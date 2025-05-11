Horoskopi i Paolo Fox, e diel 11 maj 2025: Pasqyra ditore e yjeve për dashurinë, punën dhe fatin për çdo shenjë

Çdo ditë mbart një frymë të re dhe e diela e 11 majit vjen me energji të veçanta për të gjithë të lindurit e zodiakut.
Me ndikimin e fortë të Merkurit, Venusit dhe pozicioneve dinamike të Marsit dhe Hënës, shumë do të ndjejnë ndryshime në marrëdhënie, në plane profesionale dhe në përballjen me veten.
Më poshtë gjeni parashikimin e plotë për çdo shenjë:
Dashi
Kjo periudhë shënon një rilindje të rëndësishme për ty. Me ndikimin e fortë të Merkurit dhe Venusit në qiell, por edhe me mbështetjen energjike të Marsit, je i rrethuar nga një atmosferë që të ngacmon dhe të motivon. Është koha e duhur për të trajtuar çështje të lëna pas dore, sidomos në fushën ligjore apo kontestuese. Hëna nuk është më përballë teje, ndaj pakënaqësitë që kishe ditët e fundit tani fillojnë të shuhen. Nëse je në një marrëdhënie që nuk të jep siguri, mund të ndjesh tundimin për të kërkuar dashuri diku tjetër, por duhet të qëndrosh i kthjellët. Kujdes me keqkuptimet! Në punë do të ndjesh një hov të ri dhe disa projekte të mëparshme mund të marrin jetë sërish. Mos i nënvlerëso lidhjet që ke krijuar me njerëzit – do jenë çelësi i suksesit tënd.
—
Demi
Hyrja e Mërkurit në shenjën tënde sjell një frymë të re, më të kthjellët dhe kritike, e cila do të të ndihmojë të dallosh me qartësi kush e meriton vendin në jetën tënde dhe kush jo. Nuk ke më durim për marrëdhënie sipërfaqësore, dhe je gati të marrësh vendime të forta – edhe nëse do të thotë të largohesh nga një rreth që nuk të ka vlerësuar sa duhet. Nuk është më koha për të qenë i duruar me ata që të kanë marrë për të mirëqenë. Brenda teje zgjohen impulse krijuese dhe revolucionare që të shtyjnë përpara. Miqësitë dhe lidhjet që të kanë lodhur tani do t’i lësh pas, për t’iu kushtuar plotësisht vetes dhe qëllimeve të tua. Mos ki frikë të ndjekësh instinktin – ai do të të çojë në drejtimin e duhur.
—
Binjakët
Kjo e dielë sjell një frymë të ngrohtë dhe më të kthjellët në fushën e ndjenjave. Në krahasim me prillin, ku ndiheshe më i turbulluar emocionalisht, tani ndjen një kthjellim dhe një dëshirë të thellë për të dashuruar sërish. Kush ka kaluar një ndarje, mund të ndjejë çlirim, sepse më në fund ka lënë pas një peshë të rëndë. Për ata që sapo kanë filluar një histori dashurie, është e rëndësishme të mos idealizojnë partnerin. Dallimet dhe papërsosmëritë do të dalin me kohën – ndaj duhet durim dhe mirëkuptim. Në planin praktik, ka vendime të rëndësishme që duhen marrë në punë. Kujdes të mos nxitohesh! Ke kohë deri më 9 qershor për të vepruar në mënyrë të zgjuar dhe të planifikuar. Shpreh ndjenjat dhe planet me qartësi dhe do shohësh që gjithçka fillon të rrjedhë më natyrshëm.
—
Gaforrja
Pas një të shtune të rënduar, Hëna kthehet pozitive dhe sjell një dritë shprese. Por Venus ende mbetet disonant, veçanërisht për ata që nuk kanë zgjidhur ende plagët e së kaluarës. Nëse je ndarë kohët e fundit ose ndjen pasiguri në dashuri, është momenti të pyesësh veten se çfarë kërkon me të vërtetë. Nga fundi i majit, falë Jupiterit, do të hapen mundësi të mëdha për jetën në çift apo bashkëjetesën. Por për momentin, përqendrohu në detaje – sidomos në planifikimet, marrëveshjet apo financat. Disa shqetësime që të duken të pamundura për t’u zgjidhur, do të zhduken nga qershori. Sot është një ditë ku ndjeshmëria jote mund të bëhet një forcë, nëse arrin të shprehesh me sinqeritet dhe pa frikë.
