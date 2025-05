Horoskopi javor i Brankos, 5 deri më 11 Maj 2025: Kur yjet flasin në heshtje, vetëm ata që dëgjojnë me zemër arrijnë të kuptojnë mesazhin

Të dashur miq të yjeve, mirë se erdhët në një udhëtim të ri përmes qiellit të javës që vjen. Nga data 5 deri më 11 maj, yjet dhe konstelacionet lëvizin butë, duke krijuar një simfoni ndjenjash, takimesh dhe ndriçimesh të brendshme.

Kjo javë sjell energji të reja, tensione për t’u shkrirë dhe çaste të vogla që mund të bëhen magjike.

Lexoni më poshtë se çfarë rezervojnë yjet për secilën shenjë – çdo fjalë është një fije drite për shpirtin tuaj.

Horoskopi javor, 5 deri 11 Maj 2025, Paolo Fox: Një javë zgjedhjesh të ndjeshme, energjish të fuqishme dhe ndryshimesh të vogla që sjellin kthesa të mëdha

Dashi (21 mars – 20 prill)

Kjo është një javë zgjimi emocional për ju, të dashur. Keni një ndriçim të brendshëm që ju bën të spikatur në sytë e të tjerëve, veçanërisht në dashuri. Do të ndiheni më të guximshëm, më të hapur dhe gati për të ndërmarrë hapa të rinj në një marrëdhënie që kërkon qartësi. Kujdes të enjten, sepse ndikimi i Marsit mund t’ju bëjë të flisni pa menduar dhe të lëndoni dikë pa dashje. Në punë, do të shkëlqeni përmes ideve tuaja, por është thelbësore të dëgjoni më shumë dhe të jeni të hapur ndaj bashkëpunimeve. Në familje, ka shenja pajtimi me dikë që e keni ndjerë larg kohët e fundit. Fundjava sjell energji të pastër dhe një lajm që ju buzëqesh.

Demi (21 prill – 20 maj)

Një javë e veçantë dhe e ngrohtë për ju, të dashur Demë. Qielli ju mbështet, sidomos në çështjet e zemrës: ndiheni të dashur, të kuptuar dhe të vlerësuar. Kjo është një periudhë e mirë për të forcuar një marrëdhënie ose për të hapur një kapitull të ri me dikë që ju tërheq prej kohësh. E mërkura është dita më e frytshme për dialog, sinqeritet dhe afrim shpirtëror. Në planin profesional, edhe pse rezultatet nuk janë të mëdha, po ecni ngadalë drejt një qëllimi të rëndësishëm. Të shtunën mund të ndjeni pak tension – mund ta tejkaloni me pak humor dhe fleksibilitet. Lejoni gjërat të rrjedhin dhe përkushtohuni ndaj asaj që ju jep paqe.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Për ju, kjo është një javë me ngarkesë emocionale dhe shpirtërore. Do të jeni më të ndjeshëm se zakonisht dhe do ta keni të vështirë të ruani ekuilibrin mes mendjes dhe ndjenjave. Të martën mund të shpërtheni në mënyrë të papritur për diçka që në fakt ka kohë që ju rri pezull në zemër. Në dashuri, marrëdhëniet janë të paqarta – ndonjëherë jeni të ëmbël, ndonjëherë ftoheni pa arsye. Fundjava do të ndihmojë për të rikthyer harmoninë, por kërkon një qasje më të matur. Në punë, mos jepni premtime që nuk i përmbushni – thjeshtoni gjithçka. Merrni kohë për të dëgjuar veten.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Një javë e mbushur me ndjeshmëri dhe nuanca të buta për ju. Yjet ju nxisin të përqendroheni tek marrëdhëniet dhe kujdesi emocional. Është koha ideale për të sqaruar një keqkuptim me një njeri të afërt – sidomos të martën ose të mërkurën. Në dashuri, përjetoni ndjenja të thella dhe keni nevojë për siguri emocionale. Mos e mbani për vete atë që ndjeni – flisni me butësi. Në punë, kini kujdes nga ata që premtojnë shumë – qëndroni me këmbë në tokë. Kërkoni qetësi përmes natyrës ose një momenti reflektimi vetëm për vete. E diela mund të sjellë një ndjesi të papritur paqeje dhe qartësie.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Një javë që ju rikthen vetëbesimin dhe entuziazmin. Planetët ju mbështesin dhe ju japin energjinë për të marrë kontrollin mbi situatat që ju kanë shqetësuar kohët e fundit. Në punë, do të hapen mundësi që kërkojnë vetëm një gjë: që të tregoni guximin dhe sharmin tuaj natyror. Mos i neglizhoni kontaktet që krijohen këtë javë – një takim i thjeshtë mund të bëhet shumë i rëndësishëm në të ardhmen. Në dashuri, lidhjet e qëndrueshme përjetojnë rritje, ndërsa beqarët do kenë takime plot pasion. Kujdes të premten: mund të ndjeni xhelozi ose pasiguri – mos e lëshoni veten pas fjalëve të ashpra. Fundjava sjell një shpërthim të gëzimit.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Kjo javë sjell reflektim dhe përqendrim të brendshëm. Do ndiheni më të tërhequr në vete, më të kujdesshëm në ndarje emocionesh dhe më të prirur për të vëzhguar sesa për të vepruar. Në dashuri, diçka nuk është duke funksionuar siç duhet – por mos u shqetësoni: deri të enjten, do arrini të kuptoni thelbin dhe të merrni vendimin e duhur. Në punë, sfidat e vogla ju ndihmojnë të forconi aftësitë tuaja. Të hënën mund të ndiheni të lodhur mendërisht – gjeni një mënyrë për të çliruar tensionin. Lëreni perfeksionizmin për pak mënjanë dhe përqafoni të papriturën – mund të jetë fillimi i diçkaje të bukur.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Një javë e butë dhe premtuese për ju, të dashur Peshore. Yjet ju buzëqeshin dhe ju ndihmojnë të gjeni më në fund ekuilibrin që ju ka munguar. Dashuria rikthehet në plan të parë, veçanërisht për ata që kanë kaluar distancime ose keqkuptime. Në punë, një propozim i papritur do ju bëjë zemrën të rrahë më fort – mos e anashkaloni. E enjtja është dita më e përshtatshme për marrëveshje, sqarime apo hapa të rëndësishëm profesionalë. Në aspektin personal, kjo javë përmirëson cilësinë e gjumit dhe qartësinë mendore. Fundjava sjell një surprizë përmes një fjale të thjeshtë, por të sinqertë. Hapuni ndaj të bukurës, edhe aty ku nuk e prisni.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Një javë e fortë dhe me ngarkesë të thellë emocionale për ju, të dashur Akrepa. Yjet ndriçojnë atë që ka qenë në hije: ndjenja të fshehta, dëshira të papërmbajtura dhe marrëdhënie që kërkojnë qartësi. Dashuria është e fuqishme por e paparashikueshme – kini kujdes nëse jeni përfshirë në lidhje të ndërlikuara. E marta është dita më delikate, veçanërisht në planin emocional. Në punë, një këshillë e marrë rastësisht mund të rezultojë më e dobishme sesa mendoni – mbajeni mend. Fundjava sjell qetësim dhe ndoshta një kontakt të ngrohtë nga e kaluara. Mos u trembni nga e panjohura – pranojeni si mundësi për të ecur përpara.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Një javë me dritë dhe rilindje për ju, të dashur Shigjetarë. Yjet ju nxisin të dilni jashtë kufijve të zakonshëm – qoftë përmes një udhëtimi, një projekti të ri apo një përjetimi të thellë personal. Dashuria është e gjallë: beqarët mund të takojnë dikë që u ndez fantazinë, ndërsa çiftet rigjejnë lidhjen shpirtërore që i ka bashkuar. Në punë, jeni plot ide dhe gati për t’i vënë në praktikë. E premtja është dita më me fat: ruajeni për një takim ose vendim të rëndësishëm. Kjo javë ju rikthen entuziazmin: ndiqni atë ndjesi të brendshme që ju thotë të guxoni.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Një javë që kërkon vendosmëri dhe mençuri nga ju, të dashur Bricjapë. Do t’ju duhet të merrni disa vendime të rëndësishme në punë, sidomos deri të enjten – mbështetuni tek përvoja dhe qartësia që keni ndërtuar me vite. Në dashuri, është e rëndësishme të dëgjoni më shumë partnerin, edhe në heshtje. E diela mund të jetë paksa e trishtë ose reflektuese: përdoreni për të rimbushur shpirtin, jo për t’u mbyllur. Kjo javë ju mëson durimin dhe ju kujton se gjërat më të mira nuk vijnë gjithmonë shpejt. Dëgjoni veten dhe shenjat që ju rrethojnë – mund të jenë më domethënëse sesa duken.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Një javë e gjallë dhe plot ide për ju, Ujor krijues. Qielli është i hapur dhe ju nxit të shihni më larg, të shprehni veten ndryshe dhe të nisni diçka të re. Në dashuri, mund të rikthehet ndjenja ndaj dikujt që mendonit se e kishit lënë pas. Në punë, vjen një ofertë interesante që kërkon vlerësim me guxim, jo me frikë. E enjtja është dita juaj më produktive – bëni një hap përpara. Edhe shëndeti përmirësohet, sidomos nëse ndryshoni pak rutinën. Mos kini frikë të guxoni. Është momenti i duhur për një kapitull të ri. Fillojeni vetë – universi do t’ju ndjekë.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Një javë e ëmbël dhe e mbushur me ndjeshmëri për ju, të dashur Peshq. Yjet nxisin imagjinatën tuaj dhe ju ftojnë të dëgjoni më shumë atë që ndjeni. Në dashuri, ndjenjat janë të thella dhe të ndërlidhura me kujtime, me ëndrra dhe me shpresë. Partneri mund të ketë nevojë për fjalën tuaj të qetë. Beqarët mund të kenë një intuitë të saktë për dikë që e kanë afër. Në punë, më në fund vjen një sinjal i vogël pozitiv pas një pritjeje të gjatë. E mërkura kërkon vëmendje, pasi mund të ndiheni të shpërqendruar. Mos dyshoni te ndjesitë tuaja – ndonjëherë, pikërisht ato janë përgjigjja që kërkoni. /noa.al