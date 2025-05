Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 25 maj 2025

Në këtë të diel pranverore, yjet flasin për vendime, ndjeshmëri dhe energji të reja që po afrojnë.

Qielli sjell ndryshime të mëdha për shumë shenja, disa do të ndiejnë peshën e zgjedhjeve, të tjerë do të rigjejnë qetësinë në ndjenjat e tyre.

Le ta nisim udhëtimin tonë astrologjik me përshkrimet e plota për secilën shenjë:

Dashi

Nëse kjo datë merr një rëndësi të veçantë për të lindurit në shenjën e Dashit, është sepse qielli shfaqet tejet i fuqishëm, deri në atë pikë sa të të nxisë të ndalesh pak për të reflektuar dhe për të organizuar më mirë çështjet që po vijnë. Java e ardhshme do të jetë plot angazhime, me një përputhje të rëndësishme planetare ditën e hënë dhe të martë. Nga muaji qershor do të mbetet vetëm ajo që ka vërtet vlerë. Për këtë arsye, shumë të lindur në këtë shenjë do të ndihen të thirrur të bëjnë zgjedhje të forta, duke larguar gjithçka që nuk funksionon. Në planin sentimental, është koha për një verifikim serioz. Uroj të kesh përkrah personin më të mirë, sepse nuk toleron më shpërqendrime, nuk dëshiron të jetosh më marrëdhënie me heshtje nga frika e grindjes, apo me vendime të munguar nga frika për të gabuar. Bota është në duart e tua, dhe kjo ditë të ndihmon ta kuptosh më mirë këtë.

—

Demi

Duket se angazhimet praktike po marrin një vend qendror në jetën tënde. Kujtoj se javët e fundit ke qenë përballë vendimeve të rëndësishme dhe zgjedhjeve të forta. Situata ekonomike ka treguar vështirësi, dhe kalimi i Merkurit në shenjë ka sjellë një rishikim të plotë të marrëdhënieve profesionale. Ajo që vlen të përmendet sot është prania e Hënës në hapësirën tënde astrologjike. Kjo e diel duket ideale për të dashuruar dhe për të ndërtuar marrëdhënie pozitive me të tjerët. Faqja e shoqërisë dhe e miqësive shkruhet sot me shkronja të arta. Qielli sjell një ndjesi më të madhe qetësie. Edhe nëse një histori apo marrëdhënie është mbyllur, mund të shikosh përpara me besim – ndoshta ke qenë vetë ti që ke vendosur të thuash “mjaft”. Është një horoskop gjithsesi i favorshëm për ata që dëshirojnë të bëjnë zgjedhje të mëdha deri në verë.

—

Binjakët

Ky është një moment me rëndësi të madhe, sepse java që vjen do të sjellë një përqendrim të madh planetësh në shenjën tënde. Do të kemi Diellin, Merkurin dhe Hënën aktive, dhe gjithashtu Marsin e Jupiterin në fillim të javës, nga e hëna deri të mërkurën. Me shumë mundësi, tashmë ke në mendje të takosh persona për të propozuar projekte të rëndësishme. Shpresoj që në këtë të diel të mos shfaqen debatet e zakonshme në familje – duhet të arrish në javën që vjen me përqendrim të plotë dhe me ide të qarta, mbi të gjitha me energji të pandryshuar. Kjo situatë astrale është veçanërisht e favorshme për ata që punojnë me publikun apo kanë në dorë zgjedhje kontraktuale. Parashikohen fitore, si në planin ligjor, ashtu edhe në atë personal. Edhe provimet janë të favorizuara.

—

Gaforrja

Pas tensionit të dy ditëve të fundit, kjo e diel paraqitet me një atmosferë më pozitive. Duke filluar nga 9 qershori, ndikimi pozitiv i Jupiterit do të favorizojë punën: nëse ke bisedime apo marrëveshje në zhvillim, vepro shpejt, sepse situata astrologjike e javës tjetër sinjalizon një rilindje të mundshme. Me një qiell të tillë, nuk duhet të të kapë droja. Megjithatë, mbeten disa dyshime në planin sentimental, edhe pse janë të kufizuara në kohë. Kam theksuar shpesh që jo të gjithë janë në krizë – ndonjëherë problemet burojnë edhe nga nevoja për të përforcuar momente të rëndësishme. Mendo për ata që po martohen, por janë jashtë afateve. Ata që kanë përjetuar një ndarje, do të kenë mundësinë të rikthejnë ekuilibrin duke nisur që nga data 6 qershor. Uroj të mos kenë ndodhur kriza apo pendesa në dashuri, por gjithsesi ndikimi i Hënës në vështirësi mund të sjellë luhatje të humorit.

