Horoskopi i Brankos për të martën, 6 maj 2025 – Udhërrëfyesi juaj i yjeve për çdo shenjë. Luani: Beqarët pritet të përjetojnë një takim që do t’u tronditë botën

Të dashur miq të yjeve, e marta sjell një përzierje të fuqishme energjish planetare që prekin zemrën dhe mendjen tonë.

Branko, me stilin e tij të veçantë, na udhëzon përmes lëvizjeve qiellore dhe ndjesive të thella për të na ndihmuar të përballojmë këtë ditë me më shumë vetëdije, guxim dhe qartësi.

Ndikimet e Marsit, Hënës dhe Diellit ndërthuren me ritmet e përditshme, duke krijuar një peizazh të pasur për të reflektuar, vepruar dhe ndërtuar marrëdhënie më të forta. Më poshtë gjeni horoskopin e plotë për të 12 shenjat e zodiakut në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi 21 mars – 20 prill

Marsi të dhuron një energji të pastër luftarake dhe një mendje të kthjellët. Kjo e martë 6 maj duket se është ideale për të përballuar biseda të vështira në punë apo për të zgjidhur mosmarrëveshje të vjetra. Në dashuri, kërkohet sinqeritet: kush luan me ndjenjat, rrezikon të mbetet vetëm. Një njohje e papritur mund të zgjojë dëshira të thella për ata që janë beqarë. Kujdes me tonet në familje: sinqeriteti yt i menjëhershëm mund të jetë i ashpër. Mbrëmjen përdore për pushim. Mos e tejkaloni veten fizikisht – trupi ju flet, dëgjojeni. Yjet janë në anën tuaj, por duan që të ruani ekuilibrin mes arsyes dhe zemrës.

—

Demi 21 prill – 20 maj

Dielli në shenjën tënde ndriçon këtë të martë me bujari dhe ngrohtësi. Kujdesu për shëndetin: një shëtitje në natyrë do të ndihmojë të rikthesh qetësinë e brendshme. Në dashuri, dikush mund të të befasojë me një deklaratë të sinqertë. Çiftet janë të favorizuara për të sqaruar ndjenja dhe për të forcuar lidhjen. Në punë, vjen një mundësi që kërkon vëmendje të veçantë. Mos i besoni menjëherë të gjithëve – një person me qëllime të dyshimta mund të shfaqet. Nëse ndiheni të lodhur, mos e shtyni veten. Yjet ju mbështesin, por kërkojnë nga ju qetësi dhe kujdes të brendshëm.

Binjakët 21 maj – 21 qershor

Hëna ju shikon me sy mirëkuptues: komunikimi, sharmi dhe kurioziteti janë armët tuaja më të forta të kësaj të marte. Një takim i rëndësishëm në punë mund të hapë rrugë të reja. Në dashuri, keni nevojë për lehtësi dhe lojë, por kini kujdes të mos lëndoni ata që ju duan sinqerisht. Beqarët janë joshës, por duhet të shmangin situatat e dykuptimta. Truri punon me shpejtësi – është koha e duhur për të përfunduar projekte të lëna përgjysmë. Jepni kohë vetes për lexim apo meditimin që shpirtit tuaj i nevojitet. Edhe shëndeti është i mirë, por mos anashkaloni ushqimin e shëndetshëm.

—

Gaforrja 22 qershor – 22 korrik

E marta sjell një frymë reflektimi për ty. Yjet të ftojnë të ndalesh, të vështrosh brenda vetes dhe të dëgjosh emocionet që ndonjëherë përpiqesh t’i shtypësh. Në dashuri, një pasiguri e vogël mund të lindë – flisni me partnerin, jo me heshtjen. Në punë, përballesh me një zgjedhje: zëri i zemrës do të të udhëheqë më mirë se logjika. Mund të ndjesh një lloj mërzie, por aty qëndron forca jote – ndjeshmëria është dritë, jo dobësi. Një telefonatë nga larg mund të ringjallë një marrëdhënie të vjetër. Mbrëmja është ideale për të ushqyer shpirtin, ndoshta me muzikë ose një shëtitje në dritën e hënës.

—

Luani 23 korrik – 22 gusht

Marsi ndez flakën tënde të brendshme dhe të vendos në qendër të skenës. Je karizmatik, i padiskutueshëm dhe plot energji për të përballuar çdo sfidë. Përdore këtë fuqi për një projekt të rëndësishëm profesional që mund të të afirmojë. Në dashuri, je i parezistueshëm, por mos harro se loja me ndjenjat mund të djegë – sidomos nëse je në një lidhje. Beqarët mund të përjetojnë një takim që do t’u tronditë botën. Kujdes me teprimet: edhe mbretërit kanë nevojë për pushim. Një aktivitet sportiv i lehtë mund të ndihmojë për të ruajtur ekuilibrin mes trupit dhe shpirtit.

