Paolo Fox: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – E mërkurë, 4 qershor 2025

Mirë se vini në udhëtimin tuaj astrologjik për këtë të mërkurë të parë të qershorit! Yjet flasin me një zë të thellë dhe të qartë, duke ndriçuar rrugët tona me mesazhe të fshehta dhe sinjale që presin të deshifrohen. Energjitë qiellore janë në lëvizje: disa prej nesh ndihen të bekuar nga fatbardhësia e yjeve, ndërsa të tjerë duhet të ecin me kujdes nëpër shtigjet e ndërlikuara të emocioneve dhe vendimeve.

Në këtë përmbledhje të veçantë, kemi përzgjedhur 3 shenjat më me fat të ditës, që do të ndiejnë rritje, mundësi dhe ndriçim të brendshëm, dhe 3 shenjat që duhet të tregojnë kujdes, sepse yjet i ftojnë të ecin më ngadalë, me reflektim dhe durim.

Dëgjoje zemrën, beso në intuitën tënde dhe lejoje qiellin të të udhëheqë. Ja cilët janë protagonistët dhe sfiduesit e ditës…

—

🌟 3 shenjat më me fat të ditës

1. Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Qielli yt është i mbushur me ngjyra premtuese. Mërkuri të jep shkëlqim, ndriçon fjalët dhe bisedat. Ndjenjat të çelin dyer të reja. Një mesazh i papritur ose një takim do të të ngazëllejë. Rrota e Fatit lëviz në drejtimin tënd. Intuita dhe ndjenjat janë aleatët e ditës.

2. Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Fryma e ndryshimit fryn në favorin tënd. Qartësia mendore, energjia pozitive dhe një mundësi për të nisur diçka të re e bëjnë këtë ditë të ndritshme. Në dashuri dhe punë, rrugët hapen. Karta e Botës tregon se je në një udhëtim që të çon drejt përmbushjes.

3. Luani (23 korrik – 22 gusht)

Marsi të jep fuqi dhe tërheqje. Të gjitha përpjekjet marrin hov. Në dashuri vjen qartësi, ndërsa në punë rritet autoriteti yt. Karta e Qerres të çon drejt një destinacioni të ri: udhëtimi yt merr drejtim të qartë dhe të bekuar.

—

⚠️ 3 shenjat që duhet të kenë kujdes

1. Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Energjitë janë të fuqishme, por të paqëndrueshme. Hëna rrit ndjeshmërinë tënde, dhe një fjalë e thënë pa kujdes mund të shkaktojë dhimbje. Ndryshime të mëdha janë në horizont – transformime që kërkojnë qetësi, jo nxitim. Kërko qetësi dhe mos harro: vdekja në tarot sjell rilindje.

2. Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Zemra është e trazuar, edhe pse mendja është aktive. Kërko qartësi në ndjenja dhe shmang vendime impulsive. Gjërat po ndryshojnë, por ti ke nevojë për kohë për t’i përballuar. Kujdes me tretjen dhe trupin – kërko balancë mes shpirtit dhe trupit.

3. Dashi (21 mars – 20 prill)

Energjia është në rritje, por mund të shndërrohet lehtësisht në impulsivitet. Në dashuri je i zjarrtë, por mund të thuash diçka që më vonë e pendon. Lidhjet familjare kërkojnë durim – një fjalë e gabuar mund të prishë një moment paqeje. Mos u nxit, dëgjo instinktin me butësi. /noa.al

—

Horoskopi i Paolo Fox për të mërkurën, 4 qershor 2025: Parashikimet për secilën shenjë