Horoskopi i Paolo Fox për të mërkurën, 4 qershor 2025: Parashikimet për secilën shenjë

Kjo e mërkurë nis me një qiell të gjallë dhe të mbushur me shenja që presin të lexohen nga ata që dëgjojnë me zemër. Në çdo yll që ndriçon mbi ne, fshihet një mesazh i fshehtë: një këshillë, një paralajmërim, një ftesë për të ndryshuar apo për të besuar më shumë tek vetja.

Paolo Fox sjell për secilën shenjë një udhërrëfyes të çmuar – një shteg mes ndjeshmërisë dhe vendosmërisë, mes ëndrrës dhe realitetit. Disa do të ndihen të përqafuar nga fati, të tjerë do të duhet të përballen me një kthesë, një provë, një kujtesë për të mos harruar rrënjët e tyre.

Ky horoskop është më shumë se një parashikim – është një ftesë për të ndalur për një çast, për të dëgjuar brendinë, për të parë me sy të rinj botën që na rrethon. Shikoni çfarë thonë yjet për shenjën tuaj dhe merrni me vete atë mesazh që ju flet më fort. Le të zbulojmë së bashku çfarë rezervon kjo ditë për të gjitha shenjat e zodiakut…

—

Dashi 21 mars – 20 prill

E nesërmja të flet me zërin e guximit, i dashur Dash. Horoskopi i Paolo Fox tregon për një ditë plot ngarkesë dhe energji në rritje, por ki kujdes të mos djegësh urat pas vetes. Në dashuri, ndikimi i Marsit të ndez pasionin, por shmang veprimet impulsive. Në punë, një ndjesi e brendshme do të të japë qartësi – dëgjoje instinktin. Hëna në Binjakë sjell lajme të papritura, ndoshta nga larg. Ajo që dukej e ngrirë, nis sërish të lëvizë. Nëse kërkon përgjigje, do t’i gjesh brenda vetes, si një lexim i qartë në letrat e fatit. Në mbrëmje, gjej një çast qetësie: një zbulesë mund të vijë nëpërmjet ëndrrës. Tregohu i durueshëm në marrëdhëniet familjare – është koha për të korrur frytet e butësisë.

—

Demi 21 prill – 20 maj

Nesër, stabiliteti do të jetë ankorimi yt më i sigurt. Sipas Paolo Fox, Venusi mbron ndjenjat e tua dhe forcon lidhjet e sinqerta. Dashuria është në një gjendje të ëmbël fermentimi: premtime dhe zgjedhje përpara. Beqarët mund të përballen me një rikthim nga e kaluara. Në punë, mbështetja jote është tek qëndrueshmëria dhe konkretësia – mos u hutoni nga fjalët që ngatërrojnë. Yjet janë në favor të negociatave dhe sqarimeve. Mos shty një vendim të rëndësishëm – ka ardhur çasti për veprim. Në tarot, karta e Perandorit të nxit të besosh tek vetja. Kujdesu për shëndetin: trupi kërkon ekuilibër. Kthehu drejt natyrës dhe heshtjes. Në mbrëmje, ndiz një qiri: drita e brendshme do të gjejë rrugën e saj.

—

Binjakët 21 maj – 21 qershor

Qielli yt ndriçohet me premtime të reja, Binjak. Horoskopi i nesërm parashikon një rizgjim të shpirtit. Mërkuri të jep shkëlqim dhe sharmin për t’u bërë i paharrueshëm: biseda rrjedhëse, takime të papritura, por të mbushura me kuptim. Në dashuri, troket diçka e re dhe emocionuese. Zemrat e vetmuara mund të marrin një mesazh të papritur. Në punë, është momenti të ndash idetë që ke mbajtur për vete – është koha e çeljes. Paolo Fox të këshillon të ecësh me rrjedhën, pa e detyruar rrugën. Një vendim duhet marrë me lehtësi. Në tarot shfaqet Rrota e Fatit: diçka kthehet në favorin tënd. Dëgjo ëndrrat e natës – intuita do të jetë udhërrëfyesi yt më i mirë.

