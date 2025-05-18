Horoskopi i Paolo Fox për javën 19–25 maj: Fillime të reja, ndarje të vjetra dhe kthesa të papritura

Horoskopi javor i Paolo Fox për 19 – 25 maj 2025: Yjet flasin për fillime të reja, kthjelltësi dhe rrugë të ndriçuara me maturi
Të dashur miq të yjeve, kjo javë nis me një frymë të re që bashkon mendjen dhe ndjenjën. Dielli lë pas Tokën e qëndrueshme të Demit dhe hyn në shenjën e Binjakëve, duke sjellë dritë për të menduarit, komunikimin dhe vendimet e shpejta.
Ndërkohë, planeti Saturn fillon të na kujtojë rëndësinë e maturisë dhe përkushtimit. Është një javë ku duhet të dëgjojmë zemrën, por edhe të veprojmë me qartësi dhe përgjegjësi.
Lexoni më poshtë parashikimin e zgjeruar për secilën shenjë.
Dashi (21 mars – 20 prill)
Kjo javë ju fton të ndaloni për një çast dhe të shikoni përbrenda. Pas ditëve të mbushura me vrull dhe nxitim, yjet kërkojnë prej jush pak më shumë qetësi dhe reflektim. Në dashuri, kujdes me fjalët: mos e lejoni zemërimin apo padurimin të prishë lidhje që kanë nevojë për durim dhe mirëkuptim. Edhe beqarët duhet të jenë më të kujdesshëm në idealizimin e një njohjeje të re. Në punë, nuk është momenti për të shtyrë gjërat me forcë – një pauzë e shkurtër do ju ndihmojë të shihni më qartë rrugën përpara. Mesdita e së mërkurës sjell pak nervozizëm, por fundjava do ju ofrojë një ndriçim të brendshëm. Mos neglizhoni sinjalet që ju jep trupi.
Java juaj: 6.5 nga 10
—
Demi (21 prill – 20 maj)
Kjo është periudha juaj, dhe kjo ndjehet në çdo hap. Jeni të mbrojtur nga një qiell që ju sjell harmoni në dashuri, përmirësim në financa dhe stabilitet në ndjenja. Çiftet gëzojnë një lidhje të thelluar, ndërsa beqarët mund të njohin dikë me një energji që zgjon zemrën. Në punë, jeni të favorizuar për të firmosur marrëveshje apo për të bërë kërkesa të rëndësishme – veçanërisht të martën dhe të enjten. Ka mundësi për përmirësim financiar dhe hapje të reja. Kujdesuni vetëm me ushqimin dhe zakonet që mund t’ju rëndojnë fizikisht. Përndryshe, një javë për t’u shijuar plotësisht.
Java juaj: 9 nga 10
—
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Javë e ndritur për ju, të dashur Binjakë! Me Diellin që hyn në shenjën tuaj, ndiheni të rilindur. Energjia rritet, humori përmirësohet, dhe dëshira për të komunikuar dhe për të bërë plane të reja kthehet fuqishëm. Jeni magnetikë në dashuri dhe shumë simpatikë në mjedise shoqërore – por kujdes të premten: Hëna përballë mund të sjellë keqkuptime të papritura. Në punë, ditët e para të javës janë të mbara për nisma të reja ose për të bërë një kërkesë që prej kohësh e mendonit. Kujdes me dietën dhe zakonet e tepruara – jeni në formë, por mos e teproni.
Java juaj: 8 nga 10
—
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Javë që kërkon durim dhe mirëkuptim. Mund të përballeni me disa tensione familjare ose me ndjeshmëri të shtuara që sjellin në sipërfaqe plagë të vjetra. Në dashuri, nëse partneri duket më i ftohtë, përpiquni të afroheni me mirëkuptim dhe jo me dyshime. Kjo është koha për të dëgjuar dhe jo për të gjykuar. Në punë, mos merrni vendime të rëndësishme – është më mirë t’i shtyni për më vonë. Nga dita e enjte do ndjeni një lehtësim të përgjithshëm dhe fundjava sjell butësi dhe mbështetje. Mos harroni të pushoni mjaftueshëm dhe të hidratoheni mirë.
Java juaj: 5.5 nga 10
—
Luani (23 korrik – 22 gusht)
Kjo javë ju rikthen në qendër të vëmendjes, aty ku ndiheni më mirë. Dielli ju mbështet, dhe Hëna jep frymëzim. Është momenti i duhur për të dalë para, për të hapur projekte të reja dhe për të rikthyer pasionin në dashuri. Për ata që janë vetëm, një njohje e re mund të ndodhë papritur dhe të marrë hov që ditën e parë. Në punë, të hënën dhe të premten mund të merrni një lajm ose ftesë që ju ngre moralin dhe vetëvlerësimin. Kujdes vetëm me xhelozinë – mos lejoni që pasioni të kthehet në kontroll.
