3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes sot – e diel, 25 maj 2025. Nga Paolo Fox

Kjo e diel, më 25 maj 2025, hap një dritare të fuqishme për reflektim dhe përgatitje, në pritje të një jave që do të shpalosë ndryshime të thella për shumë shenja.

Disa do të ndihen të shtyrë nga energjia planetare për të vepruar, për të dashur me më shumë intensitet, për të mbyllur kapituj të vjetër dhe për të ndërtuar një fillim të pastër.

Të tjerëve, yjet u kërkojnë të qëndrojnë të kujdesshëm, sepse tensionet e brendshme dhe përplasjet me të tjerët mund të sjellin lodhje, vonesa apo dyshime.

Më poshtë, përzgjedhja e tre shenjave që ndriçohen nga yjet sot – dhe tre të tjerat që duhet të ruajnë ekuilibrin.

3 shenjat më me fat sot:

1. Binjakët

Qielli është me ty: një bashkim planetesh në shenjë, përfshirë Diellin, Merkurin, Hënën, Marsin dhe Jupiterin, po krijon një atmosferë ideale për ide të reja, takime, marrëveshje dhe madje edhe fitore ligjore. Nëse je student, ke një provim, apo po përgatit një ofertë, ke dritën jeshile nga universi. Energjia është e gjallë dhe për ty çdo takim sot mund të sjellë diçka vendimtare për javën që vjen.

2. Demi

Hëna është në shenjën tënde dhe të fal një dritë të veçantë në marrëdhënie, në shoqëri dhe në ndjenja. Edhe pse kohët e fundit ke pasur përplasje dhe shqetësime ekonomike, kjo e diel sjell një paqe të brendshme që të bën të reflektosh me më shumë qartësi. Dashuria dhe miqësitë shkëlqejnë sot – ndoshta je ti që e ke ndërprerë një lidhje që nuk të shërbente më, dhe ky guxim po shpërblehet.

3. Virgjëresha

Hëna është në një aspekt të shkëlqyer me shenjën tënde dhe ndikon veçanërisht në ndjenjat. Nëse je në një lidhje që të frymëzon intelektualisht, sot mund të përjetosh një moment afrimi të rrallë. Racionaliteti yt bashkë me ndjeshmërinë që të jep ky qiell, krijojnë një balancë të çmuar. Është një ditë për rikuperim emocional dhe lidhje më të thella.

—

3 shenjat që duhet të kenë kujdes sot:

1. Akrepi

Hëna dhe Marsi janë në përplasje me shenjën tënde dhe sjellin nervozizëm, ndjeshmëri të lartë dhe tensione në marrëdhënie, sidomos me ata që nuk të mbështesin emocionalisht apo profesionalisht. Kjo nuk është dita për përballje. Nëse ndihesh i lënë mënjanë apo i pavlerësuar, përpiqu të mos reagosh menjëherë. Nga qershori e tutje do të ketë më shumë dritë.

2. Ujori

Stresi fizik dhe emocional është i akumuluar. Marsi kundër të ka lodhur prej javësh dhe kjo ditë është një ftesë për të shmangur debatet në familje, në çift apo me miqtë. Kujdesi për trupin dhe ndonjë pushim emocional janë shumë të nevojshme. Kjo nuk është dita për të qenë paqebërës, sepse durimi yt është i dobësuar – më mirë të tërhiqesh sesa të shpërthesh.

3. Peshorja

Edhe pse Hëna nuk është më kundër, ndjesia e mungesës së kënaqësisë nuk të lëshon. Ka një lodhje të brendshme nga njerëzit përreth, nga puna apo nga marrëdhëniet që të duken të zbrazëta. Edhe kur ke fituar diçka, duket sikur paqëndrueshmëria mbetet. Nëse po mendon për një ndryshim profesional apo personal, mos vepro në nxitim – është koha për të mbledhur mendimet. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 25 maj 2025