Horoskopi mujor i Paolo Fox për qershor 2025 – Pasqyra e plotë zodiakale për çdo shenjë

Horoskopi i Paolo Fox për Qershorin 2025 – Në udhëkryqin e zemrës dhe yjeve

Mirë se erdhët në udhëtimin magjik të qiellit për muajin qershor 2025, një periudhë në të cilën yjet ndriçojnë më thellë dhe planeti pas planeti shtyn secilën shenjë drejt një zgjimi të brendshëm.

Qielli i këtij muaji është një ftesë për të dëgjuar veten, për të vepruar me guxim dhe për të dashuruar me shpirt të hapur. Në dashuri, punë, shëndet dhe fat, qershori është një stinë e mbushur me pasione, rikthime dhe fillime të reja.

Çdo shenjë e zodiakut ka një mesazh të fshehur që pret të zbulohet. Dëgjoje zemrën, hapu ndaj mundësive dhe jeto këtë muaj me ndërgjegje të thellë.

Dashi ♈ (21 mars – 20 prill)

Ky qershor për ty, Dashi energjik, është si një garë e brendshme e ndezur nga dëshira për të fituar, për të jetuar fort dhe për të ndërtuar. Dashuria ndizet falë Venusit që sjell komunikim të sinqertë, afrim emocional dhe për beqarët një takim që mund të ndryshojë gjithçka. Çiftet rizbulojnë ndjeshmërinë dhe prekjen e gjesteve të vogla.

Në punë, Marsi të mbështet me vrull për të çuar përpara projekte të lëna pezull. Mes datave 10 dhe 15 qershor, një mundësi e artë kërkon vëmendjen tënde.

Shëndeti është i qëndrueshëm, por kujdes nga lodhja në ditët e nxehta – hidratimi dhe qetësia shpirtërore janë çelësi, citon noa.al . Kartat flasin për një rritje të brendshme, për një thirrje për reflektim dhe forcim personal. Mos ki frikë nga transformimi: ti je më i fortë se sa mendon.

Demi ♉ (21 prill – 20 maj)

Ky muaj të fton në një vallëzim të butë me vetveten. Në dashuri, tensionet e së shkuarës mund të shuhen përmes dialogut dhe pajtimit. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që flet me shpirt dhe qetësi.

Në punë, Jupiteri të dhuron mbështetje dhe përmbushje, sidomos rreth datës 20, kur një e papritur e bukur mund të të ndryshojë perspektivën.

Shëndeti kërkon ritme të ngadalta, kujdes ndaj trupit dhe shpirtit. Fati mund të vijë përmes një ndihme të paimagjinuar. Paolo Fox të fton të gjesh qetësinë në natyrë, në ecje të zbathura apo në heshtjen e një mëngjesi të thjeshtë. Ti e njeh këtë ritëm më mirë se kushdo.

Binjakët ♊ (21 maj – 21 qershor)

Qershori është muaji i shkëlqimit dhe fjalës për ty, Binjak karizmatik. Deri më 17, Venusi të zbukuron me hijeshi shpirtërore, të dhuron magnetizëm dhe lehtësi në ndjesi.

Ka vend për flirtime, rikthime të papritura dhe emocione që të lëvizin. Në punë, Merkuri të jep qartësi dhe ide të reja: është momenti për të folur, për të rrezikuar me mençuri dhe për të treguar veten.

Shëndeti është i mirë, por bëhu i vëmendshëm ndaj ritmeve të shpejta që mund të lodhin. Fati kërkon guxim – ai të rrotullohet pranë.

Kartat zbulojnë figurën e Të Dashurit: dëgjoje zemrën, ajo e di rrugën. Qershori mund të të dhurojë ndjesi që ndryshojnë gjithçka – nëse je i hapur ndaj së panjohurës.

Gaforrja ♋ (22 qershor – 22 korrik)

Me ndjeshmërinë që të karakterizon, ky muaj të mbështjell me një dritë të butë dhe shpresë. Pas datës 21, Dielli hyn në shenjën tënde dhe i jep dritë dashurisë së pastër. Ata që kanë kaluar zhgënjime mund të ndiejnë për herë të parë një shërim të vërtetë.

