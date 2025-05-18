Asgjë nuk është ashtu si duket: Horoskopi i Brankos për javën 19–25 maj!

Miq të yjeve dhe të ndjeshmërisë, kjo javë nga 19 deri më 25 maj sjell frymë të re nga qielli, me përqafime të buta planetare, kthesa të papritura dhe mesazhe të thella që prekin si zemrën, ashtu edhe mendjen.
Ndërsa disa do të rizbulojnë veten në pasqyrën e ndjenjave, të tjerë do të udhëhiqen nga instinkti për të vendosur gurët e parë të një kapitulli të ri në jetën e tyre.
Kjo javë sjell me vete frymë të thellë qiellore dhe një thirrje për t’i dëgjuar më me vëmendje zërat e zemrës, por edhe të arsyes. Planeti Mars ndez pasionet dhe vullnetin për të vepruar, ndërsa Venusi, Neptuni dhe Jupiteri sjellin nuanca të ëmbla, kthesa të papritura dhe mundësi që duhen kapur.
Në këtë udhëtim nga 19 deri më 25 maj, çdo shenjë ka një mesazh të veçantë për të lexuar dhe ndjerë. Zbuloni çfarë ju kanë rezervuar yjet për dashurinë, punën dhe shpirtin tuaj – dhe mos harroni, edhe një fjalë e thjeshtë nga qielli mund të ndryshojë gjithçka.
Dashi (21 mars – 20 prill)
Fuqia e përmbajtur e një zjarri që pret të shpërthejë
Kjo javë ju risjell fuqinë që mendonit se e kishit humbur. Me ndikimin e Marsit, ndiheni të ndezur por ndryshe nga më parë, kjo është një nxehtësi e mençur, që nuk digjet, por udhëheq. Në dashuri, një person nga e kaluara kthehet si një jehonë e çuditshme – një zë që prek emocionet dhe ju lë në mëdyshje. Në punë, një projekt i vjetër rimer jetë – dhe këtë herë, jeni më të përgatitur për t’i dhënë formën e duhur. Mos nxitoni, sepse koha po ju jep përgjigje të reja. E marta do të jetë ditë ndriçimi, ndërsa e enjtja kërkon durim dhe heshtje. Këshilla e javës: dëgjoni zemrën, por mos mbyllni veshët për mendjen.
Karta udhëzuese: Temperanca – Gjeni ekuilibrin mes dëshirës dhe realitetit, sepse vetëm kështu do të gjeni rrugën e drejtë.
—
Demi (21 prill – 20 maj)
Dashuri lulëzon dhe puna zhbllokohet
Të lindurit në shenjën e Demit do të ndihen të përkëdhelur nga një energji e butë, që sjell rehati, ngrohtësi dhe dëshirë për të ndarë dashuri. Venusi në shenjë ju bën më të ëmbël, më tërheqës dhe më të hapur ndaj emocioneve. Beqarët mund të takojnë dikë në një udhëtim apo në një ngjarje kulturore që do t’i frymëzojë. Në planin profesional, më në fund zgjidhet një çështje që ju rëndonte shpirtin – një ngërç që zhbllokohet dhe ju lejon të merrni frymë më lirshëm. E diela është një ditë me dritë të brendshme dhe ndjeshmëri të bukur. Kujdes të mërkurën, mund të ndiheni paksa të lodhur. Java është perfekte për të dëgjuar veten dhe për të hedhur farat e ëndrrave të ardhshme.
Karta udhëzuese: Dielli – Drita dhe ngrohtësia janë me ju, shijojeni këtë periudhë ku gjithçka lulëzon.
—
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Fjalët janë fluturake, por ndjenjat kërkojnë rrënjë
Java ju vjen me dritë dhe hijë, të dashur Binjakë. Nga njëra anë, mendja juaj është e mprehtë, plot ide dhe shkëlqim falë ndikimit të Mërkurit. Nga ana tjetër, trupi mund të ndjejë lodhje dhe ritmin e jetës. Në dashuri, çiftet mund të përjetojnë tensione për shkak të keqkuptimeve apo mungesës së durimit, ndërsa beqarët kërkojnë flirt, por nuk janë gati të lidhen. E enjtja do të jetë një ditë e fortë emocionalisht – ruani qetësinë në komunikim. Por e premtja sjell një moment të papritur gëzimi: ndoshta një ftesë, një mesazh i bukur apo një surprizë. Kujdesuni për trupin dhe mos lejoni që mendimet t’ju shterojnë energjinë.