—

Luani

Sot ndjehet një lloj lodhjeje në ajër. Kjo nuk do të thotë që nuk ke mundësi të arrish diçka të rëndësishme apo të fitosh një sfidë. Megjithatë, duke pasur parasysh angazhimin e madh të dy ditëve të fundit, do të ishte mirë të gjeje pak kohë për të pushuar. Parashikimet astrologjike tregojnë se duke filluar nga e hëna, Hëna do të nxisë një kapacitet të madh për veprim. Të martën dhe të mërkurën do të kemi një përputhje planetare me rëndësi të madhe. Ata që do të hyjnë në një garë apo projekt do të kenë gjasa të mëdha për sukses. Edhe në ndjenjë, ata që dëshirojnë të ndërtojnë lidhje të bukura do të jenë të favorizuar. Do të ishte e thjeshtë të thuhej që ky konfigurim sjell fat, por mendoj se suksesi vjen veçanërisht falë meritës tënde. Nëse ndërmjet janarit dhe shkurtit ke kaluar një periudhë të vështirë, tani ke mundësinë të rigjendesh dhe të vlerësohesh siç meriton.

—

Virgjëresha

Yjet janë interesante sot. Hëna është në një pozicion shumë të mirë. Është e vërtetë që kohët e fundit çështjet e punës kanë marrë përparësi ndaj çdo gjëje tjetër, dhe kjo është e kuptueshme. Kur ka dyshime në lidhje me punën apo situatën ekonomike, është e natyrshme që të krijohet konfuzion në jetë. Megjithatë, nëse ke mundësi, përpiqu të rigjesh pak qetësi emocionale: Hëna ndihmon lidhjet dashurore. Je një person racional. Merkuri, planeti që të udhëheq, është planeti i komunikimit dhe i të folurit. Sigurisht që pamja ka rëndësi në një lidhje, por për ty është më e rëndësishme mendja. Shpesh, dashurohesh më shumë me ‘trurin’ e një njeriu sesa me gjithçka tjetër. Nëse je duke njohur dikë që të ngacmon intelektin, që të bën të harrosh shqetësimet, atëherë përfito nga kjo mundësi për të forcuar lidhjen – do të ndihesh më mirë. Kjo do të jetë një e diel rikuperimi për shpirtin dhe ndjenjat.

—

Peshorja

Pas tensioneve të ditëve të fundit, mund të vërehet një përmirësim i përgjithshëm, i ndihmuar nga fakti që Hëna nuk është më në pozicion kundërshtues. Megjithatë, mbetet një ndjesi e lehtë pakënaqësie, që e bën çdo ditë të duket si një pengesë për t’u kapërcyer. Aktiviteti, çështjet financiare dhe marrëdhëniet ndërpersonale nuk janë plotësisht të kënaqshme. Rrethi shoqëror nuk të frymëzon si më parë. Edhe nëse ke pasur një sukses së fundmi, tani po pyet veten si ta ruash këtë gjendje. Nëse je në një ambient pune ku marrëdhëniet janë të tensionuara, mund të të ketë lindur mendimi për të ndryshuar rrugë. Venusi ka sjellë një frymë të re në jetën sentimentale – një lidhje duhet forcuar ose së paku eksploruar më tej. Kërkimi për stimuj të rinj është thelbësor dhe, për momentin, është e rëndësishme të ringjallësh një ndjenjë që ka humbur intensitetin. Në punë, je përballë një udhëkryqi: nëse je i pakënaqur me mjedisin ku ndodhesh, siç e përmendëm, po e mendon seriozisht një ndryshim.

—

Akrepi

Konfigurimi aktual astral, i karakterizuar nga një përballje e tendosur midis Hënës dhe Marsit, paralajmëron për tensione që duhen përballuar me kujdes. Jo çdo gjë po ecën lehtë, dhe duke marrë parasysh përpjekjet e fundit që ke bërë për të treguar gatishmëri në familje apo në punë, pa marrë mjaftueshëm në këmbim, është e kuptueshme që durimi yt është vënë në provë. Mund të ketë momente zemërimi dhe nervozizmi, sidomos kur ke përballë persona që nuk tregohen të mirëkuptueshëm. Atmosfera është pak e çuditshme, dhe nuk përjashtohet mundësia e ndonjë vonese sot – asgjë serioze, por mjaftueshëm sa të të prishë humorin. Le ta shohim këtë si një periudhë kalimtare, sepse nga qershori e tutje parashikohen mundësi të rëndësishme për rikuperim dhe qetësi.

