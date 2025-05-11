REZULTATET E PARA/ QV 1561 në Tiranë: PS 85 vota, PD-ASHM 35 vota

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-05-2025, 21:18
Rezultatet e para të votimit kanë dalë nga disa qendra votimi dhe në atë numër 1561 të ZAZ 27, 35 vota i ka marrë PD-ASHM dhe PS 85 vota, raporton noa.al.
Lëvizja Bashkë ka marrë 2 vota, Shqipëria Bëhet 1 votë.