—
Luani
Kjo ditë mund të sjellë tensione, veçanërisht në aspektin ekonomik dhe atë familjar. Kalimi i ri i Merkurit të bën më të ndjeshëm ndaj shpenzimeve, projekteve të mbetura pezull apo debateve për menaxhimin e burimeve. Kjo mund të ndikojë edhe në humorin tënd, ndaj është thelbësore të mos biesh pre e provokimeve. Përpiqu të ruash qetësinë dhe të mos e teprosh me reagimet. Në dashuri, ndoshta ndihesh i zhgënjyer apo i lodhur nga disa pritshmëri të paqarta. Por kjo e dielë të fton të kërkosh sërish emocionin e sfidës – një përqafim i thjeshtë, një fjalë e ngrohtë, mund të bëjnë diferencën. Më shumë sesa ide të mëdha, tani ke nevojë për veprime të vogla, por të qëndrueshme.
—
Virgjëresha
Sot fillon një fazë më e ndriçuar për ty, si në shpirt, ashtu edhe në realitetin e përditshëm. Me Hënën dhe Merkurin që të mbështesin fuqishëm, është koha për të bërë plane, për të menduar për të ardhmen dhe për të hedhur bazat e projekteve të rëndësishme. Që nga pjesa e dytë e majit, energjia dhe qartësia që të kanë munguar më parë, do të fillojnë të kthehen. Nga e hëna nis një cikël i ri nismash dhe zhvillimesh që mund të të emocionojë, sidomos në fushën e punës, ku ndryshime të mëdha janë në horizont. Edhe dashuria fillon të marrë ritmin e duhur, pas një periudhe të ftohtë. Ruaj një ekuilibër të shëndetshëm mes karrierës dhe jetës private dhe mos hezito të ndash ëndrrat me të tjerët – mund të gjesh mbështetje atje ku nuk e prisje.
—
Peshorja
Turbullirat emocionale shpesh krijojnë probleme që vijnë nga brenda vetes. Ti je një shpirt i ndjeshëm dhe kjo bën që herë pas here çdo gjë të duket e lehtë, e herë shumë e vështirë. Tani është koha për të investuar tek vetëvlerësimi yt. Me Merkurin që nuk është më përballë, arsyetimi bëhet më i kthjellët. Nëse ndihesh ende i pushtuar nga ndjenja faji, pengje apo keqardhje, është normale që të ndjesh momente pakënaqësie. Por Marsi të jep shtysën e duhur për të bërë ndryshime thelbësore dhe për të lënë të kaluarën pas. Në dashuri, edhe kur ka ndjenja të thella, mund të ndihet një lloj largësie. Asgjë nuk duhet marrë si e mirëqenë, sidomos në marrëdhëniet afatgjata. Reflekto për ndikimin e emocioneve në marrëdhëniet që ke. Disa pasiguri që ndjen vijnë nga përvojat e shkuara që është koha të shërohen. Kujdesi për veten përmes meditimit, muzikës, apo natyrës do të të ndihmojë të qartësohesh dhe të gjesh paqe të brendshme.
—
Akrepi
Këto ditë ke qenë i mbushur me ndjesi të thella dhe parashikime të pashpjegueshme, por kjo nuk do të thotë që duhet të heqësh dorë nga racionaliteti. Kjo e dielë sjell një ndjesi si të kishe parë gjithçka më parë dhe e njeh rrugën që duhet ndjekur. Faza aktuale është e mbushur me energji dhe do të zgjasë edhe disa javë. Në planin financiar, ka vend për përmirësime: disa projekte nuk kanë ecur sipas dëshirës, dhe duhet të rishikosh prioritetet. Nëse të ofrohen mundësi, zgjidh ato që kanë më shumë kuptim për ty. Mos lër ndjenjat mënjanë. Frika dhe pasiguritë emocionale vijnë nga ngutja ose mungesa e balancës me anën praktike të jetës. Lejo intuitën të bëhet ura mes arsyes dhe shpirtit, sepse do të të udhëheqë drejt zgjedhjeve më të qarta dhe më të ndritshme.
