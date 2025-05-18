Branko: E vërteta sipas yjeve: Kë përkëdhelin planetët dhe kush duhet të ecë me kujdes gjatë javës 19–25 maj 2025!

Ndërsa yjet lëvizin me ritmet e tyre të heshtura, disa shenja marrin bekimin e qiellit, ndërsa të tjerat përballen me sprova që kërkojnë qetësi, durim dhe zgjuarsi.
Në javën nga 19 deri më 25 maj, Branko zbulon kush do të ndriçojë rrugën e fatit dhe kush do të duhet të shmangë vorbullat e ndjenjave dhe tensioneve.
Ja kush janë 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të ecin me kujdes:
Më me fat këtë javë:
1. Demi
Venusi në shenjën tuaj ju sjell dashuri, butësi dhe energji të pastër. Marrëdhëniet lulëzojnë, tensionet shuhen dhe shpirti juaj më në fund merr frymë. Në punë, një barrë e vjetër bie nga shpatullat tuaja dhe hapet një mundësi e re për rritje.
2. Shigjetari
Jupiteri ju dhuron guximin për të ndjekur rrugën më pak të ecur. Një takim i ri mund të kthehet në ndjenjë të madhe, ndërsa në sferën profesionale ndiheni të lirë, krijues dhe të gatshëm për një kthesë të madhe.
3. Virgjëresha
Me Mërkurin në favor, gjithçka bëhet më e qartë. Në dashuri ka qartësi, në punë ka strukturë dhe çdo ide që mbillni këtë javë mund të japë fryte më shpejt nga ç’pritni. Organizimi është forca juaj, dhe këtë javë do ta përdorni me mjeshtëri.
—
Duhet të kenë kujdes këtë javë:
1. Binjakët
Edhe pse mendja është e ndritur, trupi ndjen lodhjen. Nervozizmi në marrëdhënie dhe një luhatje e energjisë mund t’ju prishë ditët, sidomos të enjten. Kujdes me fjalët që mund të lëndojnë më shumë se ç’e kuptoni.
2. Peshorja
Balanca emocionale tronditet nga një përzierje e impulsit dhe pasigurisë. Zemra kërkon, por mendja druhet. Fundjava sjell një zhgënjim të vogël në dashuri apo miqësi. Mos merrni vendime nën ndikimin e frikës.
3. Akrepi
Dita e hënë mund të nisë me këmbë të gabuar, dhe ndjeshmëria e lartë mund të shkaktojë xhelozi apo ndërlikime të kota. Kujdes me impulset dhe me mënyrën si i interpretini ndjenjat e të tjerëve. Jo çdo gjë është ashtu si duket. /noa.al
Asgjë nuk është ashtu si duket: Horoskopi i plotë i Brankos për javën 19–25 maj!
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd