Horoskopi javor, 5 deri 11 Maj 2025, Paolo Fox: Një javë zgjedhjesh të ndjeshme, energjish të fuqishme dhe ndryshimesh të vogla që sjellin kthesa të mëdha

Të dashur miq të yjeve, mirë se erdhët në udhëtimin astrologjik për javën që nis më 5 maj dhe përfundon më 11 maj 2025. Qielli i kësaj jave shpalos një ritëm emocional të fortë, me kthesa të papritura në dashuri, përballje në punë dhe pastrime të nevojshme shpirtërore.

Planetët si Merkuri, Marsi dhe Venusi janë në lëvizje që ndikojnë jo vetëm në vendimet tona të përditshme, por edhe në mënyrën si ndiejmë, reagojmë dhe ndërtojmë raportet tona me të tjerët.

Energjitë e javës na ftojnë të jemi më të vërtetë, të guximshëm, por edhe të kujdesshëm në vendime. Është një javë që na kërkon të shohim përpara, por të mos harrojmë rrënjët tona.

Le të zbulojmë së bashku se çfarë rezervojnë yjet për secilën prej shenjave të zodiakut, në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Horoskopi javor nga Susan Miller: 5–11 Maj 2025: Një javë e mbushur me miqësi, shanse të reja dhe ndjenja që thellohen

Dashi (21 mars – 20 prill)

Për të lindurit e shenjës Dashi, kjo javë ju vendos në qendër të skenës. Nën ndikimin pozitiv të Diellit dhe Mërkurit, jeni plot energji, entuziazëm dhe fjalët tuaja do të jenë më të forta se zakonisht. Përdorni këtë moment për të folur, për të propozuar, për të kërkuar atë që meritoni në punë. Të martën dhe të mërkurën, Hëna bëhet më kapriçioze dhe mund t’ju sjellë momente nervozizmi apo hutimi – mos reagoni menjëherë, merrni frymë dhe prisni. Në dashuri, pas pasigurive të ditëve të fundit, Venusi sjell kthjellim dhe rikthim të pasionit. Të lidhurit rifitojnë ndjeshmërinë, ndërsa beqarët mund të ndiejnë një përplasje zemre papritur. Karta juaj e javës është Perandori: forca e drejtimit, por me zemër të butë.

Demi (21 prill – 20 maj)

I ëmbël dhe i përkushtuar, kjo javë për ju është si një udhëtim mes luhatjesh të brendshme dhe dhuratave të jashtme. Në punë, kërkohet vëmendje dhe përqendrim, sidomos në detaje financiare dhe marrëdhënie me kolegët. Mos këmbëngulni me çdo kusht në rrugën tuaj – dëgjoni edhe të tjerët. Në dashuri, Venusi në shenjën tuaj është si një shtrat trëndafilash: romantizëm, afeksion, sensualitet. Kush është vetëm, mund të marrë një mesazh që i prek shpirtin – mos i injoroni sinjalet. Të martën dhe të shtunën janë ditë shumë të favorshme për ndjeshmëri dhe ndarje ndjenjash. E vetmja kujdes është e premtja: një shpenzim i paparashikuar mund t’ju prishë humorin. Karta e javës: Temperanca – qetësi, durim, harmoni.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Kjo javë për ju është si një udhëtim i dyfishtë: një pjesë e mendjes suaj kërkon zbulesë të reja, tjetra kërkon qetësi dhe sqarim brenda vetes. Nga e hëna deri të mërkurën, ndjeni nevojën për të rregulluar gjërat në familje apo marrëdhënie të vjetra që kanë mbetur pezull. Mos shmangni bisedat e vështira – me guxim dhe dashamirësi, do të zgjidhen. Në dashuri ka lëvizje, por duhet të jeni ju që hidhni hapin e parë – prisni më pak dhe jepni më shumë. E enjtja është dita më delikate: Hëna përballë jush sjell ndjeshmëri të theksuar dhe ftesë për introspeksion. E diela është e mbushur me ndriçime dhe takime të papritura. Karta juaj: I Marrë – dëgjoni instinktin, lëreni kontrollin dhe nisni pa frikë.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Të ndjeshëm dhe emocionalë, këtë javë do përjetoni lëkundje të forta shpirtërore – por jo për keq. Është një javë që pastron, çliron dhe ju fton të lini pas gjithçka që nuk ju shërben më. Lidhje të lodhura, situata të paqarta apo rutina që ju shteron energjinë – tani është momenti për t’i mbyllur. E hëna dhe e marta janë më të vështirat: mund të ndiheni të lodhur, të tejngopur emocionalisht, por më pas do ndjeni çlirim. Në dashuri, lidhjet e vërteta forcohen, ndërsa për beqarët ka një mundësi të re që po përpiqet të hyjë ngadalë në jetën tuaj. Mos e mbyllni zemrën. Karta: Vdekja – jo fundi, por rilindja. Lejoni që e vjetra të bjerë për të lënë vend të resë.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Më në fund një javë që e ndjeni si tuajën! Dielli ju ndriçon dhe ju rikthen shkëlqimin në sytë tuaj. Në punë, shfaqen mundësi të papritura që kërkojnë vetëm një gjë: që të jeni vetvetja. Mos kini frikë të jeni të dukshëm – ndonjëherë drita është pikërisht ajo që ju nevojitet. Në dashuri, marrëdhëniet forcohen, veçanërisht nga e mërkura deri të shtunën, ku pasioni dhe bashkëpunimi me partnerin janë në maksimum. Beqarët do takojnë dikë ndryshe, interesant dhe intrigues. Kujdes vetëm të enjten: mund të ndiheni të lodhur – pushoni. Karta e javës: Dielli – ndriçim, gëzim dhe e vërteta që triumfon.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Kjo javë për ju është një thirrje për të qenë të duruar dhe të kthjellët. Saturni është në rolin e një mësuesi kërkues që ju mëson të prisni, të analizoni dhe të mos nxitoheni. E mërkura do jetë dita më e ngarkuar: shumë detyra, pak energji. Organizimi është shpëtimi juaj. Nga e premtja, Hëna ju ndihmon me kthjellim mendor dhe intuitë të freskët. Në dashuri, nëse ndjeni se diçka nuk shkon, mos e shmangni – flisni me kujdes dhe qetësi. Beqarët të mos joshen nga pamja – shikoni më thellë. Karta: Eremiti – qetësi, kërkim i brendshëm, mençuri. Ju e keni forcën që kërkoni – vetëm duhet ta dëgjoni.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Të ndjeshëm dhe të bukur në shpirt, kjo javë ju vë përballë sfidave që kërkojnë vendime të maturuara. E hëna dhe e marta do jenë ditë të turbullta: ndiheni të shpërndarë, të paqëndrueshëm dhe ndoshta të keqkuptuar. Nga e mërkura gjërat nisin të përmirësohen, por Venusi përballë jush vazhdon t’ju vë në dyshim. Në dashuri, çiftet ndodhen përballë një prove – mos ikni, sepse përballja do t’ju afrojë më shumë. Beqarët duhet të presin fundjavën për qartësi. E shtuna është dita më e mirë për të folur sinqerisht. Në punë, saktësia dhe organizimi janë aleatët tuaj. Karta javore: Drejtësia – mos zgjidhni sipas frikës, por me maturi dhe balancë.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Të fuqishëm dhe intuitivë, kjo javë ju sjell forcë, por edhe sfida për të balancuar intensitetin me ndjeshmërinë. Marsi ju jep energji, guxim dhe vullnet për të arritur objektivat tuaja. Në punë, jeni të pamposhtur. Por në dashuri, rrezikoni të jeni të ashpër ose të mos dëgjoni sa duhet. Të enjten, tensionet në çift mund të rriten – mos shpërtheni, por përpiquni të kuptoni. Nga e premtja rikthehet harmonia. Beqarët kanë një takim surprizë të dielën – mbajeni zemrën hapur. Karta: Karroca – lëvizje, fitore, por vetëm nëse ruani drejtimin.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Kjo javë vjen për ju me ëndrra të mëdha dhe një dëshirë të fortë për të ndryshuar horizontin. Qoftë një udhëtim fizik apo shpirtëror, do ndiheni gati të dilni nga zakonshmëria. Në punë, është koha e duhur për të prezantuar një ide apo për të fituar besimin e dikujt – Mërkuri ju jep fjalën e duhur në momentin e duhur. Në dashuri, mund të shfaqet një figurë nga e kaluara: pyesni veten nëse jeni ende po ai person që ishte atëherë. E shtuna është dita më e bukur për ndjenja dhe optimizëm. E hëna është e vetmja për t’u shmangur për çështje familjare. Karta: Yjet – shpresë, frymëzim dhe një dritë e re për të ardhmen.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Të qëndrueshëm dhe të duruar, këtë javë jeni në një betejë të brendshme mes lodhjes dhe qëllimeve që nuk doni t’i braktisni. Puna ju vë në provë – shumë përgjegjësi, ritëm i shpejtë dhe pak mirëkuptim nga të tjerët. Në dashuri, marrëdhënia kërkon frymëmarrje – sidomos të premten, ku gjithçka mund të ndihet e ngarkuar. Merrni kohë për veten, qoftë edhe vetëm për të heshtur. E diela është një ditë më e ëmbël, ku Hëna ju dhuron ndjeshmëri dhe rikthim emocional. Karta javore: Djalli – tundimi, por edhe dëshira e sinqertë. Mos kini frikë nga ajo që ndjeni vërtet.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Të paparashikueshëm dhe të zgjuar, kjo javë ju dhuron ditë plot ngjarje të papritura, por pozitive. Qëndroni të hapur ndaj mundësive – një bisedë mund të shndërrohet në një ofertë pune, një ide në një projekt të ri. Mërkuri ju ndihmon të shkëlqeni në komunikim. E marta dhe e premtja janë ditë veçanërisht të favorshme për të bërë një hap përpara në karrierë. Në dashuri, gjithçka lulëzon – nëse kujdeseni për ndjenjat e vërteta dhe nuk ndaleni në sipërfaqe. Karta e javës: Rrota e Fatit – gjithçka mund të ndryshojë, dhe këtë herë, për mirë.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Të butë dhe ëndërrimtarë, këtë javë ndiheni më introspektivë se zakonisht. Qielli ju fton të thelloheni në ndjenja, në ëndrra, në sinjale të vogla që keni anashkaluar. Venusi ju jep forcë për të shëruar plagët e vjetra dhe për të rigjetur besimin. Marsi ju shtyn të jeni më të vendosur dhe të mos dorëzoheni më përballë emocioneve të lëkundura. E hëna dhe e marta janë ditë të bukura për reflektim, ndërsa e shtuna mund të sjellë një lajm të mirë në dashuri. Kujdes të enjten: konfuzioni mund të ju bëjë të ngatërroni sinjalet. Karta: Hëna – ndjenja të thella, por edhe ndriçim në errësirë. Dëgjoni shpirtin tuaj. /noa.al