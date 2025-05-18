Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Branko: E vërteta sipas yjeve: Kë përkëdhelin planetët dhe kush duhet të ecë me kujdes gjatë javës 19–25 maj 2025!
Transmetuar më 18-05-2025, 16:31

Ndërsa yjet lëvizin me ritmet e tyre të heshtura, disa shenja marrin bekimin e qiellit, ndërsa të tjerat përballen me sprova që kërkojnë qetësi, durim dhe zgjuarsi.

Në javën nga 19 deri më 25 maj, Branko zbulon kush do të ndriçojë rrugën e fatit dhe kush do të duhet të shmangë vorbullat e ndjenjave dhe tensioneve.

Ja kush janë 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të ecin me kujdes:

Më me fat këtë javë:

1. Demi

Venusi në shenjën tuaj ju sjell dashuri, butësi dhe energji të pastër. Marrëdhëniet lulëzojnë, tensionet shuhen dhe shpirti juaj më në fund merr frymë. Në punë, një barrë e vjetër bie nga shpatullat tuaja dhe hapet një mundësi e re për rritje.

2. Shigjetari

Jupiteri ju dhuron guximin për të ndjekur rrugën më pak të ecur. Një takim i ri mund të kthehet në ndjenjë të madhe, ndërsa në sferën profesionale ndiheni të lirë, krijues dhe të gatshëm për një kthesë të madhe.

3. Virgjëresha

Me Mërkurin në favor, gjithçka bëhet më e qartë. Në dashuri ka qartësi, në punë ka strukturë dhe çdo ide që mbillni këtë javë mund të japë fryte më shpejt nga ç’pritni. Organizimi është forca juaj, dhe këtë javë do ta përdorni me mjeshtëri.

Duhet të kenë kujdes këtë javë:

1. Binjakët

Edhe pse mendja është e ndritur, trupi ndjen lodhjen. Nervozizmi në marrëdhënie dhe një luhatje e energjisë mund t’ju prishë ditët, sidomos të enjten. Kujdes me fjalët që mund të lëndojnë më shumë se ç’e kuptoni.

2. Peshorja

Balanca emocionale tronditet nga një përzierje e impulsit dhe pasigurisë. Zemra kërkon, por mendja druhet. Fundjava sjell një zhgënjim të vogël në dashuri apo miqësi. Mos merrni vendime nën ndikimin e frikës.

3. Akrepi

Dita e hënë mund të nisë me këmbë të gabuar, dhe ndjeshmëria e lartë mund të shkaktojë xhelozi apo ndërlikime të kota. Kujdes me impulset dhe me mënyrën si i interpretini ndjenjat e të tjerëve. Jo çdo gjë është ashtu si duket. /noa.al

Asgjë nuk është ashtu si duket: Horoskopi i plotë i Brankos për javën 19–25 maj!

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...