—
Shigjetari
Ti di të rimëkëmbesh si askush tjetër, dhe këtë cilësi tënde duhet ta vlerësosh më shumë. Ke një dhunti të jashtëzakonshme për të lënë pas të keqen dhe për të parë përpara me optimizëm. Tani që Venusi dhe Marsi janë në krahun tënd, ndjen një shtysë për të rifilluar, për të rrezikuar sërish. Gjatë qershorit, me largimin e kundërshtimit të Jupiterit, do kesh më shumë mundësi për të shprehur dëshirat dhe qëllimet e tua – qoftë në punë, qoftë në jetën personale. Në marrëdhëniet me autoritetet mund të ketë vonesa, por problemi nuk qëndron tek ti, por tek ata që nuk të kuptojnë. Rri gati për një vonesë që përfundon në fitore. Madje, edhe nëse s’mund të udhëtosh fizikisht, merr udhëtime mendore – përmes imagjinatës, parashiko pasojat e zgjedhjeve që do të bësh dhe përgatitu që të ndërtosh një të ardhme më të qartë. Je dhe mbetesh eksploruesi i zodiakut.
—
Bricjapi
Pas një periudhe të lodhshme, kjo ditë vjen si një frymëmarrje, por ende kërkon durim. Për ata që janë vetëm, është koha për të lënë pas mosbesimin dhe për të shikuar përreth me sy të hapur. Dashuritë e mëdha kërkojnë kohë dhe përkushtim. Nëse je në një marrëdhënie me një Bricjap, do të duhet durim – kjo shenjë nuk jep gjithmonë përgjigje të shpejta. Qershori sjell më shumë qartësi, sidomos në çështjet e zemrës. Ka një revoltë të brendshme ndaj detyrimeve që nuk të përfaqësojnë më, dhe aktualisht më shumë po merresh me çështje praktike sesa me ndjenja. Në planin profesional, mund të vijë një shkëputje nga bashkëpunëtorë të vjetër që nuk ndajnë më vizionin tënd. Nëse je përballë njerëzve që të kanë zili apo duan të të shohin tërhequr, mos u ndiko prej tyre. Mos nënvlerëso mundësinë që një lidhje e re – që tani duket e zakonshme – të bëhet shumë e rëndësishme muajin e ardhshëm.
—
Ujori
Kjo e dielë fillon me një Hënë që sjell mendime të shumta dhe mund të ndjesh dëshirë për të qëndruar në heshtje. Mos ia transmeto të tjerëve ankthin tënd. Ndoshta është më mirë të qëndrosh në prapaskenë për pak. Pika jote e fortë mbetet origjinaliteti, joshja dhe guximi – këto do të bëhen armët e tua që nga e hëna. Edhe pse zakonisht je energjik, sot ndihesh më i lodhur dhe kërkon pushim. Kujdes nga ndjenjat që të mbërthejnë brenda vetes; në dashuri, mos i mbaj gjërat për vete. Nëse diçka nuk funksionon, thuaje. Me Marsin përballë, rrezikon të grumbullosh zemërim që të dëmton më shumë se sa të ndihmon. Ndarja e ndjenjave është një akt që sjell dritë dhe lidhje më të forta. Në punë, nëse mendon se meriton më shumë, bëje kërkesën tani.
—
Peshqit
Hëna është ende aktive dhe qielli i kësaj të diele të jep një mbështetje të fortë, sidomos me rikthimin e favorshëm të Merkurit. Tani është koha për të hedhur në letër planet, dëshirat dhe idetë që do të zhvillosh nga qershori, kur Jupiteri do të të japë shtysën e madhe. Jeta po të fton për një “mbjellje” të re – për një projekt apo për një drejtim tjetër. Mund të vijë një udhëtim i papritur ose një lajm që të ndryshon një plan. Në dashuri, Hëna të favorizon – sidomos për ata që kanë rifilluar një lidhje ose janë në fillimet e një historie të re. Dashuria e vërtetë nuk është vetëm kënaqësi, por edhe gatishmëria për të vënë lumturinë e tjetrit para tënden. Falja është një zgjedhje që të çon drejt lirisë emocionale. Kujto se të falësh nuk do të thotë të justifikosh, por të çlirohesh. Falja është udhëtimi yt drejt paqes. /noa.al
