REZULTATET E PARA/ QV 3759 në Pustec: PD-ASHM 52 vota, PS 130

Kanë dalë rezultatet e para edhe nga votimi i zakonshëm.
Në bashkinë e Pustecit ka filluar procesi i numërimit të votave për zgjedhjet e 11 majit 2025.
Sakaq kanë dalë të dhënat e kutisë së parë të votimit, në qendrën e votimit 3759/00.
Partia Socialiste ka marrë 130 vota, ndërsa Partia Demokratike – ASHM ka marrë 52 vota.
Partia Mundësia 3
Aleanca Kombëtare Shqiptare 1
Lëvizja Bashkë 1
Nisma Shqipëria Bëhet 1
PD 52
PS 130
/NOA.AL
