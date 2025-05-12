Paolo Fox: Këto janë 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes sot, e hënë 12 maj 2025

Kë mbështesin yjet dhe kush duhet të bëjë një hap pas? Zbuloni se cilat shenja favorizohen nga yjet dhe cilat duhet të tregojnë kujdes më të madh në dashuri, punë apo vendime jetësore
Në këtë fillim jave me ndikime të forta planetare, disa shenja gjejnë mbështetje të plotë për të vepruar, për të dashuruar apo për të përparuar profesionalisht.
Të tjera përballen me tensione, pasiguri apo sfida që kërkojnë maturi. Lexoni më poshtë përzgjedhjen e 3 shenjave më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes sot, sipas Paolo Fox.
Shenjat më me fat:
1. Dashi – Venusi ndriçon ndjenjat dhe jep shtysë të fortë në dashuri. Projekte të reja në horizont dhe rikuperim emocional. Ata që kanë pasur kriza janë gati të rilindin me pasion dhe vendosmëri.
2. Binjakët – Një ditë ideale për kontakte të reja dhe përvjetorë pasionantë. Fati ju ndjek në marrëdhëniet, sidomos në dashuri dhe në mundësi profesionale që nisin papritur.
3. Peshqit – Një rikthim i qetësisë dhe vendimeve të mençura. Jupiteri i afërt sjell mbështetje për ndryshime të mëdha. Koha për të vepruar pa frikë dhe për të marrë kontrollin e rrugës që dëshironi.
Shenjat që duhet të kenë kujdes:
1. Luani – Nervozizëm i fshehur dhe tensione të brendshme, sidomos në marrëdhënie me shenjat si Akrepi dhe Ujori. Më mirë të prisni nesër për veprime të mëdha. Sot nevojitet durim dhe reflektim.
2. Akrepi – Mërkuri në kundërshtim sjell përplasje, qoftë në familje apo në punë. Emocione të forta, por të pakontrolluara mund të dëmtojnë marrëdhëniet. Kujdes me financat.
3. Peshorja – Një ndarje e fortë mes praktikës dhe ndjenjave. Dashuritë e paqarta mund të sjellin zhgënjim. Mos u dorëzo, por merr kohën të vlerësosh çfarë kërkon vërtet nga një raport.
Horoskopi i plotë ditor nga Paolo Fox – E hënë, 12 maj 2025
