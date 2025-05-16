3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes sot, e premte 16 maj 2025 sipas Paolo Fox

Yjet sot kërkojnë mençuri në vendime dhe qetësi në ndjenja – ja kush ndriçohet dhe kush duhet të ndalet
Kjo e premte e 16 majit vjen me një përzierje të fortë emocionesh dhe reflektimi. Disa shenja ndihen gati për rilindje, veprime konkrete dhe hapa të mëdhenj në punë apo ndjenja. Të tjera janë nën ndikimin e tensioneve të brendshme, pasigurive emocionale apo vendimeve të vështira që nuk mund të shtyhen më.
Venusi dhe Marsi luajnë një rol të rëndësishëm në marrëdhënie, ndërsa Hëna aktivizon zgjidhje dhe përplasje të vogla. Në këtë qiell të ndërlikuar, disa shenja përfitojnë nga qartësia dhe mbështetja planetare, ndërsa disa të tjera duhet të ecin me kujdes për të shmangur debatet, shpenzimet e tepruara apo zgjedhjet e ngutshme.
Më poshtë gjeni përzgjedhjen e Paolo Fox për 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të reflektojnë sot.
3 shenjat më me fat sot
1. Binjakët
Qiell i kthjellët pas ditëve të turbullta. Me Venusin dhe Jupiterin në shenjë, jeta sociale dhe profesionale shkëlqen. Vjen një lajm i mirë, një marrëveshje, apo një zhvillim në dashuri që të rikthen buzëqeshjen.
2. Luani
Faza e rikthimit po nis me vrull. Me Marsin në shenjë dhe Venusin që mbështet ndjenjat, çdo projekt, marrëveshje apo lidhje mund të ecë përpara. Sot rrezaton karizëm dhe vendosmëri – të gjithë e ndiejnë kthimin tënd në skenë.
3. Peshqit
Transformimi po ndodh në mënyrë të qetë dhe të frytshme. Jupiteri ndihmon financat dhe planet për të ardhmen, ndërsa ndjenjat thellohen me persona që të vlerësojnë sinqerisht. Një takim i veçantë mund të ndodhë këtë fundjavë.
—
3 shenjat që duhet të kenë kujdes sot
1. Gaforrja
Ndjeshmëria e thellë sot kthehet në barrë. Keqkuptime me familjarët apo partnerin mund të të lodhin emocionalisht. Hëna në kundërshtim sjell paqartësi – përpiqu të mos e marrësh çdo gjë shumë personalisht.
2. Akrepi
Me Marsin në kundërshtim, çdo bisedë e thjeshtë mund të kthehet në debat. Ndihesh i lodhur nga njerëzit që nuk të kuptojnë – por mos e djeg gjithçka. Gjej një moment për të komunikuar me qetësi dhe tërhiqu kur është e nevojshme.
3. Peshorja
Pasiguria në ndjenja dhe lodhja emocionale të bëjnë të hezitosh. Po kërkon ekuilibrin, por të duhet kohë. Mos u nxit për të marrë vendime në dashuri apo për të mbyllur një kapitull – Venusi së shpejti do të kthehet në anën tënde. /noa.al
Horoskopi ditor nga Paolo Fox – E premte, 16 maj 2025: Ndjenja të thella, tensione të fshehura dhe energji për rilindje – yjet sot kërkojnë maturi dhe zemër të hapur
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd