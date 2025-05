Horoskopi i Susan Miller për sot, e diel, 25 maj 2025 dhe një vështrim për javën e re

Në këtë të diel të qetë majit, qielli është i gjallëruar nga lëvizjet e rëndësishme të Mërkurit, Diellit dhe Hënës së re, të cilat nxisin fillime të reja, zgjidhje praktike dhe kthjelltësi mendore për të gjitha shenjat.

Dita e sotme është prelud për një javë që do të jetë e mbushur me vendime të rëndësishme, takime domethënëse dhe përparime të mëdha në jetën personale dhe profesionale.

Kombinimet planetare sjellin thellim të marrëdhënieve për ata që janë në çift, mundësi për ata që janë beqarë, dhe hapje të rrugëve të reja në karrierë për ata që guxojnë të marrin iniciativën. Hëna e re e ditës së hënë vendos themele të reja emocionale për shumë shenja, ndërsa takimi i fuqishëm mes Diellit dhe Mërkurit ditën e enjte sjell ndriçim, ide të qarta dhe komunikim frymëzues.

Çdokush ka diçka për të fituar nga ky qiell: disa do të ndiejnë nevojën për të bërë ndryshime, të tjerë do të ndihen më të sigurt në rrugën që kanë zgjedhur. Por ajo që i bashkon të gjithë është nevoja për të dëgjuar veten, për të reflektuar dhe për të vepruar me besim. Kjo ditë fton secilën shenjë të hapet ndaj botës me kurajo dhe qartësi.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Shkëmbime frymëzuese dhe plot energji mund të jenë në horizont. Mërkuri i zgjuar ndodhet në zonën tënde të komunikimit këtë të diel, ku lidhet me Saturnin praktik në shenjën tënde. Rishikimi i një plani mund të të ndihmojë të dallosh disa detaje që kanë nevojë për rregullim. Të hënën, një hënë e re madhështore (gjithashtu në qendrën tënde të komunikimit) thekson edhe më shumë mësimin dhe bisedat që mund të të çojnë në drejtime intriguese. Dielli mbikëqyr gjithë këtë aktivitet të gjallë dhe kur takohet me Mërkurin të enjten, do të ndihesh i sigurt dhe bujar me idetë e tua.

—

Demi 20 Prill – 20 Maj

Një ndjesi e qartësisë dhe drejtësisë mund të të mbulojë këtë javë. Trego anën tënde krijuese të dielën, ndërsa Mërkuri i gjallë bashkohet me Saturnin ambicioz në zonat më novatore dhe të talentit të hartës tënde astrale. Mund të ndjekësh një kurs për të rifreskuar aftësitë ose të kërkosh punë që kërkojnë dikë me talentin tënd unik. Hëna e re i bashkohet Diellit në shtëpinë tënde të vlerave të hënën, dhe një valë e re energjie mund të të shtyjë drejt një rruge më fitimprurëse. Lajme të mrekullueshme mund të vijnë të enjten, kur Dielli “kap dorën” e Mërkurit.

—

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Ke përpara një javë verbuese, pasi Dielli, Hëna dhe planeti yt udhëheqës Mërkuri takohen në shenjën tënde, duke të ofruar një mori mundësish premtuese. E hëna është dita më e mirë për të marrë vendime të rëndësishme, pasi Saturni të ndihmon të përqendrohesh. Hëna e re në Binjak të hënën flet për një fillim të ri emocional dhe për një ditë ideale për t’u lidhur me thellësinë e vetes. Mos merr përsipër më shumë sesa duhet – me shumë gjasë ke mjaftueshëm në pjatën tënde. Bashkimi Diell-Mërkur të enjten mund të ndezë momente magjike në marrëdhëniet romantike.

—

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Kjo mund të jetë një javë ideale për të ecur përpara. Të dielën, Mërkuri logjik lidhet me Saturnin praktik në sektorin tënd të karrierës, gjë që mund të sjellë një ditë produktive ku mund të kryesh çdo gjë që ke në listën e detyrave. Hëna e re e së hënës mund të të mbushë me ide unike dhe të hapë rrugën për një projekt të ri krijues që forcon pozicionin tënd në botë. E enjtja sjell një kombinim gjenial të Diellit me Mërkurin, duke ndriçuar reputacionin tënd. Besoji intuitës, edhe nëse të çon në mendime të pazakonta.

—

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Do të ndihesh i nxitur të lidhesh me të dashurit dhe të vendosësh prioritet tek miqësitë këtë javë, ndërsa Mërkuri, Dielli dhe Hëna lëvizin në zonën më shoqërore të hartës tënde. E diela është më e mira për të forcuar planet për udhëtime, pasi Saturni i qëndrueshëm të jep durim dhe përqendrim. E hëna sjell një frymë e re, ndërsa Hëna e re në Binjak të fton të bashkohesh me grupe apo ekipe sociale. E enjtja është kulmi i javës, me një takim të shkëlqyer Diell-Mërkur që të shtyn të vësh në plan të parë jetën shoqërore.