—

Gaforrja 22 qershor – 22 korrik

Nesër, do të ndjesh valë të thella që të përshkojnë. Paolo Fox të këshillon të lëshosh të kaluarën, të cilës ndoshta i je kapur fort. Hëna të bën të ndjeshëm dhe të kthjellët – mund të dallosh atë që të tjerët nuk e thonë. Në dashuri, dëgjimi do të jetë çelësi – mos u mbyll brenda vetes, sepse dialogu mund të shërojë plagë të vjetra. Në punë, disa vonesa të vogla nuk duhet të të prishin fokusin. Yjet të nxisin të këmbëngulësh. Një kontratë ose një përgjigje që e pret me padurim mund të vijë deri të premten. Në tarot, shfaqet karta e Papeshës: beso në mençurinë tënde të brendshme. Kujdesu për gjumin dhe qetësinë – uji të qetëson. Në mbrëmje, një kujtim i butë mund të të frymëzojë.

—

Luani 23 korrik – 22 gusht

Flaka jote e brendshme rifillon të ndriçojë, Luan. E mërkura do të jetë një ditë e mbushur me energji dhe sfida të reja. Marsi të jep forcë dhe një magnetizëm të pakundërshtueshëm. Në dashuri, është koha për të thënë të vërtetën – ajo që ka mbetur pezull duhet të sqarohet. Marrëdhëniet e forta forcohen edhe më shumë, ndërsa ato të lëkundura mund të kërkojnë një kthesë. Në punë, sfida të reja të entuziazmojnë dhe të nxisin të marrësh drejtimin. Ki kujdes të mos jesh tepër autoritar. Në tarot, shfaqet karta e Qerres: je në një udhëtim drejt një kapitulli të ri. Forca fizike po rritet. Merr kohë për të shkruar synimet e tua – Hëna do t’i bekojë.

—

Virgjëresha 23 gusht – 22 shtator

Yjet të kërkojnë ekuilibër të brendshëm, Virgjëreshë. Sipas horoskopit të Paolo Fox, qielli yt të nxit drejt reflektimit. Mërkuri të jep kthjelltësi mendore, por zemra mund të jetë e trazuar. Në dashuri, është koha për sinqeritet: mos ki frikë të shprehësh ndjenjat që të mundojnë. Në punë, edhe zgjedhjet më të vogla do të ndikojnë në rrugëtimin tënd. Dita është e favorshme për të organizuar, sistemuar dhe për t’i hapur derën së resë. Në tarot, shfaqet karta e Gjykimit: mbyll një cikël, hap një më të mirë. Trupi kërkon trajtim natyral – kujdes me tretjen. Në mbrëmje, lëre veten të udhëhiqet nga muzika ose leximi: fjalët e moçme do të të tregojnë rrugën.

—

Peshorja 23 shtator – 22 tetor

Peshore, nesër do të kërcesh sërish me emocionet. Horoskopi i Paolo Fox të sheh të zhytur në një qiell që hap dyert e dashurisë. Venusi mbron lidhjet e zemrës, favorizon qartësimin dhe gjallërinë e ndjenjave. Një ftesë apo një mesazh mund të të befasojë në mënyrë të ëmbël. Në punë, diplomacia dhe eleganca do të jenë armët e tua më të forta. Një takim mund të shndërrohet në një bashkëpunim të suksesshëm. Tarot të dhuron kartën e Dashnorëve: ndiq atë që të bën zemrën të dridhet. Shëndeti është në ekuilibër, por mos e neglizho qetësinë mendore. Një meditacion i mbrëmjes mund të sjellë një simbol të çmuar për t’u deshifruar.

—

Akrepi 23 tetor – 22 nëntor

Akrep, një rrymë e fortë yjore do të të përshkojë nesër. Sipas Paolo Fox, Hëna të bën magnetik, por njëkohësisht më të ndjeshëm. Dashuria merr ngjyra të zjarrta, por kujdes me fjalët – mund të plagosin ose të shërojnë. Çiftet duhet të zgjidhin një nyje të mbartur. Në punë, një intuitë e fortë do të të udhëheqë – beso në ndjesinë përtej pamjes. Karta e Vdekjes në tarot s’është për t’u trembur: ajo shënon transformim. Diçka përfundon për t’i lënë vend një fillimi të ri. Energjia do të jetë në luhatje – mos e tepro. Kërko qetësi dhe afërsi me natyrën. Mbrëmja do të jetë zbuluese. Shih qiellin: një yll rënës mund të realizojë një dëshirë të fshehtë.

—

Shigjetari 23 nëntor – 21 dhjetor

Shigjetar, nesër era e ndryshimit do të të përkëdhelë faqet. Paolo Fox flet për një ditë plot gjallëri. Mërkuri të jep kthjelltësi, dhe shpirti yt i lirë kërkon horizonte të reja. Në dashuri, ndjen keqardhje për kufizimet – dëshiron një arratisje ose një udhëtim për dy. Beqarët mund të takojnë dikë me ideale të ngjashme. Në punë, priten lajme të mira – sidomos për ata që kërkojnë një fillim të ri. Karta e Botës shfaqet në tarot: je në rezonancë me fatin. Energjia po rritet, por ki kujdes nga teprimi. Jepi vetes kohë për të qeshur, për të ecur, për të marrë frymë. Nata flet për të ardhmen – pranoje atë që vjen.

—

Bricjapi 22 dhjetor – 20 janar

Bricjap, nesër qielli të udhëheq me vendosmëri. Saturni të mbron, por të kërkon seriozitet. Në dashuri, është koha për të qenë konkret – ata që luajnë me ndjenjat do të përballen me pasojat. Në punë, detyra të reja do të shfaqen – pranoji me dinjitet. Përpjekjet e tua do të njihen. Tarot të jep kartën e Papës: është koha për mençuri dhe udhëheqje shpirtërore. Kujdesu për trupin – pushimi dhe ushqyerja janë thelbësore. Në mbrëmje, një telefonatë mund të ndryshojë planet. Regjistro sinjalet: universi po të flet me zë të ulët.

—

Ujori 21 janar – 19 shkurt

Ujor, nesër do të ndihesh si një poet i lashtë i frymëzuar nga yjet. Horoskopi i Paolo Fox të mbështjell me energjinë e Uranit, që sjell ide të reja dhe revolucionare. Në dashuri, ndjen dëshirë për liri, por edhe për një lidhje të thellë. Marrëdhëniet fleksibël do të lulëzojnë. Në punë, perspektiva të reja hapin horizonte të papritura – eksperimento, provo, por mos harro vlerat e tua. Karta e të Marrit në tarot të fton të ndjekësh intuitën, edhe nëse rruga nuk është e qartë. Fizikisht mund të ndihesh i lodhur – ngadalëso hapin. Në mbrëmje, një vegim mund të të tregojë hapin e radhës.

—

Peshqit 20 shkurt – 20 mars

Peshq, nesër do të jesh si një valë që përkëdhel brigjet e shpirtit. Paolo Fox të përshkruan të ndjeshëm, empatik dhe gati profetik. Në dashuri, përjeton një lidhje të ëmbël dhe të thellë – lëri ndjenjat të flasin vetë. Çiftet mund të përjetojnë një moment magjik. Beqarët tërheqin njerëz me frekuencë të ngjashme shpirtërore. Në punë, krijimtaria dhe ëndrrat marrin jetë. Tarot të dhuron kartën e Yllit: shpresë që bëhet realitet. Dëgjo muzikë, kërce, shkruaj – arti yt është një kanal shërimi. Nata sjell mesazhe të fshehta – mbaj një ditar ëndrrash pranë shtratit. /noa.al