REZULTATET E PARA/ QV 2038 në Tiranë: PD-ASHM 129 vota, PS 68

Transmetuar më 11-05-2025, 21:42
Rezultatet e para të votimit kanë dalë nga disa qendra votimi dhe në atë numër 2038 të ZAZ 27, 129 vota i ka marrë PD-ASHM dhe PS 68 vota, raporton noa.al.
Lëvizja Bashkë ka marrë 2 vota, kurse Mundësia 1 votë.
