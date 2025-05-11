3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes sot, e diel 11 Maj sipas Susan Miller

Dita e Nënës ndriçohet nga butësia e Venusit dhe Neptunit: një ditë për përqafime, ndjeshmëri dhe lidhje të thella. Cilat shenja ndriçohen më shumë nga kjo atmosferë qiellore?
Kjo e diel është e mbushur me ndjenja të buta dhe thellësi emocionale, në sajë të bashkëpunimit të Venusit me Neptunin.
Është një ditë për të thënë “të dua”, për të falur dhe për të ndjerë ngrohtësinë e lidhjeve më të dashura.
Ja cilat shenja përfitojnë më shumë dhe cilat duhet të tregojnë kujdes:
Shenjat më me fat sot
1. Dashi
Me Venusin dhe Neptunin në shenjën tënde, ke në dorë një ditë të mbushur me dashuri, qetësi dhe përqafime që të mbushin shpirtin. Lidhjet me të dashurit janë më të thella se zakonisht dhe ndjeshmëria jote të afron edhe më shumë me ata që do.
2. Peshorja
Marrëdhëniet janë në plan të parë dhe shkëlqejnë nga butësia dhe ndjeshmëria. Është dita perfekte për t’u afruar me partnerin apo me një mik të ngushtë. Komunikimi emocional është i fortë dhe çdo gjest i vogël ka peshë të madhe.
3. Gaforrja
Emocionet janë të pastra dhe të forta, sidomos në rrethin familjar. Mund të marrësh një shenjë dashurie, një kujtim të çmuar apo një ndjesi që të mbush shpirtin. Lidhja me trashëgiminë familjare ose me një figurë të rëndësishme është shumë e theksuar.
—
Shenjat që duhet të kenë kujdes sot
1. Shigjetari
Edhe pse dita është e ngrohtë në pamje të parë, mund të ndjesh lodhje emocionale ose nostalgji të thellë. Mund të kesh nevojë për pak më shumë qetësi dhe për të qëndruar me veten. Mos e tepro me aktivitetet – shpirti yt ka nevojë për ngadalësim.
2. Akrepi Mund të ndjesh valë emocionesh që të përplasen brenda vetes, veçanërisht nëse ka çështje të papërfunduara në dashuri apo në marrëdhëniet familjare. Mos u mundo të kontrollosh gjithçka – lër ndjenjat të rrjedhin pa frikë.
3. Ujori
Dita nis me ndjeshmëri, por edhe me pak tension të brendshëm që mund ta kalosh te të tjerët. Ki kujdes me fjalët, sepse edhe më e vogla mund të shkaktojë keqkuptime. Më mirë heshtje e ngrohtë sesa fjalë të nxituara.
Horoskopi ditor nga Susan Miller, e diel 11 Maj 2025: Yjet për secilën shenjë në këtë të diel të Ditës së Nënës
