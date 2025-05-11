Paolo Fox: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes sot – E diel 11 maj 2025

Energjitë e yjeve ndriçojnë rrugën e disave dhe sfidojnë të tjerë: çfarë thotë horoskopi i Paolo Fox për këtë të diel?
Kjo e dielë sjell ndryshime të ndjeshme në atmosferën astrologjike për shumë shenja.
Disa ndihen më të fuqishëm, të mbështetur nga kombinime planetare pozitive dhe të gatshëm për të marrë në dorë fatin e tyre, ndërsa të tjerë përballen me reflektime të thella, sfida emocionale dhe nevojën për qartësi.
Paolo Fox për 11 majin 2025, ka këtë përzgjedhje të 3 shenjave më me fat dhe 3 që duhet të ecin me kujdes sot:
Shenjat më me fat sot
1. Dashi
Energjia e kthyer me forcë për shkak të ndikimit të Merkurit, Venusit dhe Marsit të vendosur mirë në qiellin tënd, të jep fuqi për të zgjidhur çështje të rëndësishme, si në punë ashtu edhe në dashuri. Një ditë për veprime të guximshme, për rikthim të vetëbesimit dhe për të forcuar lidhjet që mund të të ndihmojnë në suksesin profesional.
2. Virgjëresha
Një valë e re e qartësisë dhe ideve të ndritura vjen në jetën tënde. Projeketet fillojnë të marrin formë dhe nga nesër, gjithçka do të lëvizë më shpejt. Edhe në dashuri, një ngrohtësi e re rikthehet. Ke përpara një fazë të artë, ku punët dhe ndjenjat mund të ecin paralelisht dhe harmonikisht.
3. Shigjetari
Optimizmi yt natyral forcohet nga pozicionet e favorshme të Venusit dhe Marsit. Edhe pse je ende në pritje të disa zhvillimeve konkrete, gjithçka shkon drejt qartësisë. Kjo ditë të nxit të ëndërrosh dhe të projektosh të ardhmen, ndërsa nga qershori, yjet do të të japin dritën jeshile për ta bërë realitet atë që dëshiron.
Shenjat që duhet të kenë kujdes sot
1. Luani
Me një ekonomi që kërkon rishikim dhe tensione në marrëdhëniet personale, kjo ditë mund të sjellë lodhje emocionale. Kujdes nga reagimet e nxituara dhe përpiqu të ruash qetësinë në përballje me të tjerët. Kjo e dielë kërkon më shumë durim se zakonisht.
2. Ujori
Një Hënë e rënduar sjell mendime të shumta dhe një ndjesi lodhjeje që të pengon të shprehesh lirisht. Mos i transmeto të tjerëve pasiguritë e tua dhe përpiqu të mos izolohesh. Kërko dialog, por mos bëj hapa të mëdha derisa të ndjesh qartësi të brendshme.
3. Peshorja
Edhe pse qielli hapet disi, betejat e brendshme vazhdojnë. Ke ende ndjenja të pashprehura, ndoshta edhe plagë nga e kaluara që ndikojnë në marrëdhëniet aktuale. Kjo është një ditë për introspeksion, jo për veprime të mëdha. Kujdes me pritshmëritë që ke ndaj të tjerëve dhe mos i neglizho sinjalet që vijnë nga brenda vetes. /noa.al
