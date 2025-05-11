Horoskopi ditor nga Susan Miller – E hënë, 12 maj 2025. Të 12 shenjat zodiakale

Në një ditë të mbushur me ndjeshmëri dhe lëvizje të forta planetare, Hëna e Plotë ndikon thellë në ndjenjat tona, marrëdhëniet dhe vendimet financiare. Ja si ndikon kjo ditë tek 6 shenjat e para të zodiakut:
Dashi 21 Mars – 19 Prill
Këtë të hënë 12 Maj mund të ndjesh një shtysë për të likuiduar dividentët e aksioneve apo për të ndërprerë një marrëveshje sigurimi, për shkak të ndikimeve të forta në një nga shtëpitë e tua financiare. Ndikimi i Hënës në bashkëveprim me Uranin mund të të nxitë të shtosh pasuritë dhe të heqësh barrët e panevojshme. Edhe pse kjo mund të jetë një lëvizje e mençur, duhet të veprosh me kujdes. Klima ekonomike e trazuar në shumë vende kërkon këshillim nga një ekspert financiar – mos merr vendime të nxituara që mund të pendohesh më pas.
Demi 20 Prill – 20 Maj
Emocionet mund të jenë të shtuara sot, ndërsa Hëna e Plotë vë në qendër një çështje shumë personale. Nëse kjo lunacion ka në thelb një marrëdhënie, ndjenjat mund të arrijnë pikën kulmore. Mund të ndihesh veçanërisht i ndjeshëm nëse ekziston një pabarazi midis objektivave të tua personale dhe lidhjes me partnerin. Nëse ke përfshirë veten në një situatë romantike apo biznesi, mos merr vendime të ngutshme – mund të mos ketë rrugë kthimi.
Binjakët 21 Maj – 20 Qershor
Një grua në ambientin e punës – kolege apo punonjëse – mund të largohet sot, një zhvillim që bie në sy nën ndikimin e Hënës së Plotë. Ajo mund të ndihet e thirrur nga Plutoni për të ndjekur qëllime të reja, ose thjesht të mos ndjejë më përmbushje në detyrat e saj. Largimi i saj mund të të detyrojë të reagosh shpejt për ta zëvendësuar, por nuk do të jetë e lehtë. Kërko një person me kualifikimet, karakterin dhe përkushtimin e duhur për rolin që ka mbetur bosh.
Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik
Ndjeshmëria jote është më e lartë se zakonisht sot. Si shenjë që drejtohet nga Hëna, çdo lunacion të ndikon më shumë se të tjerët. Kjo Hënë e Plotë në shenjën ujore të Akrepit, përballë Uranit, mund të sjellë ndjesi përçarjeje. Mund të përjetosh një përzierje gëzimi dhe trishtimi – ndoshta për largimin e një fëmije që diplomon e largohet nga shtëpia, apo për ndryshimin e marrëdhënies me një mike të afërt. Është një ditë që prek thellë zemrën.
Luani 23 Korrik – 22 Gusht
Çështjet e shtëpisë dhe familjes marrin vëmendje të veçantë sot. Nën dritën e Hënës së Plotë, disa ndjenja mund të dalin në pah fuqishëm. Mund të reflektosh mbi kujtime të fëmijërisë – apo plagë – për të kuptuar më mirë se si të kanë formuar. Ndjenja e sigurisë mund të vihet në provë. Ky është një moment i mirë për të thelluar kuptimin tënd se çfarë të bën të ndihesh i sigurt – ndoshta financiarisht, por edhe emocionalisht.
Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator
Ngjarje të pazakonta mund të ndodhin sot, pasi Hëna e Plotë ndikohet fuqishëm nga Urani. Zbulime befasuese, lajme të çuditshme dhe kthesa të papritura gjatë udhëtimeve jashtë vendit janë të gjitha të mundshme. Këto përvoja mund të të prekin personalisht dhe të ndryshojnë mënyrën se si e sheh botën. Çfarëdo që të ndodhë, ka shumë gjasa që të mos e shohësh më realitetin me të njëjtat sy. Është një ditë që sjell zhvillim të thellë dhe përmbushje përmes ndryshimit.
Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor
Sot emocionet tuaja janë të lidhura fort me gjithçka që po ndodh. Hëna e Plotë në Shigjetar ndikon shtëpinë tuaj të të ardhurave të fituara. Si Hëna ashtu edhe shenja e Akrepit janë të ndjeshme, prandaj diçka që vlerëson shumë mund të arrijë në një pikë kthese. Nëse ndodh kështu, vendimet nuk mund të shtyhen. Me Uranin përballë, një lajm befasues financiar nga një partner mund të kërkojë reagim të menjëhershëm. Mund të jetë koha për të krijuar një burim të ri të ardhurash ose për të shlyer një borxh të madh.
Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor
Surprizat mund të ndihen sikur dalin nga hiçi, por në të vërtetë ndryshimi ka kohë që është në horizont. Me Hënën e Plotë në shenjën tuaj, mund të ndiheni jashtëzakonisht të ndjeshëm në marrëdhënie. Urani, planeti i paparashikueshmërisë, mund të sjellë një energji ndarjeje gjatë kësaj periudhe. Një marrëdhënie kyçe mund të duket sikur po shkon drejt dështimit, por mos reagoni menjëherë – ndoshta ka akoma shpresë për pajtim brenda javës.
Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor
Gjithçka që ke shtyrë emocionalisht mund të ngrihet në sipërfaqe sot. Edhe pse mund të mos ketë ngjarje të mëdha të dukshme, do t’i ndjesh ato thellë. Hëna e Plotë në Akrep ndikon shtëpinë tënde të nëndërgjegjes, dhe kjo do të bëjë që kjo ditë të jetë e ngarkuar emocionalisht. Megjithatë, përmes kësaj përvoje mund të ndodhin çlirime të fuqishme. Mos ngurro të kërkosh ndihmën e një profesionisti për të përpunuar gjithçka.
Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar
Një mik i ngushtë mund të të zërë në befasi. Për shkak të Hënës së Plotë, me shumë gjasë bëhet fjalë për një grua, dhe ajo mund të ndajë me ty një lajm surprizues. Mund të jetë fejesë, martesë, lindje fëmije apo një ndryshim tjetër i madh. Falë Uranit, duket se ky lajm ka një nuancë të ëmbël dhe të hidhur – edhe pse emocionues, do të ndryshojë natyrën e marrëdhënies tuaj.
Ujori 20 Janar – 18 Shkurt
Sot mund të ndjesh tension, pasi Hëna e Plotë ndriçon sektorin e reputacionit dhe drejtimit të jetës. Mund të ndodhë një ndryshim në rrethin shoqëror apo në një marrëdhënie – nëse është pozitiv apo negativ varet nga harta jote personale. Kombinimi i Hënës me Uranin sugjeron një ndarje të mundshme. Mund të jetë një ndryshim karriere që të shtyn të shpërngulesh, ose një zhvillim romantik që ndikon në vendbanimin tënd.
Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars
Mundësitë janë të shumta. Ndoshta je drejt përfundimit të një udhëtimi – qoftë mendor apo fizik – dhe çdo gjë është në prag të ndryshimit. Po ashtu, mund të marrësh lajme rreth një çështjeje ligjore ku ke luftuar me vendosmëri, e cila tani mbyllet ose sjell një fakt tronditës gjatë procesit. Por nuk është vetëm ligji në lojë – Hëna e Plotë mund të shënojë edhe përfundimin e përgatitjeve për botimin e një libri ose nisjen e një projekti të madh jashtë vendit. /noa.al
