku doni të shkëlqeni.

—

♍ Virgjëresha Toka – 23 Gusht deri më 22 Shtator

E diela ju ofron një fllad të freskët qartësie dhe qetësie. Qielli është i kthjellët dhe ju mbështet me delikatesë. Mërkuri ju jep mendje të kthjellët dhe frymëzim të thellë. Një ide që deri dje ishte e mjegullt sot merr trajtë të qartë. Në dashuri, lërini analizat dhe përjetoni emocionet – jo çdo gjë ka nevojë për sqarim. Një ftesë e papritur mund të ndezë emocionin për beqarët. Dëgjoni zemrën, edhe kur duket irracionale. Kjo është dita për të shkruar, për të reflektuar, për të ecur në heshtje. Thjeshtësia do të jetë forca juaj më e madhe.

—

♎ Peshorja Ajri – 23 Shtator deri më 22 Tetor

Qielli i kësaj të diele ju flet me gjuhën tuaj të preferuar: ekuilibri dhe harmonia. Kjo është një ditë ideale për të rivendosur qetësinë në marrëdhënie. Nëse keni debatuar me dikë, sot është momenti për të shtrirë dorën dhe për të rikthyer besimin. Afërdita ju dhuron hijeshi të veçantë – shfrytëzojeni për të jetuar çaste të veçanta me njeriun tuaj të zemrës. Zemrat e lira mund të përjetojnë një surprizë të ëmbël. Jepini vetes pak bukuri: një koncert, një ecje nën qiellin e pastër, një çast reflektimi në qetësi. Në punë, intuita do t’ju ndihmojë të kuptoni se cilat janë hapat e radhës. Çelësi është në ekuilibrin mes zemrës dhe mendjes. Yjet ju ftojnë të besoni në butësinë.

—

♏ Akrepi Uji – 23 Tetor deri më 22 Nëntor

E diela sjell thellësi emocionale dhe ndjesi të forta shpirtërore. Për ju, kjo është një ditë transformimi të brendshëm. Shenja juaj është e lidhur ngushtë me misterin dhe kjo energji do të ndjehet fuqishëm sot. Në dashuri, tregohuni të sinqertë dhe mos kini frikë të shfaqni dobësitë – do të jeni të vlerësuar për vërtetësinë tuaj. Të vetmuarit mund të takojnë dikë që pasqyron botën e tyre të brendshme. Mos u mjaftoni me sipërfaqen – kërkoni thellësinë. Në punë, një çështje e kaluar mund të rikthehet në vëmendjen tuaj – shënoni, por mos veproni ende. Trupi mund të ndjejë lodhjen e akumuluar, ndaj është mirë të pushoni dhe të meditoni. Intuita juaj di më shumë sesa mendoni – dëgjojeni.

—

♐ Shigjetari Zjarri – 23 Nëntor deri më 21 Dhjetor

Yjet ju kërkojnë të ndaloni për një çast dhe të dëgjoni veten. E diela sjell reflektime dhe intuita të thella. Ju që gjithmonë rendni drejt horizontit, sot keni nevojë të riktheheni brenda vetes. Dashuria ju buzëqesh kur ndaloni së kërkuari jashtë – gjithçka që kërkoni është tashmë brenda jush. Çiftet gjejnë harmoni përmes një bisede të thjeshtë, por të vërtetë. Në punë, një ide e pazakontë mund të bëhet pasuria juaj më e madhe – për momentin, ruajeni si sekret. Kaloni kohë në natyrë – ajo flet me ju, nëse dini të dëgjoni. Mos u ngutni – koha po punon në favorin tuaj. Një ditë e heshtur që përgatit rikthimin e madh.

—

♑ Bricjapi Toka – 22 Dhjetor deri më 20 Janar

Pas një kohe të gjatë ngjitjeje shpirtërore, këtë të diel panorama që hapet para jush është magjepsëse. E diela ju sjell kënaqësi emocionale dhe qetësi të shumëpritur. Marrëdhëniet familjare përmirësohen ndjeshëm, dhe në dashuri ndjehet një freski e re. Një shenjë e qartë nga universi mund të vijë për beqarët – mos i mbyllni dyert. Jepini vetes një pushim të vërtetë: fikni telefonin, ecni zbathur në bar, lini mendjen të pushojë. Në aspektin profesional, është koha për të menduar për të ardhmen me qetësi dhe urtësi. Ju jeni të fortë, por jini edhe të ëmbël. Një zbulesë mund të vijë në formën e një buzëqeshjeje të papritur.

—

♒ Ujori Ajri – 21 Janar deri më 19 Shkurt

Kjo e diel është perfekte për të thyer rregullat dhe për të guxuar. Qielli ju sheh të frymëzuar, rebelë, të gatshëm të bëni diçka ndryshe. Një propozim i pazakontë mund të hapë shtigje të reja për ju. Mos kini frikë nga ndryshimi – në atë ndjesi fshihet fuqia juaj. Në dashuri, dëshira për liri bashkëjeton me etjen për lidhje të thellë. Të vetmuarit mund të përjetojnë një histori krejt të veçantë. Ndiqni instinktin, por ruani pak kujdes. Në planin shpirtëror, po përjetoni një zgjim të rëndësishëm – vëreni ëndrrat, shenjat, shigjetat që ju dërgon universi. Këtë të diel dita vibron me energji elektrike – ndizeni dritën tuaj të brendshme dhe shpërndajeni tek të tjerët.

—

♓ Peshqit Uji – 20 Shkurt deri më 20 Mars

Dita e diel për ju pritet të jetë një përzierje e ëmbël ndjeshmërie dhe magjie. Hëna ju mbështjell me dritën e saj ëndërrimtare dhe ju bën tepër intuitivë. Në dashuri, ndjeshmëria rritet – çiftet zbulojnë gëzimin e gjërave të vogla, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një dashuri të rrufeshme, në një vend të papritur. Shkruani, vizatoni, krijoni – sot gjuha juaj është ajo e artit. Edhe në punë, një ide krijuese mund të ndryshojë rrjedhën e ditëve në vijim. Dëgjojeni zemrën, ajo e di më mirë se mendja. Kjo është një ditë për të ëndërruar me sy hapur, pa frikë se do të humbni rrugën – sepse jeni midis yjeve. /noa.al