Dalin rezultatet e para, sa vota kanë marrë PD dhe PS

Kanë dalë rezultatet e para nga qendrat e votimit të Njësisë nr 10 në Tiranë dhe në Vorë dhe në disa prej tyre dominon me vota Partia Demokratike dhe në disa të tjera Partia Socialiste, raporton noa.al e cila analizon rezultatet nga disa qendra votimi.
Nga përpunimi i fletëve të rezultateve të votimit të 11 majit 2025 në qendrat që kanë dalë, kemi një pamje të qartë të garës në disa zona të Tiranës.
Në 4 qendra votimi të Vorës kryeson koalicioni opozitar. Në total PD-ASHM kanë siguruar 522 vota. Ndërsa Partia Socialiste ka marrë 501 vota.
Qendra e votimit: 2037
PD-ASHM – 111
PS – 87
Qendra e Votimit: 2038
PD-ASHM – 106
PS – 74
Qendra e Votimit: 2038/01
PD-ASHM – 129 vota PS – 68 vota
Qendra e Votimit: 1558
PD-ASHM – 42 vota
PS – 124 vota
Qendra e Votimit: 1301
PD-ASHM – 35 vota PS – 85 vota
Qendra e Votimit: 2037.01
PD-ASHM – 99 vota
PS – 63 vota
Përditësim direkt
Ja një përmbledhje kryesore e rezultateve të dala nga to:
REZULTATET PARAPRAKE NË DISA QENDRA VOTIMI NË TIRANË (ZAZ 27, E TË TJERA)
Koalicioni PD-ASHM (Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore)
Ka shënuar rezultate të larta në disa qendra:
Kandidati Eduart Çapa me deri në 54 vota në disa qendra.
Petrit Gjorgjaj, Asllan Dogjani, Altin Goxhaj dhe Adriana Kalaja kanë marrë vota të dukshme në disa zona.
Totalet për PD-ASHM në disa qendra variojnë nga 35 deri në 129 vota.
Partia Socialiste (PS)
Ka pasur gjithashtu rezultate të konsiderueshme, por në disa qendra duket më e dobët se koalicioni opozitar:
Kejsi Elezi me deri në 75 vota në një qendër.
Endrit Braimllari, Blendi Gonxhja, Sofika Lleshi, Pandeli Majko dhe Anila Denaj shfaqen me vota të shpërndara.
Totalet për PS variojnë nga 31 deri në 124 vota në qendrat e analizuara.
Parti dhe koalicione të tjera
Partia MUNDËSIA, NISMA-SHB, PSD dhe KEA (Koalicioni Euroatlantik) kanë fituar vota sporadike.
KEA ka rezultuar e fortë në disa qendra me deri në 68 vota për Armend Gjana.
—
Nga fletët e raportit të votimit që analizuam, vërehet një garë e ngushtë mes PS-së dhe koalicionit PD-ASHM në disa qendra të Tiranës. Ka zona ku opozita ka fituar dukshëm më shumë vota, ndërsa në disa të tjera, socialistët ruajnë epërsinë përmes kandidaturave të njohura. /noa.al
