Rama dhe Berisha mbyllin njëherësh fushatën në jug. Përballje mes mesazheve të shpresës dhe akuzave politike PS-PD

Ndërsa fushata elektorale për zgjedhjet vendore të 11 majit hyn në fazën përmbyllëse, dy nga figurat qendrore të politikës shqiptare, Edi Rama dhe Sali Berisha, zhvilluan takime të rëndësishme në jug të vendit, duke përcjellë mesazhe kontrastuese ndaj elektoratit, raporton noa.al e cila monitoroi gjatë gjithë ditës aktivitetet elektorale të dy forcave kryesore politike në Shqipëri.

Kryeministri Edi Rama ishte mbrëmjen e së dielës në Himarë, ku mori pjesë në aktivitetin festiv të çeljes së sezonit turistik, një ngjarje që zgjati 48 orë dhe u karakterizua nga prania masive e qytetarëve dhe turistëve. Rama, i shoqëruar nga ministrja e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro dhe kryetari i Bashkisë së Himarës Vangjel Tavo, theksoi zhvillimet infrastrukturore në zonë, duke përmendur projektet në qendër të Himarës, parkingun nëntokësor te stadiumi, dhe transformimin e plazheve si Dhërmiu dhe Borshi.

Kreu i qeverisë vlerësoi angazhimin e bashkisë për rritjen e standardeve në turizëm dhe shprehu bindjen se sezoni veror do të jetë ndër më të suksesshmit. Në fjalën e tij, Rama përmendi edhe çështjen e pronave dhe theksoi se do të vijojë puna për zgjidhjen përfundimtare të problematikave historike në këtë drejtim. Ai vlerësoi bashkëpunimin ndërkufitar me Bashkinë e Korfuzit dhe u ndal me tone humoristike edhe në raportin e ngushtë të Himarës me Greqinë.

Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ishte më herët sot në Sarandë ku drejtoi mitingun përmbyllës në të cilin u ndal te forcat e vogla politike, që vlerësoi se janë aty për interesat e tyre të ngushta.

Rama godet të vegjlit: Partitë e vogla janë për interesa të vogla! Një parti e madhe si Partia Socialiste është për interesin kombëtar

Nga ana tjetër, në Vlorë, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi takimin përmbyllës elektoral me pjesëmarrje të gjerë qytetare. Ai e cilësoi datën 11 maj si një moment historik, ku shqiptarët do të kenë mundësinë të zgjedhin “anën e drejtë të historisë”. Në fjalën e tij, Berisha akuzoi qeverinë për thellimin e varfërisë, përkeqësimin e jetës së pensionistëve dhe mungesën e zhvillimit të qyteteve si Vlora, pavarësisht premtimeve të bëra.

Berisha në Vlorë: Sheshin e Flamurit do e kthejmë në identitet. Jam zotuar para Ismail Qemalit se Edi Ramën do e largoj nga Shqipëria, do e çoj në Beograd

Lideri demokrat tha se opozita është sot shumica morale dhe politike e vendit dhe premtoi një qeverisje që do të rikthejë dinjitetin e qytetarit. Berisha prezantoi angazhimet për rritjen e pensioneve, përkrahjen për biznesin, subvencione për fermerët dhe politika për kthimin e të rinjve nga emigracioni.

Dy ngjarje të ndryshme në ton dhe përmbajtje, por që tregojnë qartë ndarjen e mesazheve mes një mazhorance që përpiqet të shfaqë progresin dhe një opozite që kërkon të kanalizojë pakënaqësitë në thirrje për ndryshim. Të dy liderët përçuan një thirrje të përbashkët: mobilizim për 11 majin. /noa.al