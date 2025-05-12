Horoskopi ditor nga Paolo Fox – E hënë, 12 maj 2025

Dashuri, punë dhe emocione në lëvizje: yjet nisin javën me energji të ndryshme për secilën shenjë.
Yjet flasin për një fillim jave plot vendime, energji të përziera, rikthime të brendshme dhe projekte të rëndësishme.
Disa shenja përballen me zgjedhje të mëdha në dashuri, të tjera kërkojnë stabilitet financiar apo rikuperim profesional.
Lexoni çfarë ju rezervon kjo ditë sipas astrologut të njohur italian Paolo Fox, në një përkthim të plotë në shqip nga noa.al.
Dashi
Nëse brenda teje ka një pasion që po zien në heshtje, është koha ta nxjerrësh në dritë. Venusi sjell ndjesi pozitive që ndikojnë ndjeshëm jetën tënde sentimentale. Shumë Dashë tashmë kanë investuar në dashuri dhe gjatë këtij viti kanë bërë hapa të rëndësishëm: bashkëjetesë, plane për fëmijë apo lidhje më të forta emocionale – gjithçka varet nga mosha dhe situata personale. Marrëdhëniet lindin me spontanitet kohët e fundit, ndërsa ata që kanë përjetuar kriza në të kaluarën mund të ndihen të rezervuar për të hapur sërish zemrën. Por sipas Paolo Fox, ky është një gabim: Dashi jeton për dashurinë dhe pasionin. Kur ndjehet mirë emocionalisht, shkëlqen edhe në punë. Sa i përket profesionit, sot mendimet janë të fokusuara në sqarime dhe rregullime marrëdhëniesh pune. Mundohu të sqarosh çdo paqartësi deri në fund të majit, veçanërisht nëse ka çështje ligjore apo të pazgjidhura. Një kompromis është më i shëndetshëm se një konflikt i zgjatur. Dita është aktive dhe premtuese, ndërsa e marta dhe e mërkura do të sjellin edhe më shumë fat.
—
Demi
Po shfaqesh gjithnjë e më racional dhe praktik – dhe nuk mund të jetë ndryshe me Merkurin që ka hyrë në shenjën tënde. Ky tranzit sjell një fazë të begatë dhe me mundësi të shumta. Megjithatë, sot duhet të përballesh me ndikimin e Hënës në kundërshti. Pavarësisht qartësisë mendore dhe projekteve ambicioze, mund të përballesh me njerëz që nuk bashkëpunojnë, ose me vonesa të vogla në planet e tua. Gjërat do të përmirësohen që nesër pasdite. Më në fund ke vendosur të marrësh përgjegjësitë mbi vete dhe të mos u besosh më të tjerëve për arritjen e qëllimeve të tua. Ke pranuar detyra apo zhvendosje që nuk të përfaqësojnë, por tani është koha të tregosh se gjërat kanë ndryshuar dhe dëshiron të ndjekësh rrugën tënde. Reflekto më shumë sot dhe mos qëndro zgjuar deri vonë – trupi yt ka nevojë për pushim.
—
Binjakët
Hapet një fazë aktive për ty, veçanërisht në fushën e ndjenjave. Mund të përjetosh një takim të papritur por shumë pasionant, që të rrit besimin tek dashuria. Krahasuar me muajin prill, tani ke më shumë optimizëm emocional. Venusi dhe Jupiteri ndikojnë në rritjen e karizmës dhe shanseve për sukses profesional – veçanërisht për ata që punojnë të pavarur apo që kanë ide të reja për të zhvilluar. Megjithatë, kujdes: fati kërkon përkushtim. Një horoskop pozitiv është një dhuratë, por edhe një përgjegjësi. Suksesi varet edhe nga fjalët që zgjedhim dhe mënyra si veprojmë. Projektet intime kërkojnë më shumë vëmendje dhe përkushtim sot.