—

Shigjetari

Ky është një moment astrologjik disi kontradiktor, por vetëm nëse ke shtyrë vendime që duhej t’i kishe marrë më herët. Po flas me kohë paraprake sepse kjo e diel është në vetvete e qetë, por të martën dhe të mërkurën do të kemi një konfigurim planetar më të vështirë për t’u menaxhuar. Asgjë dramatike, por nëse ke fshehur pakënaqësi në punë, do të vijë momenti për t’i shprehur hapur. Nëse ke takim me një epror apo duhet të marrësh një vendim, përgatitu për të treguar qëndrueshmëri, ndoshta edhe për të “ngritur zërin”. Në dashuri, probleme për ata që janë të pavendosur mes dy lidhjesh, ose që ndihen të ftohtë përkrah një personi që nuk e kthen pasionin. Edhe këtu do të jetë mirë të bësh verifikime. Mos lejo që situatat të të dalin nga kontrolli: nervozizmi i kësaj periudhe është i përkohshëm, sepse nga qershori Jupiteri nuk do të jetë më kundër. Po afron një moment përballjeje – java që vjen do të të ekspozojë më shumë, si në planin personal ashtu edhe fizik.

—

Bricjapi

Është e vërtetë që takimet e reja janë shumë stimuluese. Megjithatë, maji nuk ka qenë muaji i dashurisë – ose më saktë, edhe ata që kanë qenë të dashuruar nuk janë dorëzuar plotësisht ndaj pasionit. Një kërkesë për martesë apo bashkëjetesë mund të jetë shtyrë. Duket se çështjet praktike kanë marrë përparësi mbi gjithçka tjetër. Beqarët që sapo kanë gjetur dikë që i emocionon, janë të tërhequr, por kërkojnë kohë për të thënë “të dua” me gjithë shpirt. Edhe ata që janë ndarë, për momentin nuk duan të dëgjojnë për lidhje apo ndjenja të reja. Dita nis mirë – ata që munden, le të kapërcejnë keqkuptime apo dyshime. Është e mundur dhe e dëshirueshme që të qartësohen disa pasiguri. Kur një Bricjap ndjehet i paqartë, mbyllet në vetvete, mendon gjatë dhe përpiqet të gjejë zgjidhjen më të drejtë. Në punë, nga qershori do të jetë me rëndësi të rishikohen marrëveshje dhe bashkëpunime – do të flasim për këtë më gjatë së shpejti…

—

Ujori

Kam theksuar disa herë se lodhja po ndjehet prej kohësh në jetën tënde. Mendoj se ndikimi i kundërt i Marsit ka sjellë tashmë tensione të vështira për t’u përballuar. Ka nga ata që kanë fjetur keq ditët e fundit, ose kanë mbledhur zemërim të brendshëm që mezi presin ta shfryjnë. Kjo është një ditë ku duhet pasur kujdes nga nervozizmi, sidomos në çift, në familje apo në marrëdhëniet shoqërore. Kujdesi për trupin mund të ndikojë ndjeshëm edhe tek mendja. Fut në rutinën tënde ndonjë aktivitet fizik – qoftë një ecje, një seancë joga apo një stërvitje më intensive – që të ndihmon të gjesh pak qetësi e reflektim. Zakonisht je ai që përpiqet të pajtojë të tjerët, por sot duket se do ta kesh të vështirë të ruash qetësinë me ata që ke pranë. Kujdes më shumë edhe për formën fizike.

—

Peshqit

Mendja do të jetë veçanërisht e stimuluar nga dëshira për të krijuar situata të reja kreative. Duke filluar nga 9 qershori, gjithçka mund të ndodhë – por deri atëherë, është e rëndësishme të kuptosh çfarë duhet përfunduar dhe çfarë është mirë të lihet pas. Mendoj se tashmë një konfirmim e ke marrë; nëse ke një kontratë në pritje, deri javën që vjen ose në mesin e qershorit do të vijnë përgjigje. Sfera sentimentale mbetet paksa e turbullt ose ka ende gjëra për t’u sqaruar, sidomos nëse ka ndjenja të paqarta në lojë. Në këtë periudhë, pritshmëritë janë të larta – nëse je në një lidhje, kërkon gjithçka ose të paktën qartësi në çdo dallim. Duhet lënë më shumë vend për ndjesitë autentike. Kujdes nëse je i përfshirë në dy histori njëkohësisht. Hëna është sot e favorshme, por java që vjen do të fillojë me luhatje dhe lodhje. Prandaj, këshillohet të mos rrijsh deri vonë natën dhe të rigjesh pak energji. /noa.al