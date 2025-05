Kur qielli lëviz ngadalë, vetëm ata që e ndjejnë ritmin e tij shohin drejtimin e duhur: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – Java 5–11 Maj 2025 (sipas Paolo Fox)

Java që po hyn, sjell ndriçim të ri për disa dhe sfida të thella për të tjerët – zbuloni në cilën anë jeni ju

Yjet këtë javë nuk bërtasin, por flasin qartë për ata që janë gati të dëgjojnë. Me ndikimin e fortë të Mërkurit, Venusit dhe Hënës, kemi një kombinim të ndërlikuar mes dëshirës për përparim dhe nevojës për përmbajtje.

Disa shenja ndihen të mbrojtura dhe të ndriçuara nga fati, ndërsa të tjerat duhet të bëjnë durim dhe të përballen me të vërtetat që i kanë shmangur.

Lexoni më poshtë për të zbuluar se ku qëndron shenja juaj, në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

3 shenjat më me fat

1. Dashi

Një javë me plot energji dhe fuqi komunikimi. Dielli dhe Mërkuri janë me ju dhe ju ndihmojnë të dilni përpara në punë, ndërsa dashuria rifiton pasionin e humbur. Java e duhur për të folur, për të kërkuar, për të guxuar. Karta e Perandorit ju fton të udhëhiqni me zemër.

2. Luani

Pas një periudhe të lodhshme, më në fund rikthehet dielli në shpirtin tuaj. Mundësi të reja në punë dhe dashuri që bëhet më intensive çdo ditë. Takime të veçanta për beqarët, sidomos nga e mërkura në vijim. Karta e Diellit ju premton dritë dhe sukses.

3. Ujori

Java ideale për zbulime, ide të mëdha dhe kontakte që mund të ndryshojnë të ardhmen tuaj profesionale. Në dashuri ka rritje dhe spontanitet. Gjithçka lëviz dhe zhvillohet si një cikël i favorshëm. Rrota e Fatit është me ju – mos hezitoni të ndryshoni drejtim.

—

3 shenjat që duhet të kenë kujdes

1. Peshorja

Ka shumë zhurmë brenda jush këtë javë. Ndjenja të përziera, lodhje mendore dhe tension në dashuri. Venusi përballë jush sjell pasiguri në marrëdhënie. E shtuna është çelësi për qartësim. Karta e Drejtësisë ju fton të zgjidhni me drejtësi, jo me frikë.

2. Bricjapi

Shumë presion në punë dhe pak hapësirë për ndjenjat. E premtja sjell nervozizëm dhe lodhje ekstreme. Kujdes nga vetmia dhe nga tendenca për t’u mbyllur. Dëgjoni trupin dhe zemrën. Karta e Djallit ju kujton të mos bini në kurthin e vetëshkatërrimit.

3. Gaforrja

Kjo është një javë pastrimi emocional dhe ndarjeje nga e kaluara. Lodhje shpirtërore në fillim jave, por rikuperim më vonë. Mund të ndiheni të zbrazët, por jeni në proces transformimi. E ashtuquajtura Karta e Vdekjes s’është fundi – është rilindja që keni pritur. /noa.al