Java juaj: 9 nga 10
—
Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Javë me dy ritme për ju: fillimi mund të jetë i tensionuar, sidomos për shkak të presioneve në punë ose për ndjesinë se nuk po kontrolloni gjithçka siç do të dëshironit. Mos u bëni shumë kritikë me të tjerët dhe me veten – përpiquni të merrni frymë thellë dhe të zbusni ritmin. Në dashuri, tensioni mund të sjellë debate, por edhe pasion. Kujdesuni për gjumin dhe nervat. Nga dita e premte fillon një kthesë pozitive dhe ndiheni më të lehtësuar. Merrni kohë për të bërë diçka që ju qetëson shpirtin – një shëtitje, një muzikë, një libër.
Java juaj: 6.5 nga 10
—
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Të dashura Peshore, kjo javë sjell reflektime të thella dhe nevojën për të rivlerësuar disa zgjedhje të bëra më parë, si në dashuri ashtu edhe në punë. Yjet nuk ju nxisin të veproni me ngut, por të ndaleni dhe të dëgjoni veten. Në marrëdhënie, është koha për biseda të qeta, por edhe për heshtje domethënëse që flasin më shumë se fjalët. Në fushën profesionale, nëse ndiheni sikur gjithçka është ndalur, mos u shqetësoni: kjo është qetësia përpara një hapi të madh përpara. Nga e mërkura e tutje gjërat fillojnë të lehtësohen, por të premten shmangni debatet apo ndjeshmëritë e tepruara.
Java: 7 nga 10
—
Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)
Të fuqishëm dhe të thellë si gjithmonë, ju Akrepa do përjetoni një javë me emocione të forta. Planeti Mars ju sfidon dhe ju shtyn drejt një përballjeje me të kaluarën. Është koha për t’u përballur me të vërtetën, edhe nëse nuk është e lehtë për t’u pranuar. Në dashuri, sidomos ata që kanë mbajtur diçka të fshehtë, ndihen nën presion. Jepni vetes dhe partnerit sinqeritetin që meritoni. Në punë, ka zhvillime, por kërkohet guxim dhe gatishmëri. E enjtja është ditë delikate, ndaj merrni frymë thellë para çdo vendimi. Fundjava sjell qetësi dhe mirëkuptim me njerëzit përreth jush.
Java: 6 nga 10
—
Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)
Të dashur Shigjetarë, kjo javë fryn erë ndryshimi dhe hapësirë të re për ju. Energjia është e lartë dhe ndiheni të frymëzuar. Dielli në Binjakë ju nxit të dilni nga rutina dhe të guxoni më shumë. Në dashuri rikthehet pasioni, ndërsa në miqësi ndjeni një thellim të lidhjeve. Mundësitë për udhëtime të shkurtra apo takime interesante janë shumë të favorshme. Në punë, mund të shfaqen shtigje të reja – mos i nënvlerësoni, por shqyrtojini me kujdes. Dita e hënë dhe e shtunë janë ditë shumë pozitive. Kujdes vetëm nga nxitimi: mos lini pas dore detajet.
Java: 8.5 nga 10
—
Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)
Të përqendruar dhe këmbëngulës siç jeni, ju Bricjapë këtë javë mund të ndiheni të mbingarkuar. Planeti Saturn ju vendos përballë provave dhe vonesave që mund të duken të padrejta. Kujdes me shpenzimet dhe mos merrni vendime të nxituara. Në dashuri, nëse ka diçka që nuk po funksionon, është më mirë të flisni hapur. Në punë pritet shumë nga ju, por edhe përpjekjet e bëra tani do të japin fryte më vonë. E mërkura mund të jetë dita më e lodhshme e javës, por fundjava sjell një frymë ngrohtësie dhe afërsie me familjen ose partnerin.
Java: 5 nga 10
—
Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Të dashur Ujorë, kjo javë është e mbushur me ide të reja dhe frymë inovative. Jeni në formë mendore të shkëlqyer dhe të hapur ndaj të papriturave pozitive. Në dashuri ndjeni më shumë lehtësi dhe dëshirë për t’u lidhur, sidomos nëse jeni beqarë. Ata që janë në çift, mund të përjetojnë momente të këndshme përmes lojës dhe komunikimit të hapur. Në punë, mund t’ju shfaqet një mundësi që nuk e kishit menduar: mos e lini pa shfrytëzuar. Kujdesuni për gjumin dhe për mënyrën si menaxhoni ritmet tuaja.
Java: 8 nga 10
—
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Të dashur Peshq, ndjeshmëria juaj është më e fortë se zakonisht këtë javë. Kjo është një kohë e thellë reflektimi dhe ndjeshmërie. Në dashuri, mund të ndiheni më afër partnerit, por edhe më të ekspozuar ndaj pasigurive të brendshme. Beqarët mund të takojnë dikë që prek telat më të hollë të shpirtit. Në punë, jeni kreativë dhe të frymëzuar, por duhet të qëndroni të përqendruar. E marta dhe e premtja janë ditë që mund të sjellin lajme të mira apo fillime të reja. Dëgjoni trupin tuaj: pushoni kur e ndjeni të nevojshme.
Java: 7 nga 10
/noa.al
Horoskopi javor nga Susan Miller, 19 deri 25 maj 2025: Udhëkryqe të reja dhe emocione në lëvizje – një javë që hap horizonte të thella
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd