Kur mendja rri pezull, është zemra që e njeh drejtimin. Kjo javë i shpërblen ata që ndjekin intuitën, jo vetëm llogaritë. Branko: Ja 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes për javën 5–11 maj 2025

Java nga 5 deri më 11 maj 2025 sjell me vete frymën e pranverës së thellë dhe ritmin e fshehtë të ndryshimeve. Disa shenja do ndihen të bekuara nga drita, të mbushura me guxim, dashuri dhe mundësi që vijnë si dhuratë nga qielli.

Të tjera, do duhet të ecin me kujdes, të dëgjojnë më shumë, të rrinë më pranë vetes dhe të kuptojnë se çdo bllokim fsheh një mësim.

Në këtë përmbledhje të përzgjedhur nga horoskopi javor i Branko-s, zbulojmë se cilat 3 shenja ndriçohen më shumë nga yjet këtë javë dhe cilat duhet të ecin me hapa të matur.

Yjet nuk parashikojnë gjithçka – por dinë të ndriçojnë rrugët kur ne vendosim t’i shohim.

3 shenjat më me fat

1. Luani

Pas një periudhe të zymtë, më në fund rikthehet drita. Qielli i kësaj jave ju dhuron guxim, vendosmëri dhe mundësi që duhen kapur me të dyja duart. Puna ecën përpara, dhe një takim mund të bëhet shumë i rëndësishëm. Dashuria ju vjen përmes një gjuhe që vetëm zemra di ta lexojë. Jeni sërish në qendër të skenës.

2. Ujori

Javë e bekuar për ju që dini të shikoni përtej sipërfaqes. Frymëzimi dhe energjia kthehen fuqishëm, projektet nisin të marrin jetë dhe në dashuri mund të ndizet sërish një flakë e vjetër. Ditët e mesit të javës janë perfekte për të marrë vendime. Hapni një faqe të re – e gjithë universi është me ju.

3. Peshorja

Një javë që ju rikthen ekuilibrin shpirtëror dhe paqen mendore. Pas shumë mendimesh të ndërlikuara, më në fund merrni frymë lirisht. Dashuria qetësohet, ndërsa në punë një mundësi ju ndez kuriozitetin dhe ju zgjon pasionin. Me një fjalë të mirë, hapni dyer që as nuk i kishit imagjinuar. Përqafoni çdo gjë të bukur që vjen.

—

3 shenjat që duhet të kenë kujdes

1. Binjakët

Një javë e luhatshme, e ngarkuar emocionalisht dhe shpesh e paqartë. Hëna ju bën të ndjeshëm dhe çdo fjalë tingëllon si thikë. Kujdes me premtimet dhe mos lejoni që një shpërthim momental të prishë një marrëdhënie të mirë. Merrni kohë për veten dhe mos veproni pa reflektuar.

2. Akrepi

Forca juaj është e madhe, por këtë javë mund të kthehet në ngarkesë. Dëshirat janë të forta, ndjenjat të thella dhe emocionet të papërmbajtura. Në dashuri, situatat e fshehta mund të dalin në pah, ndërsa në punë duhet të dëgjoni më shumë sesa të dominoni. Mos luftoni me errësirën – ndriçojeni me vetëdije.

3. Virgjëresha

Kjo është një javë që kërkon durim, reflektim dhe vetëkontroll. Nuk është koha për veprime të mëdha, por për analizë të qetë. Ndjenjat tuaja janë të sinqerta, por të përmbajtura, ndërsa puna kërkon më shumë durim sesa impuls. Mos kërkoni perfeksion – thjesht lejoni vetes të jeni njerëzorë. /noa.al

Horoskopi I PLOTË javor i Brankos, 5 deri më 11 Maj 2025: Kur yjet flasin në heshtje, vetëm ata që dëgjojnë me zemër arrijnë të kuptojnë mesazhin