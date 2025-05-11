Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
REZULTATET E PARA/ QV 2038 në Tiranë: PD-ASHM 129 vota, PS 68
Transmetuar më 11-05-2025, 21:42

Rezultatet e para të votimit kanë dalë nga disa qendra votimi dhe në atë numër 2038 të ZAZ 27, 129 vota i ka marrë PD-ASHM dhe PS 68 vota, raporton noa.al.

Lëvizja Bashkë ka marrë 2 vota, kurse Mundësia 1 votë.

Dalin rezultatet e para, sa vota kanë marrë PD dhe PS

