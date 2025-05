3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – e premte, 9 maj 2025 sipas Susan Miller

Yjet dhe zgjedhjet: 9 maji sipas Susan Miller sjell fat për guximtarët dhe sfida për ata që shpërqendrohen

Horoskopi i Susan Miller për 9 majin 2025 ndriçon shenja që ndodhen në një fazë të artë për rritje personale, lidhje sociale dhe vendime që japin fryte.

Ndërkohë, disa shenja përballen me mjegullim të mendimeve, rreziqe financiare apo mbingarkesë emocionale. Kjo ditë kërkon nga secili vetëdije, ritëm të matur dhe zgjedhje të kujdesshme.

Ja kush ndodhet në krye të fatit dhe kush duhet të ecë me kujdes.

3 shenjat më me fat:

1. Demi

Me Jupiterin që ndriçon shtëpinë e të ardhurave, financat janë në ngritje. Raste për rritje të të ardhurave, promovime apo punë shtesë vijnë njëra pas tjetrës. Potencial i lartë për stabilitet financiar dhe vetëbesim të rritur. Mos i lër të të shpëtojnë rastet.

2. Luani

Jupiteri në shtëpinë e dëshirave realizon pika nga “bucket list”. Një nismë e vogël hap rrugën për suksese të reja dhe një ndjenjë të fuqishme arritjeje. Ëndrrat janë më afër se mendon, nëse hedh hapin e parë sot.

3. Ujori

Një ditë ideale për shoqëri, gëzim dhe energji të pastër. Organizimi i një mbledhjeje me miqtë sjell jo vetëm çlirim emocional, por edhe lidhje që forcohen. Me Jupiterin në zonën e argëtimit, je magnet për gëzim dhe shprehje të lirë.

—

3 shenjat që duhet të kenë kujdes:

1. Virgjëresha

Neptuni ngatërron qartësinë në vendimet financiare. Rrezik për vendime impulsive pa analizë. Mos investo sot pa konsultim me ekspertë. Kujdes me çdo lëvizje që lidhet me paranë.

2. Akrepi

Mbingarkesa ditore të lodh dhe mund të çojë në shpërqendrim. Me Neptunin që ngatërron ritmin, duhet të fokusohesh në një detyrë njëherësh. Qëndro i organizuar dhe mos e detyro veten të kapërcesh kufijtë e energjisë.

3. Peshqit

Neptuni turbullon sferën e financave, duke nxitur shpenzime të panevojshme apo të paqarta. Është koha për të analizuar rrjedhën e parasë dhe për të shkurtuar kostot e tepërta. Vëmendja ndaj detajeve është çelësi. /noa.al

Horoskopi ditor nga Susan Miller – E premte, 9 maj 2025