Karta udhëzuese: Hëna – Dëgjoni ëndrrat, shikoni përtej asaj që duket. Intuita është çelësi.
—
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Fjalët e buta dhe heshtja që shëron
Për ju, të dashur Gaforre, kjo javë është si një melodi e qetë që prek telat e shpirtit. Planeti Neptun ju bën më të ndjeshëm, ndërsa Marsi ju jep kurajën për të shprehur emocionet. Në dashuri, dialogu rikthehet në mënyrë të papritur. Por kini kujdes: jo gjithçka që dëgjoni është e sinqertë. Në punë, është momenti ideal për të kërkuar sqarime ose për të propozuar një ndryshim. E marta dhe e shtuna do të jenë ditë me një energji të veçantë, ndërsa e premtja mund t’ju gjejë të përhumbur apo të ndjeshëm. Këshilla e yjeve: besoni ndjenjat, por mos i lini logjikën jashtë derës.
Karta udhëzuese: Priftëresha e Lartë – Dëgjoni zërin e brendshëm, dhe mos e nënvlerësoni fuqinë e heshtjes.
—
Luani (23 korrik – 22 gusht)
Krenaria është forcë, por nganjëherë edhe barrë
Ju jeni të lindur për të shkëlqyer, por këtë javë yjet ju kërkojnë të ulni ritmin dhe të dëgjoni më shumë. Dielli ju jep mbështetje, por ndikimi i Marsit mund t’ju bëjë të nxitoni në fjalë apo vendime, veçanërisht në raportet familjare apo me figura autoriteti. Në dashuri, ka nevojë për më shumë ndjeshmëri dhe më pak krenari. Beqarët mund të kenë një admirues të fshehtë – mos e shpërfillni ndjeshmërinë që fshihet pas një shikimi të heshtur. E mërkura është ditë shumë pozitive për të hapur zemrën, ndërsa e diela mund të sjellë acarim. Mbani qetësinë.
Karta udhëzuese: Forca – Fuqia e vërtetë qëndron në përmbajtje dhe butësi.
—
Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Organizimi sjell qetësi, frymëzimi sjell përmbushje
Të lindurit në shenjën tuaj këtë javë do të ndihen të fuqizuar nga një ndjenjë rendi dhe qartësie. Mërkuri ju mbështet me kthjelltësi mendore, ndaj është koha për të vënë në vijë projektet tuaja, për të riorganizuar jetën, për të planifikuar me kujdes. Në dashuri, mbizotëron harmonia. Edhe çiftet që kanë kaluar tensione do të ndihen më të gatshëm për të folur hapur dhe me mirëkuptim. E hëna dhe e enjtja ndriçohen nga mundësi të bukura, ndërsa e shtuna mund t’ju lodhë pak emocionalisht. Filloni një regjim të ri mirëqenieje, dhe ndjekeni me këmbëngulje.
Karta udhëzuese: Magjistari – Keni çdo gjë në dorë për të krijuar diçka të madhe. Filloni tani.
—
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Pesha e ndjenjave dhe mendimeve kërkon ekuilibër
Të dashur Peshore, këtë javë do të ndiheni sikur ecni mbi një fije peri emocionale. Nga njëra anë, Marsi ju nxit të veproni, të merrni hapin që keni hezituar prej kohësh. Por Venusi ju turbullon mendjen në çështjet e dashurisë – jeni të tërhequr nga dikush që ju emocionon, por frika e zhgënjimit ju frenon. Në punë, lajme të mira vijnë, sidomos për ata që presin një përgjigje ose konfirmim. E marta është perfekte për të marrë një vendim të rëndësishëm. Fundjava mund të sjellë një moment mërzie, por mos e ngarkoni shpirtin me ankth të kotë.
Karta udhëzuese: Drejtësia – Matni gjithçka me kujdes, ndërmjet ndjenjave dhe arsyes.
—
Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)
Forca e tërheqjes dhe shikimit që fsheh gjithçka
Të lindurit në shenjën tuaj do të shkëlqejnë këtë javë me një fuqi të heshtur por të papërmbajtshme. Energjia juaj kthehet në kulm, pikërisht siç ju pëlqen: e thellë, e fuqishme dhe paksa misterioze. Në dashuri, pasioni rizgjohet dhe për ata që kanë kaluar periudha të vështira, vjen mundësia për ta shëruar lidhjen. Në punë, ju hapet një dritare e re, por mos merrni vendime të nxituara. E enjtja është dita me më shumë ndikim pozitiv, ndërsa e hëna mund të nisë me keqkuptime. Mos lejoni që xhelozia t’ju errësojë kthjelltësinë.
Karta udhëzuese: Djalli – Dëshira është e fuqishme, por mos u mashtroni nga iluzionet.
—
Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)
Shpirti i lirë që kërkon horizonte të reja
Miq të Shigjetarit, java ju nxit të merrni hovin e guximit dhe të ndiqni rrugë të reja. Jupiteri ju dhuron optimizëm dhe frymë për ndryshim. Në dashuri, një takim i papritur mund t’ju trazojë zemrën në mënyrën më të ëmbël. Edhe në punë, ka shenja të qarta të një kthese pozitive: ndiheni më të lirë për të ndjekur idetë tuaja. Kujdes vetëm të shtunën, ku tensionet familjare mund të dalin në pah. Mos kini frikë të zgjidhni rrugën më të pazakontë, atje ju pret mrekullia.
Karta udhëzuese: Rrota e Fatit – Ndryshimi është në ajër, përqafojeni me zemër të hapur.
—
Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)
Qetësia e kontrollit dhe forca e durimit
Të dashur Bricjapë, pas një periudhe të turbullt, kjo javë ju sjell sërish qëndrueshmëri. Saturni ju udhëzon me disiplinë, por gjithashtu ju lejon të shijoni një ndjenjë lehtësimi dhe poezish të brendshme. Në dashuri, lidhjet forcohen, dhe për ata që janë vetëm, një mesazh i papritur mund të ndezë një shpresë të re. E enjtja është dita më e favorshme për veprime konkrete: firma, vendime, hapa të mëdhenj. E marta mund t’ju gjejë pak të pasigurt, por mos lejoni që kjo t’ju tërheqë pas.
Karta udhëzuese: Perandori – Qëndroni të palëkundur. Struktura dhe stabiliteti janë arma juaj më e fortë.
—
Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Një stuhi e ëmbël emocionesh dhe vizionesh të guximshme
Ujorë të dashur, java nis me një ndjesi ngacmuese – sikur çdo mendim të jetë një shkëndijë që ndriçon errësirën. Mërkuri ju bën më të hapur dhe komunikues, por ndonjëherë edhe pak të shpërqendruar. Në dashuri, ka nevojë për qartësi: shprehni ndjenjat tuaja edhe nëse janë të vështira për t’u thënë. Në punë, idetë janë të shumta, por ruani kontaktin me realitetin. E shtuna është magjike për takime dhe frymëzim, ndërsa e mërkura kërkon përmbajtje dhe fokus.
Karta udhëzuese: Plaku i Urtë – Zhyteni thellë në veten tuaj për të gjetur të vërtetën që ju udhëheq.
—
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Frymë, ëndërr, dhe një dritë që ndriçon nga brenda
Të dashur Peshq, yjet këtë javë ju japin një përqafim të ngrohtë dhe një frymë frymëzuese. Nën ndikimin e Neptunit, imagjinata dhe ndjeshmëria juaj rriten. Dashuria merr nuanca përrallore, por mos harroni se idealizimi mund t’ju bëjë të mos shihni realitetin. Në punë, ka një ndryshim që po vjen ngadalë, por është i sigurt. E diela është dita juaj më e ndriçuar, ndërsa e hëna kërkon mbrojtje nga energjitë negative dhe vetmia. Java rrjedh butë, si një ëndërr e qetë ku ju jeni kapiteni i anijes.
Karta udhëzuese: Ylli – Shpresa, rilindje dhe një dritë e re që lind në horizont. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd