Horoskopi ditor nga Susan Miller, e diel 11 Maj 2025: Yjet për secilën shenjë në këtë të diel të Ditës së Nënës

Një ditë për butësi, mirënjohje dhe përqafime: Hëna, Venusi dhe Neptuni sjellin një atmosferë emocionale dhe lidhje të forta me ata që dashurojmë
Kjo e diel vjen me një atmosferë të butë dhe ndjeshmëri të theksuar, prej ndikimit të Venusit dhe Neptunit, që ndodhen në pozicione të favorshme për shumë shenja.
Është një ditë për përqafime familjare, emocione të buta dhe ndjenja dashurie që lulëzojnë.
E diela e 11 majit 2025 është një ditë e veçantë për shumë njerëz, veçanërisht për ata që jetojnë në Shtetet e Bashkuara, ku kremtohet Dita e Nënës.
Në këtë Ditë të Nënës, lidhjet me familjen dhe të dashurit mund të sjellin kujtime të paharrueshme. Kjo është një ditë për të treguar dashuri, për të qëndruar pranë njerëzve që duam dhe për të ndarë kujtime të ngrohta që na ushqejnë shpirtin.
Dashi
Sot është një ditë për të qëndruar pranë familjes dhe për të ndarë ndjenja të thella me ata që të kanë mbështetur gjithmonë. Venusi dhe Neptuni, të vendosur në shenjën tënde, krijojnë një atmosferë të ëmbël që mund të sjellë emocione të fuqishme dhe përqafime të sinqerta. Çdo gjest i vogël sot mund të bëhet një kujtim i madh. Ndjenjat për nënën, për motrat, për partneren – çdo lidhje që ka dashuri brenda – sot ka një shans të ndritë dhe të shërohet.
Demi
Ndjeshmëria e sotme është e thellë dhe përshkon shpirtin tënd në heshtje. Me Venusin dhe Neptunin që ndriçojnë zonën e nënndërgjegjes tënde, mund të ndjesh mall, mirënjohje apo nevojën për reflektim të brendshëm. Mund të jetë dita e duhur për të falur, për të kujtuar një nënë që s’është më fizikisht pranë, apo për të ndjerë lidhje të reja me figura të dashura. Është gjithashtu një moment shumë i mirë për të qëndruar me të dashurit, në qetësi dhe ngrohtësi shpirtërore.
Binjakët
Sot zemra jote kërkon praninë e miqve dhe të atyre që ndajnë gëzimin me ty. Me Venusin dhe Neptunin në shtëpinë e miqësive, kjo ditë është ideale për mbledhje të këndshme, dhurata simbolike dhe kujtime të paharrueshme. Nëse nuk je pranë familjes, mund ta gjesh atë ndjesi familjare tek rrethi yt shoqëror. Lidhjet miqësore sot mund të kenë një intensitet të veçantë – mjafton një fjalë e ngrohtë për të prekur thellë zemrën e dikujt.
Gaforrja
Kjo është një ditë e mbushur me emocione që të ndriçojnë nga brenda. Me fokusin e qiellit tek karriera, ndoshta merr një telefonatë, një falënderim, apo një shenjë vlerësimi që të mbush me krenari. Në të njëjtën kohë, mund të përjetosh edhe një ndjenjë të thellë lidhjeje me trashëgiminë familjare. Është dita e duhur për të nderuar nënën tënde, për të thënë “faleminderit” dhe për të shprehur ndjenjat me zë të lartë. Gjithçka që thua sot ka peshë.
Luani
Kjo ditë të nxit të shikosh përtej horizontit të zakonshëm. Ëndrrat, dëshirat, kujtimet, gjithçka ndjehet më e thellë. Me Venusin dhe Neptunin që ndriçojnë zonën e shpirtit tënd, mund të ndjesh një lidhje të veçantë me trashëgiminë shpirtërore apo me kujtime të largëta. Nëse ke mundësi të udhëtosh apo të bësh diçka ndryshe, ajo përvojë do të mbetet gjatë në kujtesën tënde. Dita e Nënës të fton të ndash urtësinë dhe kujtimet me ata që dashuron.