Në punë, ndonëse gjërat ecin ngadalë, mund të dalë një mundësi që ndriçon horizontin.

Shëndeti është delikat – zgjidh ushqime të lehta dhe lejoje trupin të ndalojë për të dëgjuar shpirtin.

Fati është në krahët e intuitës sate, jo të logjikës së tepërt. Kartat flasin për Hënën, për udhëtime të brendshme dhe rrugë që të çojnë drejt vetes. Dashuria vjen kur më pak e pret – dhe ajo të njeh.

Luani ♌ (23 korrik – 22 gusht)

Luan krenar dhe plot zjarr, ky muaj të fton në një pauzë reflektimi. Pas datës 15, Venusi ndez flakët e pasionit dhe sjell një rilindje emocionale. Takimet e papritura kanë fuqi të madhe, por kërkojnë sinqeritet.

Në punë, disa vonesa mund të të bëjnë të mendosh nëse drejtimi që ndjek është ende ai i duhuri. Është koha për të hequr dorë nga e tepërta.

Shëndeti është i brishtë ndaj stresit – lejoje veten të pushosh, të mos jesh gjithmonë në qendër.

Një person nga e kaluara mund të të sjellë një lajm me vlerë. Kartat tregojnë Diellin e përmbysur: drita jote nuk është zhdukur, vetëm duhet të kujtosh ku ndriçon. Ti je më shumë se ç’duket.

Virgjëresha ♍ (23 gusht – 22 shtator)

Ky muaj është një udhëtim mes analizës dhe ndjesisë. Në dashuri, është momenti për të ndalur dhe për të parë përreth: kush e meriton zemrën tënde? Një lidhje e mundshme në ambientin e punës mund të të vërë në mendime.

Në karrierë, Merkuri të jep logjikë të kthjellët – projektet janë të ngarkuara, por të frytshme. Kujdes me tensionin mendor: shëndeti kërkon pushim dhe lehtësi.

Fati shfaqet në mënyra të çuditshme – një ndihmë, një fjalë, një shenjë.

Kartat flasin për Eremitin: kërko përgjigjet në heshtje, jo në zhurmën e botës. Ky nuk është muaji i revolucionit, por i ndryshimeve të vogla që ndriçojnë rrugën tënde.

Peshorja ♎ (23 shtator – 22 tetor)

Qershori të fton në një simfoni ndjeshmërie dhe estetike shpirtërore, e dashur Peshore. Zemra të rreh më fort nën ndikimin e Venusit, i cili sjell frymëzim për beqarët dhe thellim të marrëdhënieve për çiftet. Komunikimi emocional, mirësjellja dhe dëshira për harmoni mbizotërojnë në çdo shkëmbim ndjenjor.

Në punë, planetët sjellin potencial, por Merkuri i trazuar paralajmëron për keqkuptime të mundshme – ruaje qetësinë dhe qartësoji gjërat me fjalë të kujdesshme. Kujdesu për bazat: gjumi dhe ushqimi janë çelësi i ekuilibrit tënd trupor dhe mendor.

Fati nuk qëndron në ngjarjet e mëdha, por në bukurinë që ti di të dallosh në të përditshmen.

Kartat zbulojnë figurën e Drejtësisë – koha për vendime të qarta dhe për të qëndruar besnike ndaj vlerave të tua. Eleganca dhe ndershmëria janë fuqia jote më e madhe.

Akrepi ♏ (23 tetor – 22 nëntor)

Akrepi, qershori të çon në thellësitë e vetes ku ndjenjat marrin formë dhe e vërteta kërkon të thuhet. Dashuria është si një pasqyrë ku reflektohen dëshirat e patreguara. Beqarët janë të mbushur me magnetizëm; çiftet mund të përballen me një bisedë sqaruese që do të hapë rrugë të reja.

Në punë, një ofertë që vjen rreth datës 12 të sfidon të dalësh nga zona e rehatisë. Merr kohë, dëgjo intuitën – ajo do të të udhëheqë.

Shëndeti përmirësohet, por mendimet intensive mund të rëndojnë shpirtin – hapu ndaj meditimit ose momenteve të heshtura.