—

Virgjëresha 23 gusht – 22 shtator

Qielli i kësaj të marte kërkon nga ty organizim dhe të qenit mendjehapur. Një ditë e mirë për të rregulluar çështje burokratike apo për të sistemuar shtëpinë. Në dashuri, je kritik dhe racional – por ndoshta duhet të lejosh më shumë spontanitet. Një mesazh ose telefonatë mund të prekë zemrën tënde në mënyrë të papritur. Në punë, detajet janë thelbësore – mos lër asgjë pas dore. Kujdes me shëndetin, sidomos me sistemin tretës. Është koha e duhur për të filluar një regjim të ri, qoftë ushqimor apo jetësor. Yjet të shpërblejnë për këmbënguljen, por të ftojnë edhe të ëndërrosh më shumë.

—

Peshorja 23 shtator – 22 tetor

Të martën, Hëna të bën më të ndjeshëm dhe të përkushtuar emocionalisht. Është një ditë që ngjyroset me rozë për ata që janë në çift: biseda të thella dhe mirëkuptim i rikthyer janë në horizont. Për beqarët, njohje të reja mund të kthehen në mundësi konkrete. Në punë, po rikthen ekuilibrin, edhe pse mbetet ende diçka për të sqaruar. Mos lejo që thashethemet të ndikojnë tek ty. Branko të këshillon të merresh me një hobi krijues. Është dita e duhur për të qetësuar mendjen dhe për të lehtësuar zemrën. Natyra jote estetike të udhëheq – beso asaj. Edhe shëndeti është i mirë, sidomos nëse shmang teprimet.

—

Akrepi 23 tetor – 22 nëntor

Këtë të martë duket se do të jeni të veshur me mister dhe thellim në rrahje mendimesh, siç di të veprosh vetëm ti. Branko të këshillon të dëgjosh intuitën: do të jetë busulla jote më e mirë. Në dashuri, një gjest i thjeshtë vlen më shumë se një mijë fjalë. Për çiftet që po kalojnë krizë, është koha për një sqarim përfundimtar. Në punë, një ofertë e papritur kërkon gjakftohtësi dhe maturi. Qielli të mbron, por kërkon koherencë. Branko të paralajmëron për një lodhje fizike: fli më shumë dhe ushqehu më mirë. Mos u tremb nga ndjenjat – thellësia jote është dhuratë, jo barrë. Është një e martë e transformimit, nëse e mirëpret ndryshimin.

—

Shigjetari 23 nëntor – 21 dhjetor

Shpirti yt i lirë nis të shkëlqejë sërish këtë të martë. Do të zgjohesh me një dëshirë për aventurë që nuk mund të injorohet. Branko të fton të dalësh nga kufijtë e zakonshëm dhe të ndjekësh një rrugë të re, edhe nëse nuk është krejt e qartë. Në dashuri, ka lojëra dhe kuriozitet – por bëj kujdes me premtimet që nuk i mban. Në punë, një udhëtim apo një kontakt me jashtë mund të sjellë lajme të mira. Aktiviteti fizik dhe lidhja me natyrën janë shumë të favorshme sot. Yjet mbështesin çdo lëvizje – edhe atë shpirtërore. Mund të marrësh një ftesë intriguese që nuk duhet ta refuzosh.

—

Bricjapi 22 dhjetor – 20 janar

Të martën do të ndihesh më i qëndrueshëm dhe i përqendruar. Branko thekson se kjo është një ditë e frytshme për çështje praktike: firmosje kontratash, marrëveshje dhe zhvillime të mira financiare janë në horizont. Në dashuri, është koha të dëgjosh më shumë: mos merr asgjë si të mirëqenë. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që nuk i përket zakonit të tyre. Në punë, kërkohet disiplinë, por edhe hapje ndaj mënyrave të reja të të menduarit. Kujdesu për mirëqenien fizike: trupi yt ka nevojë për vëmendje. Yjet të shpërblejnë për përgjegjshmërinë, por të kujtojnë edhe se është në rregull të kënaqesh pak.

—

Ujori 21 janar – 19 shkurt

Qielli i kësaj të marte të bën vizionar dhe plot ide që dalin nga çdo skemë. Branko të shtyn të provosh rrugë të reja dhe të mos kthehesh pas. Idetë janë të shumta, por duhet të shmangësh shpërqendrimet. Në dashuri, një zhvillim i papritur mund të ndezë sërish pasionin në një lidhje. Beqarët mund të përjetojnë një takim të pazakontë, por magjepsës. Në punë, është momenti të propozosh diçka origjinale: yjet janë në anën tënde. Kujdes me shëndetin – fli më shumë dhe ushqehu mirë. Mos hy në konflikte të kota me kolegë apo të afërm. Është dita ideale për të menduar për të ardhmen dhe për të hartuar plane të reja.

—

Peshqit 20 shkurt – 20 mars

Hëna të prek me butësi këtë të martë dhe e ndjen veten më romantik dhe të frymëzuar se zakonisht. Branko parashikon momente magjike në dashuri, sidomos për ata që kërkojnë një shpirt binjak. Çiftet gjejnë sërish poezinë në gjestet e vogla të përditshme. Në punë, shmang konfuzionin dhe merr vendime të qeta, pa nxituar. Branko të këshillon të meditosh, edhe për disa minuta – shpirti yt ka nevojë për heshtje. Dita është veçanërisht e favorshme për ata që punojnë në art apo në kujdesin për të tjerët. Mos injoro një ëndërr – ajo mund të mbajë një mesazh të rëndësishëm. /noa.al

