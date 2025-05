Horoskopi ditor nga Susan Miller – E premte, 9 maj 2025

E premtja e 9 majit hap një ditë ku yjet ndriçojnë me një dritë të veçantë për secilën shenjë të zodiakut. Nën ndikimin e Jupiterit që shpërndan fat dhe Neptunit që mbjell ndjeshmëri dhe mjegull, dita na fton të gjejmë ekuilibrin mes ëndrrës dhe realitetit.

Disa do përfitojnë nga mundësitë që rrinë në pritje, të tjerë do duhet të zbulojnë mençurinë përmes përballjeve të vogla që jeta sjell.

Pavarësisht shenjës që mbani, kjo ditë ka një mesazh për ju – një ftesë për t’u ndalur, dëgjuar veten dhe besuar se edhe hapat më të vegjël mund të çojnë drejt ndryshimit të madh.

Lexoni më poshtë mesazhin e yjeve për shenjën tuaj dhe lejoni që intuita të bëhet busulla juaj.

Dashi (21 mars – 19 prill)

Kjo është një ditë shumë e mirë për të përditësuar garderobën tënde, veçanërisht nëse ndjen që disa nga veshjet e tua janë bërë të vjetruara. Fundjava që po vjen është perfekte për një shëtitje nëpër dyqanet e preferuara. Do të tërhiqesh veçanërisht nga ngjyrat pastel dhe stilet e buta, pasi Neptuni, planeti i ndjeshmërisë dhe estetikës, ndodhet në shenjën tënde. Nëse ke nevojë për veshje formale – për një mbrëmje të veçantë apo ndonjë rast zyrtar – kjo është koha më e mirë për të bërë zgjedhje të rafinuara. Neptuni do të të ndihmojë të gjesh veshjen perfekte për raste elegante. Fillo me guxim dhe do ndihesh më i/e sigurt në lëkurën tënde.

—

Demi (20 prill – 20 maj)

Si Dem, ke gjithmonë një magnetizëm natyror për të tërhequr pasuri – dhe tani ky aftësim është edhe më i theksuar. Me Jupiterin, planetin e bollëkut, që kalon në shenjën e Binjakëve dhe shtëpinë tënde të të ardhurave, do të kesh mundësi të shumta për të rritur fitimet. Mund të të ofrohet më shumë orar pune, një pozitë më e mirë, apo një rritje page. Është momenti ideal për të shfrytëzuar çdo rast që të jepet, pasi potenciali për të grumbulluar të ardhura të qëndrueshme është i lartë. Mbaje zemrën të hapur dhe sytë të mprehtë – ky është një cikël mjaft i favorshëm për financat.

—

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Kjo ditë është e përkryer për një mbrëmje elegante me miqtë më të afërt ose kolegët e tu. Pse të mos rezervosh një darkë në një restorant luksoz për të festuar një arritje të fundit të dikujt nga grupi yt? Ose, nëse ke dëshirë, mund të përgatitësh një darkë të kuruar mirë në shtëpinë tënde dhe të fton disa miq të përzgjedhur. Me Neptunin që ndodhet në sektorin e miqësive dhe elegancës, çdo aktivitet shoqëror do të jetë i përshkuar nga një atmosferë e rafinuar dhe e hijshme. Ndaje kohën me ata që të frymëzojnë dhe përpiqu të krijosh kujtime të bukura përmes detajeve të vogla.

—

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Do të ndjesh nevojën për më shumë pushim gjatë javëve në vijim. Kjo vjen si pasojë e ndikimit të Jupiterit që po lëviz në shtëpinë tënde të dymbëdhjetë – sferën e qetësisë, gjumit dhe tërheqjes së brendshme. Sigurohu që të marrësh mjaftueshëm gjumë në mënyrë që të përballosh angazhimet e përditshme pa ndjerë lodhje. Nëse ndihesh i/e rraskapitur, përpiqu të shtosh një orë shtesë gjumi gjatë natës. Është gjithashtu një moment i përshtatshëm për të ndjekur një film, për të lexuar apo për të kaluar kohë në mënyrë të qetë dhe relaksuese. Kujdesu për veten – është një investim i mençur.

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Me Jupiterin që qëndron krenar në shtëpinë tënde të njëmbëdhjetë – që lidhet me shpresat dhe dëshirat – kjo është një periudhë e shkëlqyer për të përmbushur një ose dy pika nga lista jote e ëndrrave të paplotësuara. Zgjidh fillimisht një objektiv të thjeshtë, që ta nisësh me lehtësi. Sapo të realizosh hapin e parë, do të ndjesh dëshirën për të ecur më tej dhe për të përmbushur edhe më shumë dëshira personale. Është një ditë ku motivimi vjen natyrshëm, dhe gjithçka që ka mbetur pezull ka më shumë shanse të konkretizohet. Liria dhe gëzimi të presin, nëse ndjek atë që të ngazëllen.

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Këshilla e ditës për ty, Virgjëreshë: qëndro larg investimeve të rrezikshme. Neptuni, që krijon mjegullnaja në vendime financiare, ndodhet aktualisht në sektorin tënd të parave, duke të bërë më të prirur ndaj vendimeve të nxituara. Mund të ndihesh i/e tunduar të investosh një shumë të konsiderueshme në një aksion apo mundësi që “duket” premtuese, por pa analiza të plota kjo mund të të sjellë humbje. Me këtë konfiguracion planetar, më mirë është të shmangësh çdo lëvizje të madhe financiare. Nëse është e domosdoshme të investosh, konsultohu patjetër me një këshilltar financiar. Më mirë vonë dhe sigurt, sesa me nxitim dhe pendesë.

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Ka shumë mundësi që ekziston një vend i veçantë që gjithmonë ke dashur ta vizitosh – ndoshta një lundrim përgjatë një lumi, një safari fotografik në Afrikë, apo një udhëtim për të parë Dritat e Veriut. Kur të mendosh për pushimet, është mirë të marrësh parasysh mendimet e miqve apo familjarëve, varësisht me kë planifikon të udhëtosh. Gjithsesi, cilido qoftë destinacioni, sigurohu të lësh kohë të mjaftueshme për relaks. Me Jupiterin që ndodhet në shtëpinë tënde të udhëtimeve dhe argëtimit, çdo përvojë e re do të sjellë gëzim dhe ndjesi të paharrueshme. Është koha për të ushqyer shpirtin me aventura që frymëzojnë.

—

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Aktualisht mund të ndihesh i/e mbingarkuar nga një listë e gjatë detyrash që duket se nuk mbaron kurrë. Neptuni, planeti i konfuzionit dhe shpërqendrimit, ndodhet në shtëpinë tënde të gjashtë – zonën që lidhet me përditshmërinë, detyrat dhe shëndetin. Mënyra më e mirë për ta përballuar këtë periudhë është të mos tentosh të bësh gjithçka njëkohësisht. Përqendrohu në një detyrë në një kohë dhe mos nxit. Përndryshe, rrezikon të humbasësh detaje të rëndësishme. Organizimi dhe përulësia janë armët më të mira sot. Një ritëm më i ngadaltë, por i qëndrueshëm, do të të çojë më larg.

—

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Gjatë javëve në vijim, mund të njohësh një person me tërheqje të madhe – dikë me një personalitet shumë ndryshe nga natyra jote e hapur dhe shpërthyese. Kjo vjen si rezultat i ndikimit të Neptunit, planetit të butësisë, i cili po kalon përmes shtëpisë së romancës. Nëse të pëlqen sinqerisht ky person, është mirë ta fton në një takim – jo thjesht për kafe apo pije, por për një darkë të qetë apo një drekë elegante. Ky person ndoshta vlerëson atmosferat e heshtura, të rafinuara. Në këtë histori mund të ketë më shumë thellësi sesa duket fillimisht.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Nëse ke një sërë aktivitetesh dhe angazhimesh këtë fundjavë, mos u shqetëso – Jupiteri është në anën tënde. Do të kesh një energji pothuajse “mbinjerëzore”, që do të të lejojë të përballosh çdo detyrë apo obligim me efikasitet dhe pa ndjesi lodhjeje. Deri në fund të fundjavës, shumica e punëve të mbetura do jenë kryer. Edhe nëse nuk arrin të përfundosh gjithçka, mos u ndie keq – përkundrazi, krenohu për gjithçka që ke arritur. Dita të nxit të jesh produktiv/e dhe realist/e, duke parë më shumë atë që ke bërë, sesa atë që s’ke arritur ende.

—

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Kjo është dita ideale për të organizuar një mbledhje të vogël me miqtë më të afërt. Nëse ke një arsye për të festuar, aq më mirë! Por edhe nëse nuk ke ndonjë motiv të veçantë, nuk ka problem – mjafton dëshira për të kaluar kohë të këndshme me ata që do. Me Jupiterin në shtëpinë e gëzimit dhe miqësive, atmosfera do të jetë e mbushur me pozitivitet dhe momente të paharrueshme. Të gjithë do të ndihen mirë në praninë tënde. Mos e humb këtë mundësi për të ndarë buzëqeshje dhe energji të mirë me ata që të duan për atë që je.

—

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Tani është një moment shumë i mirë për të reflektuar mbi financat dhe për të parë se ku mund të bësh kursime. Me Neptunin që ndikon në shtëpinë tënde të dytë – zonën e të ardhurave dhe shpenzimeve – ka shumë gjasa që po shpenzon më shumë sesa duhet në disa drejtime. Nëse ka një shpenzim të përsëritur që po të konsumon llogarinë bankare, kjo është koha ideale për të gjetur mënyra për ta kufizuar. Analizo me kujdes rrjedhën e parasë dhe bëj rregullimet e nevojshme. Ky veprim do të të sjellë stabilitet dhe më shumë qetësi në të ardhmen e afërt. /noa.al