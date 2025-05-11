Susan Miller: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes ditën e hënë, 12 maj 2025

Një ditë e ndikuar fuqishëm nga Hëna e Plotë, ku emocionet, ndjeshmëria dhe vendimet e papritura do të jenë në qendër të vëmendjes.
Ndërsa disa shenja do të përballen me mundësi për çlirime të mëdha, të tjera do të duhet të ecin me kujdes për të shmangur tensionet dhe vendimet e gabuara.
Shenjat më me fat të ditës
1. Virgjëresha
Sot gjithçka mund të marrë një kthesë të papritur e ndriçuese. Hëna e Plotë e mbështetur nga Urani sjell zbulime befasuese dhe përvoja që ndryshojnë mënyrën si e shikon botën. Një udhëtim, një takim ose një lajm mund të të hapë horizonte të reja mendore dhe shpirtërore.
2. Peshqit
Kjo është dita e përfundimeve të mëdha dhe fillimeve të reja. Një projekt i rëndësishëm, një proces ligjor apo një udhëtim i gjatë merr formë përfundimtare. Hëna e Plotë të ndihmon të lësh pas të shkuarën dhe të përgatitesh për një kapitull të ri më kuptimplotë.
3. Dashi
Mund të marrësh një vendim financiar që të çliron nga një barrë. Hëna në aspekt me Uranin të ndihmon të largosh pasiguritë dhe të ndërtosh një bazë më të fortë ekonomike – për sa kohë që nuk vepron i nxituar. Konsultimi me një këshilltar do ta bëjë këtë ditë të suksesshme.
—
Shenjat që duhet të kenë kujdes
1. Akrepi
Ndikimi i Hënës së Plotë në shenjën tënde dhe përballja me Uranin mund të sjellë ndjeshmëri të lartë në marrëdhënie. Një lidhje e rëndësishme mund të vihet në provë. Mos reago me impuls – ndoshta gjithçka mund të rregullohet brenda disa ditësh.
2. Peshorja
Hëna në sektorin tënd të të ardhurave mund të sjellë një tronditje financiare. Një lajm nga një partner mund të kërkojë vendim të menjëhershëm. Shmang nxitimin dhe mos ndërmerr rreziqe ekonomike pa analizë të thelluar.
3. Ujori
Sot mund të ndjesh tension në lidhje me reputacionin ose drejtimin tënd në jetë. Mund të ndodhë një ndarje apo ndryshim që të detyron të rikonsiderosh rrugën tënde. Mbaje qetësinë dhe mos merr vendime të nxituara që mund të ndryshojnë rrënjësisht kursin tënd. /noa.al
Horoskopi ditor nga Susan Miller – E hënë, 12 maj 2025. Të 12 shenjat zodiakale
Horoskopi javor nga Susan Miller, 12 deri 18 Maj 2025: Një javë që ndriçohet nga hëna e plotë dhe nga takimi magjik i Diellit me Uranin: surpriza, pasion dhe vendime që ndryshojnë rrjedhën e jetës
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd