Paolo Fox: 3 shenjat me fat dhe 3 që duhet të bëjnë kujdes sot, e shtunë, 17 maj 2025

Dita e ndryshimeve të brendshme dhe vendimeve të guximshme – ja cilat shenja ndriçohen dhe cilat duhet të ndalen
Kjo e shtunë e 17 majit është një ditë tranzicioni: yjet lëvizin me intensitet, disa sjellin rigjallërim, të tjerë tension. Me ndikimin e Hënës, Mërkurit dhe Venerës, disa shenja e gjejnë veten në pozicione të favorshme, të mbështetura në dashuri apo punë, ndërsa të tjera ndihen më të brishta emocionalisht apo të mbingarkuara mendërisht.
Nëse di ta dëgjosh qiellin, mund të kuptosh se kur duhet të ecësh dhe kur të qëndrosh.
Ja cilat 3 shenja janë më me fat sot dhe cilat 3 duhet të tregojnë kujdes.
3 shenjat më me fat sot sipas Paolo Fox
1. Binjakët
Pavarësisht se Hëna është ende e zymtë, dita e nesërme po afron me energji të bukura. Jupiteri në shenjë të jep karizmë, aftësi bindëse dhe ftesa që nuk duhen refuzuar. Çdo hap që bën sot përgatit suksesin e nesërm.
2. Bricjapi
Hëna në shenjë, Mërkuri që mbështet çështjet praktike dhe dëshira për të ndryshuar ecurinë e ditëve të fundit. Është një ditë për veprim të vendosur, për rikthim në skenë dhe për një frymë të re në punë. Mos harro të kujdesesh edhe për ndjenjat.
3. Shigjetari
Dashuria ngroh shpirtin dhe Hëna të ndihmon të afrohesh me dikë që ke përzemër. Energjia është pozitive, veçanërisht nëse je në kërkim të një lidhjeje të thellë. Rrezaton mirësi dhe pozitivitet – forca jote e natyrshme.
—
3 shenjat që duhet të kenë kujdes sot
1. Peshorja
Tensionet e mbledhura po dalin në sipërfaqe dhe rrezikojnë marrëdhëniet më të afërta. Kujdes me sjelljet provokuese – jo çdo reagim është përgjigje ndaj indiferencës së tjetrit. Mos e tepro.
2. Gaforrja
Melankolia dhe hutimi ndjenjë janë të theksuara sot. Çdo fjalë mund të lëndojë, çdo veprim mund të kuptohet gabim. Shty bisedat e rëndësishme dhe merr pak kohë për veten.
3. Ujori
Idetë janë të vlefshme, por lodhja fizike të bën më të brishtë. Tensioni i trupit bie ndesh me dëshirën për të qenë i lirë. Jepi vetes pak kohë për të pushuar dhe mos e nënvlerëso atë që ndjen trupi yt. /noa.al
