Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
REZULTATET E PARA/ QV 3759 në Pustec: PD-ASHM 52 vota, PS 130
Transmetuar më 11-05-2025, 22:04

Kanë dalë rezultatet e para edhe nga votimi i zakonshëm.

Në bashkinë e Pustecit ka filluar procesi i numërimit të votave për zgjedhjet e 11 majit 2025.

Sakaq kanë dalë të dhënat e kutisë së parë të votimit, në qendrën e votimit 3759/00.

Partia Socialiste ka marrë 130 vota, ndërsa Partia Demokratike – ASHM ka marrë 52 vota.

Partia Mundësia 3

Aleanca Kombëtare Shqiptare 1

Lëvizja Bashkë 1

Nisma Shqipëria Bëhet 1

PD 52

PS 130

/NOA.AL

Dalin rezultatet e para, sa vota kanë marrë PD dhe PS

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...