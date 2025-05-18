3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – Java 19–25 maj 2025 sipas Paolo Fox

Yjet e javës: Kush shkëlqen dhe kush duhet të ecë me kujdes javën e re (19–25 maj 2025): Paolo Fox vlerëson se kjo është java e fatit dhe e sfidave: Zbuloni kush ndriçohet nga yjet dhe kush duhet të ecë me kujdes
Kjo javë hapet me ndikime të fuqishme planetare: Dielli kalon nga Demi në Binjakë, duke sjellë dritë mbi mendimet, komunikimin dhe vendimet që kemi shtyrë. Saturni fillon të japë mësime të reja, ndërsa dashuria, puna dhe energjia shpirtërore ndjekin një ritëm të luhatshëm për disa shenja.
Për disa, kjo do të jetë një javë magjike; për të tjerët, një moment për reflektim, rregullim dhe durim. Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë më shumë kujdes sipas Paolo Fox:
3 shenjat më me fat të javës
♉ Demi – Java 9/10
Demi është nën një qiell të begatë. Planetët ju mbështesin në çdo drejtim: dashuria lulëzon me gjeste të thjeshta, por të thella; në çift mund të ketë vendime të rëndësishme si bashkëjetesa apo një hap drejt të ardhmes. Beqarët janë magnetikë dhe të dëshiruar. Në punë, jeni praktikë, të saktë dhe të vlerësuar. Ditët më të mira: e martë dhe e enjte. Kujdes i vetëm me dietën dhe oreksin. Gjithçka tjetër është në rritje.
♌ Luani – Java 9/10
Një javë që i ngjan një skene ku ju jeni kryeprotagonistët. Në dashuri, kthimi i pasionit është i prekshëm – partneri dëshiron më shumë kohë me ju, ndërsa beqarët rrezatojnë. Në fushën profesionale, projektet marrin hov dhe mund të keni një ftesë interesante ose një mundësi për të treguar veten. Kujdes vetëm me impulsivitetin: fjalët e nxituara mund të shkaktojnë tensione të vogla të premten. Pjesa tjetër e javës është për lavdi.
♐ Shigjetari – Java 8.5/10
Frymëzimi, idetë dhe zgjerimi shpirtëror janë fjalët kyçe për ju. E ndjeni veten të ngarkuar me optimizëm dhe dëshirë për të nisur diçka të re. Kjo mund të jetë një marrëdhënie, një projekt, apo edhe një udhëtim që do t’ju hapë horizonte të reja. Në dashuri, rikthehet spontaniteti dhe flirti – ideal për beqarët. Në punë, bashkëpunimet japin fryte. Kujdes të enjten për keqkuptime të vogla, por përndryshe: energji e lartë.
—
3 shenjat që duhet të kenë kujdes këtë javë
♑ Bricjapi – Java 5/10
Ndiheni të rënduar dhe gjithçka kërkon përpjekje. Saturni ju shtyn të përballeni me përgjegjësi, ndërsa përparimi duket i ngadalshëm. Në dashuri, tensionet shpërthejnë nëse nuk flisni hapur – është më mirë të sqaroheni sot sesa të heshtni gjatë. Në aspektin profesional, lodhja dhe presioni mund të shkaktojnë hutim. Mos merrni vendime të rëndësishme para fundjavës. Përpiquni të mos izoloheni. E shtuna dhe e diela janë më të lehta.
♋ Gaforrja – Java 5.5/10
Një javë ku e kaluara troket fuqishëm. Marrëdhëniet familjare, emocionet e pambyllura dhe ndjeshmëria juaj janë në qendër. Në dashuri, mos lejoni që frikërat e dikurshme të prishin të tashmen. Kujdes me ndjenjat e pasigurisë. Në punë, jeni në pritje të një përgjigjeje apo konfirmimi – duhet durim. Shëndeti emocional kërkon vëmendje. Nga e enjtja situata përmirësohet pak. Flini më shumë dhe mos bëni gjithçka vetëm.
♏ Akrepi – Java 6/10
Një javë e fortë dhe e ngarkuar emocionalisht. Të fshehtat dalin në dritë dhe kërkojnë përgjigje. Në dashuri, mos e shmangni komunikimin: është më mirë të përballeni sesa të shtyni. Në punë, mund të ketë zhvillime që ju nxisin të ndryshoni qasje. Dita e enjte mund të jetë e ndërlikuar: ruani qetësinë dhe mos reagoni menjëherë. Fundjava sjell mundësi për të qartësuar disa gjëra, sidomos në marrëdhënie personale. Duhet përqendrim dhe sinqeritet. /noa.al
Horoskopi i Paolo Fox për javën 19–25 maj: Fillime të reja, ndarje të vjetra dhe kthesa të papritura
Horoskopi javor nga Susan Miller, 19 deri 25 maj 2025: Udhëkryqe të reja dhe emocione në lëvizje – një javë që hap horizonte të thella
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd