Yjet e Brankos: Kush merr okejin e yjeve dhe kush duhet të ecë me kujdes: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – E martë, 6 maj 2025

Të martën, më 6 maj, qielli sjell një përzierje emocionesh, vendimesh të rëndësishme dhe energjish që luhaten mes guximit dhe nevojës për maturi.

Disa shenja gjejnë mundësi të reja, përforcojnë marrëdhënie dhe ndriçohen nga intuita e brendshme, ndërsa të tjerat duhet të ndalen, të reflektojnë dhe të kujdesen për veten.

Më poshtë gjeni përzgjedhjen e 3 shenjave më me fat dhe 3 që duhet të jenë më të kujdesshme, sipas këshillave të Brankos për këtë ditë.

3 shenjat më me fat

1. Luani

Kjo është dita jote për të ndriçuar skenën! Marsi të furnizon me karizëm dhe energji fituese. Sfidat në punë përballohen me vendosmëri dhe sukses, ndërsa në dashuri ndriçon si magnet. Një takim i papritur për beqarët mund të ndezë një pasion të ri. Kujdes vetëm me teprimet – edhe një mbret ka nevojë për pushim.

2. Binjakët

Fjala jote ka fuqi – komunikimi, takimet dhe projektet e lëna pezull marrin jetë. Hëna të mbështet me energji mendore dhe lehtësi shpirtërore. Një kontakt në punë mund të sjellë kthesa të papritura pozitive. Beqarët janë të parezistueshëm, por duhet të tregojnë kujdes me lojërat emocionale.

3. Demi

Dielli në shenjën tënde e ndriçon këtë të martë me stabilitet dhe mundësi për të rikuperuar ekuilibrin emocional e fizik. Një surprizë në dashuri mund të ndryshojë ritmin e ditës, ndërsa në punë një mundësi e re troket në derë. Kujdes me ata që nuk janë të sinqertë – instinkti yt nuk të tradhton.

—

3 shenjat që duhet të kenë kujdes

1. Akrepi

Dita sjell thellësi dhe mundësi për ndryshim, por edhe lodhje të fortë fizike. Intuita është aleati yt më i mirë, por trupi yt kërkon pushim. Në dashuri, momenti është i ndjeshëm për çiftet në krizë. Çdo vendim i nxituar mund të sjellë pasoja. Shmang tendencën për të fshehur ndjenjat.

2. Virgjëresha

Kërkesat për perfeksion dhe kritikat ndaj vetes apo të tjerëve mund të krijojnë tensione, sidomos në marrëdhënie. Në punë, duhet përqendrim absolut, ndërsa trupi të kujton të kujdesesh për veten – sidomos për shëndetin e stomakut. Lëre kontrollin mënjanë për një ditë dhe hapu pak më shumë ndaj befasive të jetës.

3. Gaforrja

Dita të çon drejt reflektimit dhe një ndjenje vetmie që mund të të rëndojë. Në dashuri, ekziston një luhatje emocionale që kërkon komunikim të hapur. Një zgjedhje në punë të vë përballë zemrës dhe logjikës – dëgjo veten, por mos vepro me nxitim. Kërko qetësi, jo largim. /noa.al

