Paolo Fox: 3 shenjat me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes sot, e enjte 15 maj 2025: Yjet favorizojnë ata që guxojnë – por paralajmërojnë edhe ata që hezitojnë

Në këtë të enjte të 15 majit, ndikimi i Hënës, Marsit, Jupiterit dhe Venusi sjell një valë emocionesh të forta për disa shenja dhe një thirrje për kujdes për të tjerat.
Disa do përjetojnë rikthim të pasionit, suksese në bashkëpunime apo ringjallje të ndjenjave; ndërsa të tjerët mund të përballen me tensione emocionale, konfuzion ose vendime që kërkojnë përqendrim.
Më poshtë nga Paolo Fox janë përzgjedhur 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të ecin me kujdes sot.
3 shenjat më me fat
1. Shigjetari
Hëna në pozicion të favorshëm ringjall pasionin, sjell takime premtuese për zemrat e vetmuara dhe një energji të madhe për të ndërmarrë hapa të guximshëm. Edhe në punë, bashkëpunimet e reja janë në horizont dhe je gati të tregosh veten.
2. Dashi
Periudhë e artë për sukses profesional dhe për nisjen e projekteve të reja. Planetët të mbështesin, dhe deri në fillim të qershorit mund të finalizosh marrëveshje shumë të rëndësishme. Po ashtu, energjia shpirtërore është e fortë – je i palodhshëm kur pasioni të udhëheq.
3. Akrepi
Faza e reflektimit po të përgatit për një fillim të ri. Projektet e reja dhe propozimet e papritura janë në derë. Nëse merr kohën të analizosh dhe të veprosh me maturi, suksesi është i garantuar. Rikthimi i Jupiterit në pak javë do të jetë një bonus shtesë.
3 shenjat që duhet të kenë kujdes
1. Ujori
Me Marsin kundër, nervozizmi është në rritje dhe ndjeshmëria ndaj sjelljeve të të tjerëve mund të çojë në reagime impulsive. Në dashuri, ke tendencën të përsërisësh skema që të lodhin – kujdes me fjalët dhe veprimet e papeshuara.
2. Peshorja
Marrëdhëniet janë nën presion dhe nevoja për siguri emocionale mund të çojë në pasiguri. Është e nevojshme të flasësh hapur, por edhe të kujdesesh për mirëqenien tënde fizike – trup dhe shpirt kërkojnë harmonizim.
3. Peshqit
Një ndjesi hutimi dhe mbingarkese mbizotëron. Me disa çështje të pazgjidhura në fushën profesionale apo ekonomike, sot ndihesh i paqartë. Këshilla? Qetësi dhe përqendrim, sepse ndryshimi pozitiv do të nisë pas fillimit të qershorit. /noa.al