—

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Aspiratat e tua mund të lulëzojnë këtë javë. E diela është e përshtatshme për të përfunduar dokumente apo ndonjë detyrë që të rëndon, pasi Saturni punëtor lidhet me Mërkurin e zgjuar, duke të ndihmuar të përqendrohesh tek një gjë njëkohësisht. Hëna e re në sektorin tënd të karrierës të hënën mund të jetë vendimtare. Do të ndihesh më i vendosur se kurrë për të ndërtuar një emër për veten, dhe mund të zbulosh një mundësi të re përpara se të tjerët ta kuptojnë. Takimi i mrekullueshëm mes Mërkurit të mençur dhe Diellit bujar të enjten parashikon një moment me fat në punë.

—

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Kjo mund të jetë një javë guximtare, kur dëshiron të thyesh kufij dhe të eksplorosh territore të reja. Të dielën, Mërkuri i zgjuar takon Saturnin e përqendruar në sektorin tënd të marrëdhënieve, duke e kthyer këtë në një kohë të shkëlqyer për një aventurë me një partner apo mik të ngushtë. Hëna e re e së hënës ndriçon zonën e horoskopit tënd që lidhet me udhëtimet dhe të nxënit, gjë që mund të të japë besimin për të kaluar nga një botë në një tjetër. E enjtja vibron nga emocionet, pasi Dielli dhe Mërkuri bashkojnë energjitë e tyre për të dhënë dritën jeshile planeve më emocionuese.

—

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Mund të të presë një javë emocionalisht intensive. E diela sjell një këndvështrim të mprehtë mes Mërkurit dhe Saturnit, që mund të të ndihmojë të përballosh një sfidë – me gjasë ke durimin dhe vendosmërinë për të zgjidhur një rrëmujë tani. Hëna e re në Binjak të hënën është e favorshme për të punuar ngushtësisht me një partner në një projekt fitimprurës, pasi ka gjasa që të jeni në të njëjtën gjatësi vale. Magjia e vërtetë ndodh të enjten, kur një bashkim i mrekullueshëm mes Diellit dhe Mërkurit krijon ndjesinë e fuqishme se je në vendin e duhur në kohën e duhur.

—

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Jeta jote sentimentale mund të jetë një burim gëzimi këtë javë. E diela ofron një lidhje të këndshme mes Mërkurit intelektual dhe Saturnit të përkushtuar, duke të ndihmuar të shohësh më qartë një dilemë në marrëdhënie. Hëna e re e së hënës në sektorin tënd të marrëdhënieve sinjalizon se ti dhe partneri mund të ndiheni të ngazëllyer dhe të gatshëm për të bërë plane bashkë. Nëse je beqar, dikush mund të hyjë në jetën tënde papritur dhe ta përmbysë rutinën tënde. E enjtja sjell më shumë lajme entuziaste, pasi Dielli i hareshëm bashkohet me Mërkurin e gjithanshëm – bota është për ty.

—

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Bëhu gati për veprim këtë javë. Të dielën, Mërkuri i mprehtë “flirton” me Saturnin e përpiktë, duke krijuar një kombinim fitues për të kapërcyer çdo sfidë apo detyrë. Hëna e re të hënën ndriçon sektorin tënd të mirëqenies, duke të kujtuar se pavarësisht gjithçkaje që të sjell jeta, askush nuk është më i përgatitur dhe më i organizuar se ti. Një mendim i ndritur mund të ta thjeshtojë jetën të enjten, kur një lidhje e fuqishme mes Diellit dhe Mërkurit të bën të ndihesh sikur je plotësisht në kontroll të jetës tënde.

—

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Këtë javë, Dielli, Hëna e re dhe Mërkuri janë në zonën më teatrale të horoskopit tënd, duke të inkurajuar të jesh vetvetja pa frikë. Të dielën, Mërkuri takohet me Saturnin punëtor në qendrën tënde të komunikimit, duke favorizuar të nxënit e aftësive të reja dhe ndarjen e ideve me njerëz me mendësi të ngjashme. Hëna e re e së hënës të vendos në qendër të vëmendjes, dhe me shumë gjasë do të ndihesh gati për të dalë në dritë. Jeta sentimentale mund të lulëzojë tani gjithashtu – një takim mund të jetë dramatik dhe emocionues. Bashkimi ndriçues i Diellit me Mërkurin të enjten të fton të festosh veçantinë tënde.

—

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Dielli, Hëna e re dhe Mërkuri janë të gjithë në sektorin tënd të shtëpisë këtë javë, duke forcuar ndjenjën e identitetit dhe duke të bërë të ndihesh më mirë me veten. E diela është e përshtatshme për të organizuar financat – një kohë e vlefshme për të ndërtuar një buxhet. Hëna e re të hënën të çon pas në kujtime, dhe një kujtim i ëmbël apo diçka që thotë një i afërm mund të të frymëzojë të ndjekësh një rrugë të re, ende të paprekur. E enjtja sjell një takim verbues mes Diellit dhe Mërkurit, që sjell fat dhe shkëlqim në hapësirën tënde të jetesës. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 25 maj 2025