Boban zbulon prapaskenat me presidentin Scaroni: Më kërkoi CV, i thashë shkofsh në djall në zyrën e tij

Intervista e gjatë e Zvonimir Boban për kanalin YouTube “Milan Hello” vazhdon të shkaktojë diskutime. Një prej pjesëve që ka tërhequr më shumë vëmendjen lidhet me deklaratat për Paolo Scaroni, presidentin e Milanit. Boban shprehet:
“Një person që nuk duhej të ishte kurrë në futboll. Nuk ka lidhje me futbollin, por disa njerëz, për pozitat që kanë pasur, nuk janë pyetur asnjëherë në mënyrë të thellë nëse është e drejtë ta bëjnë një gjë të tillë”.
Në veçanti, Boban ka ndarë një anekdotë të pazakontë lidhur me marrëdhënien me Scaroni: “Ishim në stadium dhe unë i flisja atij me ‘ju’, sepse e mbaja mjaft larg. Paolo Maldini i tha se unë kisha mbajtur shumë pozita, në UEFA dhe jo vetëm. Ai më kërkoi t’i dërgoja CV time. I thashë shkofsh në djall, pothuajse e hodha në zyrën e tij”.
Kështu, kushtet për marrëdhënien e tyre ishin mjaft të qarta. Boban u rikthye te Milani si “Chief Football Officer” më 14 qershor 2019, por qëndroi në klub vetëm për 9 muaj. Më mars 2020, pas një interviste të dhënë për “Gazzetta dello Sport”, ku fliste shumë ashpër për klubin dhe atëherë menaxherin Ivan Gazidis, ai u shkarkua për “shkaqe të ligjshme”, vendim që Zvone e kontestoi.
Pas një periudhe të gjatë, në janar 2021, gjykata e Milanos e shpalli Boban të pafajshëm për shkelje të detyrimeve kontraktuale dhe e dënoi klubin të paguante dëmshpërblim, i cili u rivlerësua në rreth 4.8 milionë euro në apel.
