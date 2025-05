Paolo Fox: Qershor 2025? Ja 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes këtë muaj

Yjet flasin për Qershorin 2025 – Shenjat më me fat dhe ato që duhet të ecin me kujdes sipas Paolo Fox

Kur qielli hap rrugët e tij të fshehta në fillim të verës, çdo shenjë e zodiakut ftohet të ecë në një udhëtim të brendshëm. Disa përqafohen nga drita, të mbështetura nga Venusi, Jupiteri apo Mërkuri, ndërsa të tjera përballen me sfida të buta, reflektime dhe ngadalësime që i bëjnë më të vetëdijshme për rrugën që po ndjekin. Ky është një muaj që na mëson se edhe rritja ka ritmin e vet, dhe çdo ndalesë është një mësim.

Le të zbulojmë së bashku 3 shenjat më me fat dhe 3 shenjat që duhet të ecin me më shumë kujdes gjatë muajit qershor 2025:

🌟 3 shenjat më me fat të muajit

1. Binjakët ♊ – Magnetizëm, ide të mëdha dhe dhurata të papritura

Me Venusin që qëndron në shenjën tënde deri më 17 qershor dhe me Mërkurin që të ndihmon në çdo bisedë, ky është një muaj ku rrezaton. Takime që ndezin emocione, mundësi që vijnë nga fjalët e duhura në momentin e duhur, dhe një sharm që të vesh si ajër i ngrohtë. Qershori të sjell jo vetëm ndjenja të reja, por edhe energji për të folur me zemër dhe për të rrezikuar me guxim. Je në qendër të universin tënd – përfito.

2. Shigjetari ♐ – Liri në çdo hap dhe rrugë që hapen vetë

Qielli është aleati yt këtë muaj: Jupiteri, planeti yt udhëheqës, të mbështet në çdo sipërmarrje që kërkon guxim. Qershori është i mbushur me lëvizje, udhëtime dhe njohje të reja që ushqejnë shpirtin tënd eksplorues. Dashuria mund të vijë në distancë ose në një ambient ku nuk kishe menduar. Në punë, një hap drejt së panjohurës sjell shpërblime të papritura. Të duhet vetëm një gjë: mos u ndal.

3. Dashi ♈ – Forcë, rilindje emocionale dhe projekte që ringjallen

Me Marsin dhe Venusin që të ndihmojnë në fusha të ndryshme, ky muaj është një shkëndijë energjie për ty. Në dashuri, emocionet marrin zjarr; në punë, një projekt i lënë pezull rigjallërohet. Mes datave 10–15 qershor mund të ndodhë diçka që e ndryshon rrjedhën e ngjarjeve. Gjithçka që duhet është të qëndrosh i vëmendshëm dhe i gatshëm për të kapur rastin. Je më i fortë se sa mendon.

—

⚠️ 3 shenjat që duhet të kenë kujdes këtë muaj

1. Luani ♌ – Pas shkëlqimit fshihet lodhja

Ndërsa Venusi ndez ndjenjat pas datës 15, pjesa tjetër e muajit është më e ndërlikuar. Vonesat në punë, lodhja emocionale dhe reflektimet e thella mund të të bëjnë të ndihesh larg dritës që të karakterizon. Ka një zë që të fton të ndalesh, të pushosh dhe të rikujtosh vlerat që të përfaqësojnë. Ndonjë person nga e kaluara mund të të ofrojë një ndihmë apo një këshillë me vlerë – mos e refuzo. Kujdesu për trupin dhe zemrën.

2. Virgjëresha ♍ – Logjikë e mprehtë, por mbingarkesë shpirtërore

Merkuri është në krahun tënd dhe të ndihmon në punë, por stresi mendor dhe një ndjenjë e brendshme pasigurie mund të ndikojnë në ekuilibrin tënd. Dashuria kërkon sqarim – ndoshta është koha për të kuptuar çfarë kërkon vërtet. Në vend që të kërkosh përgjigje jashtë vetes, shiko brenda. Ky muaj nuk është për hap të madh, por për saktësime të vogla që do të ndryshojnë drejtimin në muajt në vijim.

3. Akrepi ♏ – Intensitet ndjenjash dhe sfida përballë pasqyrës

Qershori është muaji i transformimit për ty. Ndjenjat dalin në sipërfaqe, kërkojnë të shprehen, dhe ndonjëherë mund të përplasen me heshtjen apo frikën. Një ofertë në punë është intriguese, por kërkon guxim për të ndryshuar ritmin. Në dashuri, ke nevojë për ndershmëri absolute, edhe nëse e vërteta dhemb. Rruga e duhur është ajo që të çon drejt vetes, jo ajo që i shmanget ndjenjave. Rilindja është afër – mjafton të mos i shmangesh asaj. /noa.al

Horoskopi mujor i Paolo Fox për qershor 2025 – Pasqyra e plotë zodiakale për çdo shenjë