Kartat zbulojnë figurën e Vdekjes, jo si fund, por si rilindje. Çfarë nuk të shërben më, lëre pas. Qershori të jep lejen hyjnore për të filluar nga e para.

Shigjetari ♐ (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetar, qershori është stina jote për të lëvizur, për të ëndërruar dhe për të jetuar jashtë kufijve të zakonshëm. Dashuria lulëzon larg së përditshmes – ndoshta në një udhëtim, një kurs, apo një takim të papritur. Çiftet përballen me sfida, por komunikimi i hapur është ura që i lidh.

Në fushën profesionale, Jupiteri të mbështet me fat të bardhë në sipërmarrje dhe mundësi ndërkombëtare. Shfrytëzo këtë muaj për të promovuar idetë e tua dhe për të ndërtuar ura të reja bashkëpunimi.

Shëndeti është i mirë, por kujdes nga tendosjet fizike në kyçe ose këmbë.

Kartat sjellin figurën e Botës – gjithçka mbyllet për të filluar më bukur. Mos lejo që frika të ndalë shpirtin tënd udhëtar. Qielli të fton të hapësh krahët dhe të fluturosh.

Bricjapi ♑ (22 dhjetor – 20 janar)

Ky muaj për ty, Bricjap i qëndrueshëm, është si një kalim nga konkretja te ëndrrat. Në dashuri, një person nga e kaluara mund të rikthehet me ndjenja të pazgjidhura. Çiftet forcojnë lidhjet përmes ndershmërisë dhe besimit.

Në profesion, Saturni shpërblen punën e palodhur. Një projekt i rëndësishëm është në fazën finale – mos harro të kremtosh suksesin tënd.

Shëndeti përmirësohet nëse liron tensionin dhe kalon më shumë kohë në natyrë.

Fati qëndron në detaje të vogla: një bisedë, një firmë, një takim.

Kartat zbulojnë figurën e Papës – urtësia dhe përvoja janë pasuria jote, por mos harro edhe zërin e zemrës. Qershori të mëson të lësh kontrollin dhe të besosh në rrjedhën e gjërave.

Ujori ♒ (21 janar – 19 shkurt)

Ujor i lirë dhe krijues, qershori është një muaj zgjuarsie dhe shpërthimesh shpirtërore. Në dashuri, lind një ndjenjë e re që të tundon me sinqeritetin e saj – ose ringjallet një lidhje e dikurshme me një ngjyrë të re. Çiftet përjetojnë çaste transformimi dhe afeksioni të thellë.

Në punë, Urani sjell ide të papritura dhe ndryshime që kërkojnë fleksibilitet. Jeto çdo ndryshim si një ftesë për të rritur horizontet.

Shëndeti përmirësohet nëse pranimi i ndryshimit bëhet pjesë e përditshmërisë tënde.

Kartat tregojnë figurën e Kullës – ajo që shembet, nuk ishte ndërtuar mbi baza të forta. Qershori është një laborator i brendshëm: eksperimenton, ndryshon dhe rritesh. Mos ki frikë nga ndryshimi – ai është rruga jote drejt lirisë.

Peshqit ♓ (20 shkurt – 20 mars)

Peshk i ndjeshëm, qershori të mbështjell si një valë e butë e ëndrrave që prekin realitetin. Dashuria është poezi në lëvizje – beqarët ndjejnë lindjen e një ndjenje të sinqertë, ndërsa çiftet përforcojnë lidhjen përmes emocioneve të reja.

Në punë, Nettuno të frymëzon me vizione të pastra. Mos u tremb të dalësh jashtë rrugëve të zakonshme – ide të reja mund të sjellin ndryshim të madh.

Shëndeti është delikat në ditët e para, por përmirësohet përmes emocioneve pozitive.

Fati ndodhet në një gjest dashamirës, një mik i vjetër, ose një ndriçim të brendshëm që vjen papritur.

Kartat sjellin figurën e Yllit – një dritë që udhëheq edhe në mjegull. Qershori është poezia e shpirtit tënd, dhe ti je vargu që i jep kuptim gjithçkaje. /noa.al