Virgjëresha
Kjo e diel ka një energji të thellë dhe emocionuese për ty. Venus dhe Neptun ndriçojnë zonën e lidhjeve të thella emocionale – marrëdhëniet intime, partneritetet, por edhe kujtimet me njerëz që kanë lënë gjurmë në zemrën tënde. Një moment intimiteti, një bisedë e sinqertë, apo një dhuratë që vjen nga zemra mund të bëhet përjetësisht e paharrueshme. Është një ditë për të dhuruar butësi dhe për të pranuar dashurinë që të ofrohet.
Peshorja
Sot mund të përjetosh afrim të madh me njerëzit më të rëndësishëm për ty. Me Venusin dhe Neptunin në shtëpinë e partneritetit, marrëdhëniet janë të mbushura me ndjeshmëri dhe përkujdesje. Mund të ndjesh një ndriçim të ri në një lidhje ekzistuese ose të krijosh një lidhje të thellë me dikë që ka qenë aty, por jo kaq pranë. Dita e Nënës të fton të krijosh kujtime me të dashurit përmes gjestesh të thjeshta, por të ndjera.
Akrepi
E diela sjell një ndjesi të bukur paqeje, sidomos në mjedisin e shtëpisë apo përmes ritualeve të përditshme. Venus dhe Neptun ndriçojnë zonën e shërbimit dhe përkujdesjes. Mund të ndjesh kënaqësi duke bërë diçka për të tjerët: një vakt i përgatitur me dashuri, një përkujdesje për dikë të afërt, apo edhe për veten. Dita e sotme ka aromë të pastër dashurie përmes veprave konkrete.
Shigjetari
Qielli i sotëm të fton të shprehesh, të dashurosh dhe të ndjesh gëzimin e thjeshtë të jetës. Me Venusin dhe Neptunin në shtëpinë e dashurisë dhe krijimtarisë, kjo mund të jetë një nga ditët më të ngrohta emocionalisht të këtij muaji. Nëse ke fëmijë, një moment i veçantë me ta do të lërë gjurmë. Në dashuri, edhe një përqafim i thjeshtë ka vlerë të madhe sot. Jep dashuri pa kushte – do të ta kthejnë shumëfish.
Bricjapi
Fokusi yt sot është shtëpia dhe familja. Me Venusin dhe Neptunin që ndriçojnë këtë zonë, mund të përjetosh emocione të thella që lidhen me rrënjët e tua, me marrëdhëniet familjare apo me kujtimet nga fëmijëria. Një bisedë me një prind apo një gjest simbolik do të ketë efekt të fuqishëm emocional. Është dita ideale për të qëndruar pranë atyre që të kanë formuar si njeri. Fjalët “të dua” sot thuhen më ngadalë, por ndihen më thellë.
Ujori
Fjalët kanë fuqi të veçantë sot, sidomos kur thuhen nga zemra. Me Venusin dhe Neptunin në shtëpinë e komunikimit, çdo mesazh, kartolinë, telefonatë apo përqafim mund të bëhet kujtim për gjithë jetën. Nëse ke një mesazh për të dhënë, sot është dita për ta thënë me dashuri. Mund të shkruash një letër, një poezi, apo thjesht t’u tregosh të dashurve sa shumë i çmon. Fjalët e tua sot kanë dritë brenda.
Peshqit
Dita e sotme është ideale për t’i bërë qejfin vetes dhe atyre që do. Me Venusin dhe Neptunin që ndriçojnë shtëpinë tënde të të ardhurave dhe kënaqësive, mund të ndjesh dëshirën për të blerë një dhuratë për vete apo për nënën, për të përgatitur diçka të shijshme, apo për të ndarë diçka që të ngjall gëzim. Ky është një përkujtim se dashuria shprehet edhe përmes gjesteve materiale – kur vijnë nga zemra. Ndaj, jeto me shpirt këtë ditë të ëmbël. /noa.al