—
Gaforrja
Kjo ditë duhet përqafuar me gëzim, sidomos për punën. Nëse ke kaluar një ndryshim të madh kohët e fundit dhe ke fituar një sfidë, tani ndihesh më i/e fuqishëm/me. Ndjenja se je kthyer në qendër të vëmendjes është e fortë – mos e lër veten pas. Por dashuria paraqitet më e zbehtë. Mund të jesh duke u përpjekur për të ruajtur një lidhje mes vështirësive praktike ose ndoshta po pendohesh për sjellje të tepruara në të kaluarën. Edhe ata që planifikojnë bashkëjetesë apo martesë kanë ende çështje për të zgjidhur: organizim, ekonomi, jetesë. Sidoqoftë, qëndro pozitiv dhe mos u tërhiq nëse ndien një pengesë – Hëna është në anën tënde dhe mund të zgjidhësh shumë çështje. 48 orët e ardhshme janë shumë të rëndësishme për të dëgjuar dhe për t’u dëgjuar.
—
Luani
Si dje, edhe sot është mirë të jesh i kujdesshëm. Ti je kurajoz nga natyra dhe tërhiqesh nga sfidat, por nëse ke konflikte me njerëz që nuk të kuptojnë, shmang përplasjet, sidomos me shenja si Ujori, Demi apo Akrepi. Bëji sytë të flasin – ata janë pasqyra e sinqeritetit tënd. Luani nuk di të gënjejë dhe kjo e bën të dukshëm çdo ndjesi të brendshme. Është moment i mirë për të rregulluar marrëdhëniet ndërpersonale dhe për të përgatitur terrenin për qershorin. Iniciativat e reja do të marrin hov që nga nesër. Sot, nëse ndihesh i lodhur apo pa energji, lejo veten të pushosh.
—
Virgjëresha
Qielli është i hapur dhe premton një javë të mbarë, një periudhë që e ke pritur gjatë. Krahaso si ishe në mars dhe pasiguritë që kishe në prill – sot gjithçka duket më e qartë. Nëse punon i pavarur, ke përjetuar më shumë stres; nëse je punonjës, ndoshta ke pritur ndryshime në kompaninë ku punon. Rëndësi ka që po rimerr rolin tënd dhe po sheh të tashmen me sy më pozitiv. Mos u merr me fajet e së kaluarës, dhe mos u kap pas gjërave që s’ke mundur të realizosh. Me Merkurin që të favorizon, është kohë e mirë për bashkëpunime, marrëveshje apo projekte të reja – edhe nëse fillimisht janë vetëm prova, ato mund të konkretizohen në fund të muajit.
—
Peshorja
Trego veten më proaktive në çështjet profesionale, pasi sot yjet favorizojnë më shumë fushën praktike sesa atë sentimentale. Venusi në një pozicion kritik sjell vështirësi në marrëdhëniet, veçanërisht për ata që janë në një lidhje të gjatë ose në një situatë të paqartë emocionale. Mos e humb besimin tek dashuria: nëse ndjen se ndjenjat kanë ngecur, mos u dorëzo menjëherë. Nëse një ndjenjë ka lindur kohët e fundit, duhet durim dhe vullnet për ta ushqyer. Personi përballë teje mund të jetë i pavendosur, por ndoshta edhe ti nuk dëshiron të nxitohesh. Venusi në kundërshtim nuk do të thotë domosdoshmërisht tradhti, por të kujton të mos u besosh menjëherë të gjithëve. Peshoret me përvojë ose ato që kanë kaluar zhgënjime, për momentin preferojnë më shumë miqësinë sesa një angazhim të thellë.
—
Akrepi
Qielli është i fuqishëm për veprim dhe vendime. Nëse ke nisur një projekt apo ke eksperimentuar me diçka të re, ndoshta duhet të rishikosh rolin tënd brenda tij. Për ata të lindur në fund të tetorit, kundërshtimi i Mërkurit sjell dilema dhe acarime – përplasjet mund të ndodhin edhe brenda familjes. Nëse ke ndjerë mungesë mirënjohjeje nga të tjerët, do ta thuash hapur, madje edhe me ton të fortë. Kujdes me financat, është një periudhë ku duhet të peshohen me kujdes ofertat apo mundësitë e reja. Ndoshta të duhet të vendosësh mes një marrëveshjeje që të sjell fitim dhe një tjetre që nuk të bind. Mërzia ose ndjesia e pasigurisë është e përkohshme – që nga qershori, shumë nga këto dyshime do të treten dhe Jupiteri do të të ndihmojë për t’u kthyer në rrugën e duhur.
—
Shigjetari
Kthehet dëshira për të jetuar më i/e lirë dhe pa shqetësime. Nëse ke udhëtuar apo ke ndryshuar ambient, e ndjen menjëherë lehtësimin. Shigjetarët që ndihen të ngurtësuar nga rutina duhet të gjejnë sërish veten përmes risive dhe lëvizjeve që i largojnë nga stresi i përditshëm. Edhe në punë, gjërat po nisin të ecin më mirë – kjo është një periudhë e mirë për të propozuar ide dhe për të vepruar me guxim. Në dashuri, Venusi të favorizon dhe mund të vijë një moment ku duhet të zgjedhësh mes të kaluarës dhe të ardhmes – sidomos nëse ndodhesh mes dy lidhjesh. Ata që janë në një lidhje të fortë nuk do të heqin dorë nga pasioni, edhe nëse në prill kanë përjetuar tensione apo largësi.
—
Bricjapi
Qielli është përmirësuar dukshëm. Nëse kujton se si ishe të shtunën, e kupton menjëherë se situata ka ndryshuar për mirë. Mërkuri është rikthyer aktiv, dhe dy javët e ardhshme janë vendimtare për të kuptuar se si të veprosh në punë. Financat kërkojnë vëmendje: disa Bricjapë do të kenë takime në bankë, kërkesa apo verifikime të llogarive. Vitin e kaluar ke bërë shpenzime të mëdha ose ke marrë angazhime për banesë apo gjëra të mëdha – tani është koha për të bërë mirë hesapet. Jupiteri të ndihmon në marrëveshje e kontrata, por çdo paqartësi duhet sqaruar para javës së parë të qershorit. Në dashuri, edhe nëse je i dashuruar, duket se po lë disa rezerva – sikur nuk do të zbulosh plotësisht kartat. Në lidhjet e vjetra duhet parë nëse ka shumë distancë emocionale.
—
Ujori
Me hyrjen e re të Mërkurit, po vë në dyshim projektet e mëparshme. Nëse ke pasur probleme financiare, është koha të vendosësh një plan për t’i zgjidhur ato – ndoshta edhe duke ulur shpenzimet. Shumë Ujorë ndihen të shqetësuar, sepse nuk duan të kthehen në rutinën e dikurshme. Dëshira për ndryshim dhe refuzimi për të vazhduar me një rrugë që i streson i shtyn drejt vendimeve të mëdha. Por kujdes: fundi i muajit kërkon stabilitet financiar, kështu që jo të gjithë mund ta përballojnë një vendim të rrezikshëm. Mërkuri nuk të mbron në këtë moment, ndaj mbro mirë pasuritë e tua. Në dashuri, Venusi të mbështet – ndjenjat që lindin tani, sidomos për të rinjtë, janë të forta dhe intriguese.
—
Peshqit
Fokusi kryesor sot është puna dhe objektivat afatgjata. Jupiteri do të jetë një aleat shumë i fortë nga muaji qershor. Deri atëherë, duhet të sqarosh drejtimin që dëshiron të marrësh dhe ndoshta të ndryshosh disa marrëdhënie që nuk po funksionojnë më. Edhe në dashuri, nëse ka dikush që të intereson dhe dëshiron të jetoni bashkë apo të ripërtërini pasionin, mos e shty këtë mundësi. Nëse je i hapur ndaj ideve të reja, do të të jetë më e lehtë të ndryshosh bashkëpunime apo rrjetin e kontakteve. Kujdes me shpenzimet – ndonjëherë, kur ndihesh bosh ose i tensionuar, blen gjëra që nuk të shërbejnë për gjatë. Kjo mund të jetë një mënyrë për të kompensuar ndjesi të brendshme, por është më mirë të kursesh dhe të gjesh forma më të qëndrueshme për të përmirësuar gjendjen shpirtërore. /noa.al
